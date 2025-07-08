Російський розвідувальний дрон "Альтіус" впав на будинки в Казані: скаржаться на РЕБ. ВIДЕО

У російській Казані на житловий будинок впав розвідувально-ударний дрон "Альтіус". Це сталося через збій у навігації.

Про це пише ASTRA, передає Цензор.НЕТ.

Завод-виробник повідомив, що під час випробувального польоту стався збій у супутниковій навігації. На це, ймовірно, вплинули засоби РЕБ.

"Альтіус" (або "Альтаїр") - це розвідувально-ударний безпілотник великої тривалості польоту, масою до 5 тонн. Його розробка розпочалася у 2011 році.

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