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Новости БПЛА
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Европе стоит создать армию дронов для защиты от России, - Кубилюс

В Европе предлагают создать армию дронов

Комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс считает, что Европа должна создать армию беспилотников для защиты от возможного нападения РФ.

Об этом он заявил в интервью Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Он заявил, что для защиты европейцам понадобятся миллионы дронов, и стоит начинать готовиться уже сейчас.

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"Россия может иметь около пяти миллионов дронов, поэтому нам нужны мощности, больше имеющихся, чтобы победить", - отметил еврокомиссар.

Он считает, что стоит начать не с накопления дронов, которые устареют, а с создания команд пилотов, инженеров и производителей, которые будут готовы увеличить производство при необходимости.

"На европейском континенте сейчас есть только две армии, прошедшие боевые испытания и способные использовать миллионы беспилотников: одна - российская, которая планирует новые агрессии; другая - украинская. Нам нужно многому научиться у Украины. Как организовать защиту от миллионов дронов, а также как сделать вашу оборонную промышленность инновационной", - добавил Кубилюс.

Читайте: ЕС должен срочно поддержать украинский ВПК, - Кубилюс

Автор: 

беспилотник (3847) Европа (1940) Кубилюс Андрюс (55) дроны (4201)


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Топ комментарии
+4
Дуже слушна та актуальна пропозиція від розумних людей!!
Досвід Захисників Україн, має бути не втраченим, щоб все починати з нуля!!
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26.06.2025 08:54 Ответить
+4
Так, новостворена "армія дронів" технічно застаріє майже одразу після її створення.
Створювати потрібно промислові і наукові полігони, що дозволять весь час перебувати "на хвилі" і при необхідності швидко масштабувати виробництво.
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26.06.2025 09:18 Ответить
+2
Про це люди говорять вже роками, а до них тільки доходить.
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26.06.2025 08:59 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Дуже слушна та актуальна пропозиція від розумних людей!!
Досвід Захисників Україн, має бути не втраченим, щоб все починати з нуля!!
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26.06.2025 08:54 Ответить
Про це люди говорять вже роками, а до них тільки доходить.
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26.06.2025 08:59 Ответить
Ну якшо європейці неможуть послати на допомогу Україні свої нікчемні армії то може направте цю створену армію дронів на допомогу
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26.06.2025 09:00 Ответить
Так, новостворена "армія дронів" технічно застаріє майже одразу після її створення.
Створювати потрібно промислові і наукові полігони, що дозволять весь час перебувати "на хвилі" і при необхідності швидко масштабувати виробництво.
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26.06.2025 09:18 Ответить
Ось тут я з тобою згоден але це вся возня не прт війну а про бабло
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26.06.2025 09:22 Ответить
Місця зберігання цих дронів зазнають знищення в перші хвилини нападу росіянців на НАТО, якщо таке колись відбудеться.
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26.06.2025 09:21 Ответить
что за фантазии? опять пересмотрел словинного помета про удары по центрам принятия решений ))))))))
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26.06.2025 11:34 Ответить
Тобі ж видніше як воно було в перші дні повномасштабки, правда? Особливо з Британії. Де і що знищено русней було в перші дні.
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26.06.2025 13:40 Ответить
4 года пуляний ракет и шахедов по энергетике сидеть со светом и интернетом и писать куйню)))
И может наоборот ? В случае нападения на страны НАТО расейская промышленность включаю нефтянку будет уничтожена ? У них ( НАТО) есть чем пулять в отличии нас украинцев
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26.06.2025 14:55 Ответить
До чого твій висер про помет соловья? Ти перегрівся під Британським сонцем?😎
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26.06.2025 16:15 Ответить
Краще потужну атомну бомбу. Англія носії вже закупляє.
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26.06.2025 10:24 Ответить
 
 