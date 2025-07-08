Российский разведывательный дрон "Альтиус" упал на дома в Казани: жалуются на РЭБ. ВИДЕО

В российской Казани на жилой дом упал разведывательно-ударный дрон "Альтиус". Это произошло из-за сбоя в навигации.

Об этом пишет ASTRA, передает Цензор.НЕТ.

Завод-производитель сообщил, что во время испытательного полета произошел сбой в спутниковой навигации. На это, вероятно, повлияли средства РЭБ.

"Альтиус" (или "Альтаир") - это разведывательно-ударный беспилотник большой продолжительности полета, массой до 5 тонн. Его разработка началась в 2011 году.

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