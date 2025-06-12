УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11515 відвідувачів онлайн
Новини Санкції ЄС проти Росії
332 8

Санкції ЄС проти РФ будуть ефективнішими, якщо їх застосовуватимуть разом зі США, - Матернова

Матернова назвала умову для ефективніших санкцій проти РФ

Євросоюз готується запровадити 18-й пакет санкцій проти Росії. Для його ефективності обмеження мають застосовувати всі партнери.

Про це заявила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"ЄС уже ухвалив 17 пакетів санкцій. Два тижні тому був затверджений 17-й пакет. Він передбачає досить суттєві обмеження - зокрема щодо так званого тіньового флоту, а також індивідуальні санкції й санкції проти компаній.

18-й пакет наразі готується. Як уже публічно заявляла президентка фон дер Ляєн, ми розглядаємо питання обмеження цін на нафту, трубопровід "Північний потік", банківські транзакції та подальші заходи проти суден тіньового флоту. Але точна форма заходів буде триматися в секреті до моменту ухвалення.
Як вам відомо, санкції в Європейському Союзі ухвалюються одноголосно, і досі нам вдавалося прийняти 17 пакетів", - зазначила дипломатка.

Читайте також: У Росії знову дозволять заборонені у 1990-х "компанії-матрьошки" для обходу санкцій

Вона зауважила, що до цього ЄС запроваджував санкції разом із США та іншими партнерами.

"І я знаю, що українська влада, як і європейські лідери, активно взаємодіють із США. І ми всі щиро сподіваємося, що ця тенденція триватиме, тому що це справді підвищує ефективність, як ми вже бачили. Мене часто запитують, чи ефективні санкції. Якби вони не працювали, ми б не бачили того, що Росія не має доступу до ключових компонентів для своєї зброї й змушена заміщувати їх внутрішнім виробництвом. ... 

І дозвольте завершити так: немає сумнівів у тому, що санкції будуть ефективнішими, якщо їх застосовуватимуть разом. У цьому немає жодного сумніву", - додала Матернова.

Читайте: ЄС зіткнеться із важкою роботою для ухвалення 18-го пакету санкцій проти Росії, - FT

18-й пакет санкцій проти РФ

10 червня Європейська комісія офіційно представила новий 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії.

Прем'єр Словаччини Фіцо погрожує зірвати ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Читайте: Мерц: Тиск на РФ потрібно посилювати як з боку Європи, так і з боку США

Автор: 

санкції (12139) США (23449) Євросоюз (13686) Матернова Катаріна (84)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
- Ребе! А оно поможет?
- Ну во всяком случае, не повредит! (с)
показати весь коментар
12.06.2025 08:41 Відповісти
Дивлячись на Матернову, здається, що вона ось-ось скаже:
- Женщіна! Ви гдє такой хароший лук бралі?
показати весь коментар
12.06.2025 08:44 Відповісти
Та не може бути!
А ми і не знали.
То це тому рубіо привітав орків з днем/дном/ росії ?
показати весь коментар
12.06.2025 08:46 Відповісти
🤡🤡🤡
показати весь коментар
12.06.2025 08:46 Відповісти
І будуть ефективніші - стопудово! - якшо добавити побільше зброї
показати весь коментар
12.06.2025 08:49 Відповісти
Чекати США доведётся роки два.
показати весь коментар
12.06.2025 08:54 Відповісти
показати весь коментар
12.06.2025 08:55 Відповісти
Агент краснов ни каких санкций против помойки вводить не будет...ботаксный шнырь его кумир+ его яйца в кремле, а для Украины отмазку он найдёт, благо есть бенин Оманский Нарик погрязший в коррупции, офшорах, агентах кремля и т.д и конца войны не будет пока эти два долб...*** играют на руку старика кабаева....
показати весь коментар
12.06.2025 09:14 Відповісти
 
 