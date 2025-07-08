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Российский разведывательный дрон "Альтиус" упал на дома в Казани: жалуются на РЭБ. ВИДЕО

В российской Казани на жилой дом упал разведывательно-ударный дрон "Альтиус". Это произошло из-за сбоя в навигации.

Об этом пишет ASTRA, передает Цензор.НЕТ.

Завод-производитель сообщил, что во время испытательного полета произошел сбой в спутниковой навигации. На это, вероятно, повлияли средства РЭБ.

"Альтиус" (или "Альтаир") - это разведывательно-ударный беспилотник большой продолжительности полета, массой до 5 тонн. Его разработка началась в 2011 году.

Российский дрон упал на дома в Казани

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Автор: 

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При падінні мордву придавив?
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08.07.2025 14:56 Ответить
Ну, що... Готуємося... Що робить.. будем готуватися та відбиваться...
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08.07.2025 15:04 Ответить
Який збій? Прямо в точку!
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08.07.2025 15:07 Ответить
скаржаться на РЕБ

Опять віноват реб Тев'є?
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08.07.2025 15:14 Ответить
>> ...скаржаться на РЕБ

Ребе, так і шо ві на ето скажетє?
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08.07.2025 15:23 Ответить
- На Казань упал, Астрахань брал... (с)
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08.07.2025 15:28 Ответить
Вместо "Альтиус" получился "Выбухис"
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08.07.2025 16:03 Ответить
Красавчегі! Волю Татарстану!
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08.07.2025 16:07 Ответить
 
 