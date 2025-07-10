Зеленский: На конференции в Риме достигнуты договоренности о поддержке Украины на более чем 10 млрд евро

Во время Конференции по восстановлению Украины в Риме были заключены договоренности на более 10 миллиардов евро, в том числе около 200 соглашений в различных сферах.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после встречи с премьером Италии Джорджей Мелони, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Это, я считаю, сильный результат, и сумма договоренностей - об этом уже все говорили, говорила Джорджа (Мелони. - ред.) - более 10 млрд евро. Это ощутимо", - отметил Зеленский.

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