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Новини Агресія Росії проти України
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Мелоні: Росія намагається принести темряву, голод і страх в Україну. І цей план провалився, як і інші

мелоні

Глава уряду Італії Джорджа Мелоні заявила, що план Росії залякати мирне населення України провалився. 

Про це Мелоні сказала на відкритті Конференції з відновлення України в Римі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Вона наголосила на важливості не лише оборонної, а й відновлювальної підтримки української держави.

"Росія посилює свої дії проти цивільного населення, завдаючи ударів по інфраструктурі, яка є життєво необхідною для населення, бо це було її метою з самого початку війни. Вони намагаються принести темряву, голод, страх. І цей план провалився, як і інші", - заявила прем’єрка Італії.

Вона наголосила, що міжнародна підтримка Україні допомогла гарантувати роботу життєво необхідних служб, а український народ виявився "набагато сильнішим", ніж очікували в Росії.

"Кожен з нас тут, щоб відіграти свою роль у досягненні спільної мети… Тепер ми маємо уявити собі Україну, яка відновлена, вільна і процвітаюча. І ми хочемо досягти цієї мети", - підсумувала вона.

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Автор: 

Мелоні Джорджа (159) війна в Україні (5182)


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На жаль, поки що не провалився.
Щоб провалився, треба боротися усим миром, а не тільки українцям кров проливати
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10.07.2025 13:00 Відповісти
А може Італія розпочне допомагати перемогти зло на рівні Північної Європи, а не лише говорити проникливі слова та лизати дупіту рижому п.дору?
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10.07.2025 13:05 Відповісти
Не занадто потужнічай,Джорджа.
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10.07.2025 13:13 Відповісти
Ти не скажіть що провалився. Реалізувався там де прийшла срасія. А вона рухається вперед
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10.07.2025 13:23 Відповісти
 
 