Російський розвідувальний дрон "Альтіус" впав на будинки в Казані: скаржаться на РЕБ. ВIДЕО
У російській Казані на житловий будинок впав розвідувально-ударний дрон "Альтіус". Це сталося через збій у навігації.
Про це пише ASTRA, передає Цензор.НЕТ.
Завод-виробник повідомив, що під час випробувального польоту стався збій у супутниковій навігації. На це, ймовірно, вплинули засоби РЕБ.
"Альтіус" (або "Альтаїр") - це розвідувально-ударний безпілотник великої тривалості польоту, масою до 5 тонн. Його розробка розпочалася у 2011 році.
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Опять віноват реб Тев'є?
Ребе, так і шо ві на ето скажетє?