Европе стоит создать армию дронов для защиты от России, - Кубилюс
Комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс считает, что Европа должна создать армию беспилотников для защиты от возможного нападения РФ.
Об этом он заявил в интервью Sky News, передает Цензор.НЕТ.
Он заявил, что для защиты европейцам понадобятся миллионы дронов, и стоит начинать готовиться уже сейчас.
"Россия может иметь около пяти миллионов дронов, поэтому нам нужны мощности, больше имеющихся, чтобы победить", - отметил еврокомиссар.
Он считает, что стоит начать не с накопления дронов, которые устареют, а с создания команд пилотов, инженеров и производителей, которые будут готовы увеличить производство при необходимости.
"На европейском континенте сейчас есть только две армии, прошедшие боевые испытания и способные использовать миллионы беспилотников: одна - российская, которая планирует новые агрессии; другая - украинская. Нам нужно многому научиться у Украины. Как организовать защиту от миллионов дронов, а также как сделать вашу оборонную промышленность инновационной", - добавил Кубилюс.
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Досвід Захисників Україн, має бути не втраченим, щоб все починати з нуля!!
Створювати потрібно промислові і наукові полігони, що дозволять весь час перебувати "на хвилі" і при необхідності швидко масштабувати виробництво.
И может наоборот ? В случае нападения на страны НАТО расейская промышленность включаю нефтянку будет уничтожена ? У них ( НАТО) есть чем пулять в отличии нас украинцев