Италия расширит поддержку Украины в энергетике, транспорте и обороне, - Мелони

Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим расширит помощь Украине в сферах энергетики, транспорта, сельского хозяйства, здравоохранения и обороны.

Об этом она сообщила после встречи с президентом Владимиром Зеленским в Риме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По словам Мелони, Италия уже участвует в защите исторического и культурного наследия Украины, а теперь расширяет поддержку на новые направления. Речь идет в частности об энергетике, критической инфраструктуре и взаимодействии между оборонными промышленностями обоих государств.

Премьер подтвердила, что Италия продолжит поддерживать Украину в ее борьбе против агрессии РФ.

"Мы делаем это, потому что хорошо понимаем, насколько важно позволить Украине продолжать защищаться, особенно от все более интенсивных, и все более жестоких атак, которые Россия продолжает наносить гражданскому населению", - подчеркнула она.

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