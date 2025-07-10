ГОТ Минобороны успешно прошел независимый финансовый аудит
Закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" успешно завершило прохождение независимого финансового аудита за 2024 год.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Аудит осуществлял украинский филиал международной сети Crowe - компания AC Crowe Ukraine, одна из ведущих в сфере аудиторских, консалтинговых и налоговых услуг. Она является полноправным членом глобальной сети Crowe, объединяющей независимые аудиторские компании в более 130 странах мира.
Какие выводы аудита?
Выводы аудита свидетельствуют о надлежащем уровне управления, прозрачности в использовании бюджетных средств и эффективности ключевых процессов предприятия. Аудит не выявил существенных нарушений в деятельности ГОТ, что подтверждает стабильную работу системы внутреннего контроля и соответствие управленческих решений утвержденной стратегии развития.
Только в 2024 году предприятие обработало более 59 000 актов приемки товаров. Именно поэтому среди ключевых рекомендаций аудиторов - консолидация документации в электронном формате, в частности актов приемки, для соблюдения сроков и упрощения обработки. Применение цифровых решений, таких как DOT-Chain и DOT-хRM, позволяет ускорить документооборот, повысить качество аналитики и эффективность управленческих решений.
"Результаты аудита свидетельствуют, что ГОТ демонстрирует зрелость как институция. Мы видим эффективную команду, прозрачные процессы и способность внедрять новые модели и подходы к обеспечению. В самых сложных условиях войны это - пример системной работы в интересах войска. Наблюдательный совет и в дальнейшем будет обеспечивать контроль и поддержку для сохранения этих результатов", - отметила председатель Наблюдательного совета ГОТ Надия Бегун.
Аудиторские рекомендации уже переданы Министерству обороны Украины и руководству ГОТ для учета при дальнейшем совершенствовании операционной деятельности. Наблюдательный совет, на основании полученного отчета, дал высокую оценку результатам аудита.
Ознакомиться с отчетом можно на сайте ГОТ по ссылке.
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