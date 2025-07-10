Рубио встретился с Лавровым в Малайзии
Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели встречу в Малайзии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Встреча состоялась во время саммита ASEAN (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).
На данный момент деталей о встрече нет.
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Більше ніде було - пічалька!
на "одном гектарє"?
полєгчало ?
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Все правильно. Московія - улус однієї з країн Південно-Східної Азії...