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Новости Встреча Зеленского с мировыми лидерами в Риме
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Зеленский: На конференции в Риме достигнуты договоренности о поддержке Украины на более чем 10 млрд евро

зеленський

Во время Конференции по восстановлению Украины в Риме были заключены договоренности на более 10 миллиардов евро, в том числе около 200 соглашений в различных сферах.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после встречи с премьером Италии Джорджей Мелони, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Это, я считаю, сильный результат, и сумма договоренностей - об этом уже все говорили, говорила Джорджа (Мелони. - ред.) - более 10 млрд евро. Это ощутимо", - отметил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21183) Италия (1663)


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Топ комментарии
+4
Безпекові угоди 2.0 ?
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10.07.2025 15:39 Ответить
+4
чекайте чекайте!
я записую:
10 млн дронів.
8 млн дронів.
500 тис дронів.
20 в міс богдан.
3000 ракет.
500 тис мін.
спільне виробництво одне.
спільне виробництво друге.
спільне виробництво трете.
спільне виробництво, ше десь.
так. тепер ще й 10 млрд євриків.

давайте робити ставки на наступну атаку києва!
що, у зе!лідара, там "заплановано"? які наступні кластерні перемовини миру, подалі від україни?
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10.07.2025 15:42 Ответить
+2
Цих грошей нема .А домовленність річ така,що може не зростись в майбутньому.Красиво ішак своїм виборцям дав по ушах .
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10.07.2025 15:31 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Зброю зброю! в них віджимай! - бо до віднолення можем і не дожити
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10.07.2025 15:28 Ответить
Цих грошей нема .А домовленність річ така,що може не зростись в майбутньому.Красиво ішак своїм виборцям дав по ушах .
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10.07.2025 15:31 Ответить
Кишеню знов перешивати доведеться...
Ге ж?
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10.07.2025 15:36 Ответить
Безпекові угоди 2.0 ?
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10.07.2025 15:39 Ответить
чекайте чекайте!
я записую:
10 млн дронів.
8 млн дронів.
500 тис дронів.
20 в міс богдан.
3000 ракет.
500 тис мін.
спільне виробництво одне.
спільне виробництво друге.
спільне виробництво трете.
спільне виробництво, ше десь.
так. тепер ще й 10 млрд євриків.

давайте робити ставки на наступну атаку києва!
що, у зе!лідара, там "заплановано"? які наступні кластерні перемовини миру, подалі від україни?
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10.07.2025 15:42 Ответить
Кишеню треба тримати ширше, щоб мимо не пішло
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10.07.2025 15:48 Ответить
Знову звучить потужно...але чи буде реально то зроблено- велике питання...
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10.07.2025 15:52 Ответить
ты чертяка чего из страны тикаешь?
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10.07.2025 15:58 Ответить
Дякуємо союзникам,всупереч бЗе.
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10.07.2025 16:20 Ответить
10 міцлшьярдів євро це не підтримка України, а підтримка Зе,єлдаків, татарових, гезьникових, умерових та іншоїх шобли. Розкрадуть як крали до цього і виведуть через криптовалюту за кордон, де общак слугориг охороняють шефіри і інші "патріоти", які вже чухнули з України.
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10.07.2025 16:51 Ответить
 
 