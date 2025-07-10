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Новини Зустріч Зеленського зі світовими лідерами в Римі
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Зеленський: На конференції в Римі досягнуто домовленостей про підтримку України на понад 10 млрд євро

зеленський

Під час Конференції з відновлення України у Римі було укладено домовленості на понад 10 мільярдів євро, зокрема близько 200 угод у різних сферах.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі з прем’єркою Італії Джорджею Мелоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Це, я вважаю, сильний результат, і сума домовленостей - про це вже всі говорили, говорила Джорджа (Мелоні. - ред.) - більше 10 млрд євро. Це відчутно", - зазначив Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24688) Італія (1598)


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Зброю зброю! в них віджимай! - бо до віднолення можем і не дожити
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10.07.2025 15:28 Відповісти
Цих грошей нема .А домовленність річ така,що може не зростись в майбутньому.Красиво ішак своїм виборцям дав по ушах .
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10.07.2025 15:31 Відповісти
Кишеню знов перешивати доведеться...
Ге ж?
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10.07.2025 15:36 Відповісти
Безпекові угоди 2.0 ?
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10.07.2025 15:39 Відповісти
чекайте чекайте!
я записую:
10 млн дронів.
8 млн дронів.
500 тис дронів.
20 в міс богдан.
3000 ракет.
500 тис мін.
спільне виробництво одне.
спільне виробництво друге.
спільне виробництво трете.
спільне виробництво, ше десь.
так. тепер ще й 10 млрд євриків.

давайте робити ставки на наступну атаку києва!
що, у зе!лідара, там "заплановано"? які наступні кластерні перемовини миру, подалі від україни?
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10.07.2025 15:42 Відповісти
Кишеню треба тримати ширше, щоб мимо не пішло
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10.07.2025 15:48 Відповісти
Знову звучить потужно...але чи буде реально то зроблено- велике питання...
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10.07.2025 15:52 Відповісти
ты чертяка чего из страны тикаешь?
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10.07.2025 15:58 Відповісти
 
 