Мелони: Россия пытается принести тьму, голод и страх в Украину. И этот план провалился, как и другие

Глава правительства Италии Джорджа Мелони заявила, что план России запугать мирное население Украины провалился.

Об этом Мелони сказала на открытии Конференции по восстановлению Украины в Риме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Она подчеркнула важность не только оборонительной, но и восстановительной поддержки украинского государства.

"Россия усиливает свои действия против гражданского населения, нанося удары по инфраструктуре, которая является жизненно необходимой для населения, потому что это было ее целью с самого начала войны. Они пытаются принести темноту, голод, страх. И этот план провалился, как и другие", - заявила премьер Италии.

Она подчеркнула, что международная поддержка Украины помогла гарантировать работу жизненно необходимых служб, а украинский народ оказался "гораздо сильнее", чем ожидали в России.

"Каждый из нас здесь, чтобы сыграть свою роль в достижении общей цели... Теперь мы должны представить себе Украину, которая восстановлена, свободная и процветающая. И мы хотим достичь этой цели", - подытожила она.

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