Мелоні: Росія намагається принести темряву, голод і страх в Україну. І цей план провалився, як і інші

Глава уряду Італії Джорджа Мелоні заявила, що план Росії залякати мирне населення України провалився.

Про це Мелоні сказала на відкритті Конференції з відновлення України в Римі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Вона наголосила на важливості не лише оборонної, а й відновлювальної підтримки української держави.

"Росія посилює свої дії проти цивільного населення, завдаючи ударів по інфраструктурі, яка є життєво необхідною для населення, бо це було її метою з самого початку війни. Вони намагаються принести темряву, голод, страх. І цей план провалився, як і інші", - заявила прем’єрка Італії.

Вона наголосила, що міжнародна підтримка Україні допомогла гарантувати роботу життєво необхідних служб, а український народ виявився "набагато сильнішим", ніж очікували в Росії.

"Кожен з нас тут, щоб відіграти свою роль у досягненні спільної мети… Тепер ми маємо уявити собі Україну, яка відновлена, вільна і процвітаюча. І ми хочемо досягти цієї мети", - підсумувала вона.

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