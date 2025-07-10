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Новости Агрессия России против Украины
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Мелони: Россия пытается принести тьму, голод и страх в Украину. И этот план провалился, как и другие

мелоні

Глава правительства Италии Джорджа Мелони заявила, что план России запугать мирное население Украины провалился.

Об этом Мелони сказала на открытии Конференции по восстановлению Украины в Риме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Она подчеркнула важность не только оборонительной, но и восстановительной поддержки украинского государства.

"Россия усиливает свои действия против гражданского населения, нанося удары по инфраструктуре, которая является жизненно необходимой для населения, потому что это было ее целью с самого начала войны. Они пытаются принести темноту, голод, страх. И этот план провалился, как и другие", - заявила премьер Италии.

Она подчеркнула, что международная поддержка Украины помогла гарантировать работу жизненно необходимых служб, а украинский народ оказался "гораздо сильнее", чем ожидали в России.

"Каждый из нас здесь, чтобы сыграть свою роль в достижении общей цели... Теперь мы должны представить себе Украину, которая восстановлена, свободная и процветающая. И мы хотим достичь этой цели", - подытожила она.

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Автор: 

Джорджа Мелони (131) война в Украине (5142)


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На жаль, поки що не провалився.
Щоб провалився, треба боротися усим миром, а не тільки українцям кров проливати
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10.07.2025 13:00 Ответить
А може Італія розпочне допомагати перемогти зло на рівні Північної Європи, а не лише говорити проникливі слова та лизати дупіту рижому п.дору?
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10.07.2025 13:05 Ответить
Не занадто потужнічай,Джорджа.
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10.07.2025 13:13 Ответить
Ти не скажіть що провалився. Реалізувався там де прийшла срасія. А вона рухається вперед
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10.07.2025 13:23 Ответить
Частково кацапам це вдалося, на жаль.А усі подібні заяви, то на користь нужденних
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10.07.2025 15:11 Ответить
 
 