РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11059 посетителей онлайн
Новости Поддержка Украины Италией
422 3

Италия расширит поддержку Украины в энергетике, транспорте и обороне, - Мелони

мелоні

Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим расширит помощь Украине в сферах энергетики, транспорта, сельского хозяйства, здравоохранения и обороны.

Об этом она сообщила после встречи с президентом Владимиром Зеленским в Риме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По словам Мелони, Италия уже участвует в защите исторического и культурного наследия Украины, а теперь расширяет поддержку на новые направления. Речь идет в частности об энергетике, критической инфраструктуре и взаимодействии между оборонными промышленностями обоих государств.

Премьер подтвердила, что Италия продолжит поддерживать Украину в ее борьбе против агрессии РФ.

"Мы делаем это, потому что хорошо понимаем, насколько важно позволить Украине продолжать защищаться, особенно от все более интенсивных, и все более жестоких атак, которые Россия продолжает наносить гражданскому населению", - подчеркнула она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мелони: Россия пытается принести темноту, голод и страх в Украину. И этот план провалился, как и другие

Автор: 

Италия (1663) Джорджа Мелони (131)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чудово! А війна триватиме? Ну то який сенс , ніякого, московити всеодно все ***********
показать весь комментарий
10.07.2025 15:18 Ответить
Щиро дякуємо за допомогу.
показать весь комментарий
10.07.2025 15:49 Ответить
Мені подобається ця маленька жіночка і великий патріот України Мелоні.
показать весь комментарий
10.07.2025 16:06 Ответить
 
 