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Російський розвідувальний дрон "Альтіус" впав на будинки в Казані: скаржаться на РЕБ. ВIДЕО

У російській Казані на житловий будинок впав розвідувально-ударний дрон "Альтіус". Це сталося через збій у навігації.

Про це пише ASTRA, передає Цензор.НЕТ.

Завод-виробник повідомив, що під час випробувального польоту стався збій у супутниковій навігації. На це, ймовірно, вплинули засоби РЕБ.

"Альтіус" (або "Альтаїр") - це розвідувально-ударний безпілотник великої тривалості польоту, масою до 5 тонн. Його розробка розпочалася у 2011 році.

Російський дрон впав на будинки в Казані

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Автор: 

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При падінні мордву придавив?
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08.07.2025 14:56 Відповісти
Ну, що... Готуємося... Що робить.. будем готуватися та відбиваться...
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08.07.2025 15:04 Відповісти
Який збій? Прямо в точку!
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08.07.2025 15:07 Відповісти
скаржаться на РЕБ

Опять віноват реб Тев'є?
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08.07.2025 15:14 Відповісти
>> ...скаржаться на РЕБ

Ребе, так і шо ві на ето скажетє?
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08.07.2025 15:23 Відповісти
 
 