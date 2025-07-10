Конгресс США готовит "закон Грэма" с 500% пошлинами против РФ, - СМИ
В Конгрессе США активизировали обсуждение санкционного законопроекта сенатора-республиканца Линдси Грэма, который предусматривает беспрецедентные меры давления на Россию, в частности 500% пошлины и блокировку ключевых банков.
Об этом сообщает РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Документ может быть вынесен на голосование до августовских каникул, но в случае задержки - не раньше сентября.
Как отмечается, законопроект Sanctioning Russia Act of 2025 предусматривает:
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замораживание активов и санкции против руководства РФ, военных, олигархов;
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блокировка Центробанка РФ, Сбербанка и Газпромбанка, запрет операций с ними для учреждений США;
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полный запрет на экспорт энергоресурсов в РФ и инвестиции в ее энергетику;
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вторичные санкции против компаний из третьих стран, сотрудничающих с Россией в нефтегазовой сфере;
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500% пошлины на все товары и услуги российского происхождения, а также такие же пошлины против стран, которые помогают России обходить ограничения.
Несмотря на широкую поддержку в Сенате (85 из 100), голосование задерживалось из-за ожидания согласия президента Дональда Трампа. После изменения его позиции в конце июня, законопроект дорабатывают, в частности с учетом полномочий президента откладывать санкции.
В законе предусмотрен механизм отсрочки на 180 дней, а также возможность повторной отсрочки - с одобрения Конгресса. В то же время Трамп будет иметь право самостоятельно решать, когда и какие пункты санкций вводить - при условии, что РФ не демонстрирует желание заключать мирное соглашение или нарушает уже достигнутые договоренности.
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180х2 = 360 днів, цілий рік може гальмувати
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Можуть прийняти красивий текст як було за Байдена, а в кінці припис що кожна компанія має право індивідуального розгляду або оскарження санкцій.
В результаті купа американських компаній дальше працюють з рашею як та Nvidia яка поставляє оркам jetson orin. Або як їх мінфін тихо зняв санкції за старої адміністрації проти урану, титану та платежів за енергоресурси.
В результаті санкції вроді і є але вони ніх... не працюють, тому що немає штрафів за їх порушення, і можна порішати дозвіл через чиновників або суд.
А за Трампа, не виділено жодного патрону …
Як у тому анекдоті про видати простого сибірського хлопа за дочку самого Рокфеллера: парубок хоче мати дочку Рокфеллера - 50%, залишилися дві дрібниці - отримати згоду у дочки Рокфеллера і її батька...