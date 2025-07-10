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Новини Розмова Рубіо та Лаврова
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Рубіо зустрівся із Лавровим у Малайзії

Марко Рубіо зустрівся із Сергієм Лавровим. Що відомо

Держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели зустріч у Малайзії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Зустріч відбулася під час саміту ASEAN (Асоціація держав Південно-Східної Азії). 

Наразі деталей про зустріч немає.

Читайте: Мерц - Трампу: Залишайтесь з нами, з Європою

Автор: 

Лавров Сергій (1622) росія (66629) США (23737) Рубіо Марко (240)


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Топ коментарі
+1
Це дно трампівської дипломатії переговори з злочинцем терористичної імперії зла.
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10.07.2025 14:39 Відповісти
+1
дно. штати ви кого вибрали?
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10.07.2025 15:03 Відповісти
+1
ну так конь сказал : признание всех захваченных територий , распустить армию спустить штаны и ждать ....сейчас Рубио обсуждает как удобнее это твое "щось" провернуть
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10.07.2025 15:06 Відповісти
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Рубіо зустрівся із Лавровим у Малайзії

Більше ніде було - пічалька!
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10.07.2025 14:27 Відповісти
Два чоботи - пара. Хоча пишуть, що рубіо не такий хворий як трамп.
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10.07.2025 14:28 Відповісти
Кацап, ти недоговорюєш. Було ще одне відео, яке оповіло, що це ефесбешна фальшивка.
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10.07.2025 14:38 Відповісти
Він що тобі конкуренцію склав, або заздриш тому, що він гей, а ти *******
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10.07.2025 14:50 Відповісти
Ти ще і дебіл, звіняйте не сразу зрозумів
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10.07.2025 14:54 Відповісти
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10.07.2025 14:36 Відповісти
"на полях форума"?
на "одном гектарє"?

полєгчало ?

.
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10.07.2025 14:36 Відповісти
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10.07.2025 14:37 Відповісти
Це дно трампівської дипломатії переговори з злочинцем терористичної імперії зла.
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10.07.2025 14:39 Відповісти
А як припинити війну, та загибель наших воїнів та простих людей. Хай хоть щось роблять
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10.07.2025 14:53 Відповісти
ну так конь сказал : признание всех захваченных територий , распустить армию спустить штаны и ждать ....сейчас Рубио обсуждает как удобнее это твое "щось" провернуть
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10.07.2025 15:06 Відповісти
Рубіо походженням з Куби, якщо нічого не плутаю, аби був мексиканець, ті так можуть дати лад старому вірменському(рюзьгеє) коневі.....
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10.07.2025 14:51 Відповісти
дно. штати ви кого вибрали?
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10.07.2025 15:03 Відповісти
якась чучьхела зустрічається з конем
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10.07.2025 15:05 Відповісти
"Зустріч відбулася під час саміту ASEAN..." Джерело: https://censor.net/ua/n3562548

Все правильно. Московія - улус однієї з країн Південно-Східної Азії...
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10.07.2025 15:09 Відповісти
Рубіо вже у ролі сраліна????? - Американці !?!, --- це вже потужна потужність, чи ще ні???(
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10.07.2025 15:24 Відповісти
 
 