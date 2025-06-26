Европе стоит создать армию дронов для защиты от России, - Кубилюс

Комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс считает, что Европа должна создать армию беспилотников для защиты от возможного нападения РФ.

Об этом он заявил в интервью Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Он заявил, что для защиты европейцам понадобятся миллионы дронов, и стоит начинать готовиться уже сейчас.

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"Россия может иметь около пяти миллионов дронов, поэтому нам нужны мощности, больше имеющихся, чтобы победить", - отметил еврокомиссар.

Он считает, что стоит начать не с накопления дронов, которые устареют, а с создания команд пилотов, инженеров и производителей, которые будут готовы увеличить производство при необходимости.

"На европейском континенте сейчас есть только две армии, прошедшие боевые испытания и способные использовать миллионы беспилотников: одна - российская, которая планирует новые агрессии; другая - украинская. Нам нужно многому научиться у Украины. Как организовать защиту от миллионов дронов, а также как сделать вашу оборонную промышленность инновационной", - добавил Кубилюс.

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