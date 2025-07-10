Зеленский: На конференции в Риме достигнуты договоренности о поддержке Украины на более чем 10 млрд евро
Во время Конференции по восстановлению Украины в Риме были заключены договоренности на более 10 миллиардов евро, в том числе около 200 соглашений в различных сферах.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после встречи с премьером Италии Джорджей Мелони, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
"Это, я считаю, сильный результат, и сумма договоренностей - об этом уже все говорили, говорила Джорджа (Мелони. - ред.) - более 10 млрд евро. Это ощутимо", - отметил Зеленский.
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+4 Перехватчик
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+4 Hrysha Hlyba
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+2 Kybik #609496
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Ге ж?
я записую:
10 млн дронів.
8 млн дронів.
500 тис дронів.
20 в міс богдан.
3000 ракет.
500 тис мін.
спільне виробництво одне.
спільне виробництво друге.
спільне виробництво трете.
спільне виробництво, ше десь.
так. тепер ще й 10 млрд євриків.
давайте робити ставки на наступну атаку києва!
що, у зе!лідара, там "заплановано"? які наступні кластерні перемовини миру, подалі від україни?