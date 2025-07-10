Зеленський: На конференції в Римі досягнуто домовленостей про підтримку України на понад 10 млрд євро
Під час Конференції з відновлення України у Римі було укладено домовленості на понад 10 мільярдів євро, зокрема близько 200 угод у різних сферах.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі з прем’єркою Італії Джорджею Мелоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
"Це, я вважаю, сильний результат, і сума домовленостей - про це вже всі говорили, говорила Джорджа (Мелоні. - ред.) - більше 10 млрд євро. Це відчутно", - зазначив Зеленський.
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Ге ж?
я записую:
10 млн дронів.
8 млн дронів.
500 тис дронів.
20 в міс богдан.
3000 ракет.
500 тис мін.
спільне виробництво одне.
спільне виробництво друге.
спільне виробництво трете.
спільне виробництво, ше десь.
так. тепер ще й 10 млрд євриків.
давайте робити ставки на наступну атаку києва!
що, у зе!лідара, там "заплановано"? які наступні кластерні перемовини миру, подалі від україни?