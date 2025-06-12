Санкції ЄС проти РФ будуть ефективнішими, якщо їх застосовуватимуть разом зі США, - Матернова

Євросоюз готується запровадити 18-й пакет санкцій проти Росії. Для його ефективності обмеження мають застосовувати всі партнери.

Про це заявила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"ЄС уже ухвалив 17 пакетів санкцій. Два тижні тому був затверджений 17-й пакет. Він передбачає досить суттєві обмеження - зокрема щодо так званого тіньового флоту, а також індивідуальні санкції й санкції проти компаній.

18-й пакет наразі готується. Як уже публічно заявляла президентка фон дер Ляєн, ми розглядаємо питання обмеження цін на нафту, трубопровід "Північний потік", банківські транзакції та подальші заходи проти суден тіньового флоту. Але точна форма заходів буде триматися в секреті до моменту ухвалення.

Як вам відомо, санкції в Європейському Союзі ухвалюються одноголосно, і досі нам вдавалося прийняти 17 пакетів", - зазначила дипломатка.

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Вона зауважила, що до цього ЄС запроваджував санкції разом із США та іншими партнерами.

"І я знаю, що українська влада, як і європейські лідери, активно взаємодіють із США. І ми всі щиро сподіваємося, що ця тенденція триватиме, тому що це справді підвищує ефективність, як ми вже бачили. Мене часто запитують, чи ефективні санкції. Якби вони не працювали, ми б не бачили того, що Росія не має доступу до ключових компонентів для своєї зброї й змушена заміщувати їх внутрішнім виробництвом. ...

І дозвольте завершити так: немає сумнівів у тому, що санкції будуть ефективнішими, якщо їх застосовуватимуть разом. У цьому немає жодного сумніву", - додала Матернова.

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18-й пакет санкцій проти РФ

10 червня Європейська комісія офіційно представила новий 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії.

Прем'єр Словаччини Фіцо погрожує зірвати ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

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