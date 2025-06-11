Мерц: Тиск на РФ потрібно посилювати як з боку Європи, так і з боку США

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що тиск на Росію потрібно посилювати як з боку Європи, так і з боку США. Він також сподівається, що вже наступного тижня відбудеться ухвалення 18 пакету санкцій ЄС проти РФ.

Про це німецький канцлер заявив на спільній з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен пресконференції після переговорів у Берліні 11 червня, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Мерц зазначив, що напередодні саміту НАТО "кожному...вже зрозуміло, що Росія є загрозою для безпеки всього Альянсу; Росія є ризиком для безпеки по обидва боки Атлантики".

Він також розповів, що на саміті буде ухвалене історичне підвищення оборонних витрат, посилено європейський стовп Альянсу, що є в інтересах самої Європи.

За словами канцлера, Німеччина разом із партнерами хоче продовжувати робити все можливе, щоб покласти край стражданням і вбивствам в Україні. Політик також назвав неприйнятним те, що Росія вже кілька днів знову масовано та навмисно бомбардує цивільні цілі в Україні.

Читайте також: ЄС обговорює зі Словаччиною її занепокоєння щодо 18-го пакета санкцій проти Росії, - Єврокомісія

"Ми цього не приймемо. Тому ми прискоримо роботу над наступним пакетом санкцій в Європейському Союзі. І якщо все піде за планом, це питання буде вирішено вже наступного тижня. А у Вашингтоні ми також чекаємо на можливі заходи від Конгресу та адміністрації. Ми знову обговоримо це на саміті G7 у Канаді не пізніше цих вихідних", - заявив канцлер ФРН.

Окрім цього, Мерц прокоментував заяву Словаччини про те, що вона планує блокувати 18-й пакет. Мерц висловив впевненість, що в ЄС все ж буде досягнуто консенсусу щодо нового санкційного пакету. Він нагадав, що комітет постійних представників вперше внесе це питання до порядку денного наступного тижня, нагадав він. Водночас канцлер не виключив, що доведеться знову обговорити це в Європейській раді.

Нагадаємо, що 10 червня Європейська комісія офіційно представила новий 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. До нового пакета, зокрема, входить заборона на використання газопроводів "Північного потоку 1" і "Північного потоку 2" та зниження цінової "стелі" на російську нафту з $60 до $45 за барель.

Читайте також: Справжній мир настане з обмеженням ціни на російську нафту у 30 доларів, - Зеленський