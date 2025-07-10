Італія розширить підтримку України в енергетиці, транспорті та обороні, - Мелоні

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що Рим розширить допомогу Україні у сферах енергетики, транспорту, сільського господарства, охорони здоров’я та оборони.

Про це вона повідомила після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Римі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За словами Мелоні, Італія вже бере участь у захисті історичної та культурної спадщини України, а тепер розширює підтримку на нові напрямки. Йдеться зокрема про енергетику, критичну інфраструктуру та взаємодію між оборонними промисловостями обох держав.

Прем’єрка підтвердила, що Італія продовжить підтримувати Україну у її боротьбі проти агресії РФ.

"Ми робимо це, тому що добре розуміємо, наскільки важливо дозволити Україні продовжувати захищатися, особливо від все більш інтенсивних, і все більш жорстоких атак, які Росія продовжує завдавати цивільному населенню", - підкреслила вона.

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