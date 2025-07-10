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Рубіо зустрівся із Лавровим у Малайзії
Держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели зустріч у Малайзії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Зустріч відбулася під час саміту ASEAN (Асоціація держав Південно-Східної Азії).
Наразі деталей про зустріч немає.
Топ коментарі
+1 Володимир Омельянов
показати весь коментар10.07.2025 14:39 Відповісти Посилання
+1 oz ol #211540
показати весь коментар10.07.2025 15:03 Відповісти Посилання
+1 Ronan Rim
показати весь коментар10.07.2025 15:06 Відповісти Посилання
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Більше ніде було - пічалька!
на "одном гектарє"?
полєгчало ?
.
Все правильно. Московія - улус однієї з країн Південно-Східної Азії...