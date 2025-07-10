Зеленський: На конференції в Римі досягнуто домовленостей про підтримку України на понад 10 млрд євро

Під час Конференції з відновлення України у Римі було укладено домовленості на понад 10 мільярдів євро, зокрема близько 200 угод у різних сферах.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі з прем’єркою Італії Джорджею Мелоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Це, я вважаю, сильний результат, і сума домовленостей - про це вже всі говорили, говорила Джорджа (Мелоні. - ред.) - більше 10 млрд євро. Це відчутно", - зазначив Зеленський.

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