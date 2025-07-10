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Новини Підтримка України
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ЄС готує нові механізми підтримки оборони України, - Кубілюс

комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс

Євросоюз може найближчим часом оголосити про додаткові механізми підтримки оборонного сектору України, зокрема у межах співпраці з українським ОПК та нової програми EDIP.

Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми шукаємо певні додаткові можливості, і вони, можливо, будуть оголошені тут, на конференції в Римі", - зазначив він.

За його словами, значний інтерес до співпраці з українською оборонною промисловістю вже проявили деякі країни. Крім того, має запрацювати Європейська програма оборонної промисловості (EDIP), яка включає інструменти підтримки України.

Кубілюс визнав, що загальна військова допомога ЄС досі становила менше 0,1% ВВП об’єднання, і це "дуже мало". У зв’язку з цим він просуває ідею "безпечних позик" і створення централізованого механізму підтримки оборони України саме на рівні ЄС.

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