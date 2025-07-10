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Новини
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ДОТ Міноборони успішно пройшов незалежний фінансовий аудит

ДОТ

Закупівельна агенція Міноборони "Державний оператор тилу" успішно завершила проходження незалежного фінансового аудиту за 2024 рік.

Про це повідомило Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Аудит здійснювала українська філія міжнародної мережі Crowe – компанія AC Crowe Ukraine, одна з провідних у сфері аудиторських, консалтингових та податкових послуг. Вона є повноправним членом глобальної мережі Crowe, що об’єднує незалежні аудиторські компанії в понад 130 країнах світу.

Які висновки аудиту?

Висновки аудиту свідчать про належний рівень управління, прозорість у використанні бюджетних коштів та ефективність ключових процесів підприємства. Аудит не виявив суттєвих порушень у діяльності ДОТ, що підтверджує стабільну роботу системи внутрішнього контролю та відповідність управлінських рішень затвердженій стратегії розвитку.

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Лише у 2024 році підприємство опрацювало понад 59 000 актів приймання товарів. Саме тому серед ключових рекомендацій аудиторів – консолідація документації в електронному форматі, зокрема актів приймання, для дотримання термінів та спрощення обробки. Застосування цифрових рішень, таких як DOT-Chain та DOT-хRM, дозволяє прискорити документообіг, підвищити якість аналітики й ефективність управлінських рішень.

"Результати аудиту свідчать, що ДОТ демонструє зрілість як інституція. Ми бачимо ефективну команду, прозорі процеси та здатність впроваджувати нові моделі і підходи до забезпечення. У найскладніших умовах війни це – приклад системної роботи в інтересах війська. Наглядова рада і надалі забезпечуватиме контроль і підтримку для збереження цих результатів", – зазначила голова Наглядової ради ДОТ Надія Бігун.

Аудиторські рекомендації вже передано Міністерству оборони України та керівництву ДОТ для врахування під час подальшого вдосконалення операційної діяльності. Наглядова рада, на підставі отриманого звіту, надала високу оцінку результатам аудиту.

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Ознайомитися зі звітом можна на сайті ДОТ за посиланням.

Автор: 

аудит (570) ДОТ (164)


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10.07.2025 14:53 Відповісти
Кому вони намагаються втерти цю дічь?
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10.07.2025 14:53 Відповісти
Все чікі - пікі? - комар носа не підточить - не перевелись ше умільці зводити дебіт - кребіт
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10.07.2025 14:57 Відповісти
Цей ДОТ не візьмуть навіть бункеробійні бомби!
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10.07.2025 14:57 Відповісти
Ну за такие бабки как там крутятся любой аудит модно купить,, тем более у аудита совсем другие цели!
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10.07.2025 15:04 Відповісти
Шапіто...
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10.07.2025 15:25 Відповісти
 
 