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Новини Підтримка України Італією
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Італія розширить підтримку України в енергетиці, транспорті та обороні, - Мелоні

мелоні

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що Рим розширить допомогу Україні у сферах енергетики, транспорту, сільського господарства, охорони здоров’я та оборони.

Про це вона повідомила після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Римі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За словами Мелоні, Італія вже бере участь у захисті історичної та культурної спадщини України, а тепер розширює підтримку на нові напрямки. Йдеться зокрема про енергетику, критичну інфраструктуру та взаємодію між оборонними промисловостями обох держав.

Прем’єрка підтвердила, що Італія продовжить підтримувати Україну у її боротьбі проти агресії РФ.

"Ми робимо це, тому що добре розуміємо, наскільки важливо дозволити Україні продовжувати захищатися, особливо від все більш інтенсивних, і все більш жорстоких атак, які Росія продовжує завдавати цивільному населенню", - підкреслила вона.

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Автор: 

Італія (1598) Мелоні Джорджа (159)


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Чудово! А війна триватиме? Ну то який сенс , ніякого, московити всеодно все ***********
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10.07.2025 15:18 Відповісти
Щиро дякуємо за допомогу.
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10.07.2025 15:49 Відповісти
Мені подобається ця маленька жіночка і великий патріот України Мелоні.
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10.07.2025 16:06 Відповісти
 
 