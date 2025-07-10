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Новости Разговор Рубио и Лаврова
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Рубио встретился с Лавровым в Малайзии

Марко Рубио встретился с Сергеем Лавровым. Что известно

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели встречу в Малайзии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Встреча состоялась во время саммита ASEAN (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).

На данный момент деталей о встрече нет.

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Автор: 

Лавров Сергей (2336) россия (96548) США (27442) Рубио Марко (235)


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Рубіо зустрівся із Лавровим у Малайзії

Більше ніде було - пічалька!
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10.07.2025 14:27 Ответить
Два чоботи - пара. Хоча пишуть, що рубіо не такий хворий як трамп.
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10.07.2025 14:28 Ответить
Кацап, ти недоговорюєш. Було ще одне відео, яке оповіло, що це ефесбешна фальшивка.
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10.07.2025 14:38 Ответить
Він що тобі конкуренцію склав, або заздриш тому, що він гей, а ти *******
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10.07.2025 14:50 Ответить
Ти ще і дебіл, звіняйте не сразу зрозумів
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10.07.2025 14:54 Ответить
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10.07.2025 14:36 Ответить
"на полях форума"?
на "одном гектарє"?

полєгчало ?

.
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10.07.2025 14:36 Ответить
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10.07.2025 14:37 Ответить
Це дно трампівської дипломатії переговори з злочинцем терористичної імперії зла.
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10.07.2025 14:39 Ответить
А як припинити війну, та загибель наших воїнів та простих людей. Хай хоть щось роблять
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10.07.2025 14:53 Ответить
ну так конь сказал : признание всех захваченных територий , распустить армию спустить штаны и ждать ....сейчас Рубио обсуждает как удобнее это твое "щось" провернуть
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10.07.2025 15:06 Ответить
Рубіо походженням з Куби, якщо нічого не плутаю, аби був мексиканець, ті так можуть дати лад старому вірменському(рюзьгеє) коневі.....
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10.07.2025 14:51 Ответить
дно. штати ви кого вибрали?
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10.07.2025 15:03 Ответить
якась чучьхела зустрічається з конем
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10.07.2025 15:05 Ответить
"Зустріч відбулася під час саміту ASEAN..." Джерело: https://censor.net/ua/n3562548

Все правильно. Московія - улус однієї з країн Південно-Східної Азії...
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10.07.2025 15:09 Ответить
 
 