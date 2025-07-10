РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8966 посетителей онлайн
Новости Санкции США против России
2 999 27

Конгресс США готовит "закон Грэма" с 500% пошлинами против РФ, - СМИ

республиканский сенатор Линдси Грэм

В Конгрессе США активизировали обсуждение санкционного законопроекта сенатора-республиканца Линдси Грэма, который предусматривает беспрецедентные меры давления на Россию, в частности 500% пошлины и блокировку ключевых банков.

Об этом сообщает РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Документ может быть вынесен на голосование до августовских каникул, но в случае задержки - не раньше сентября.

Как отмечается, законопроект Sanctioning Russia Act of 2025 предусматривает:

  • замораживание активов и санкции против руководства РФ, военных, олигархов;

  • блокировка Центробанка РФ, Сбербанка и Газпромбанка, запрет операций с ними для учреждений США;

  • полный запрет на экспорт энергоресурсов в РФ и инвестиции в ее энергетику;

  • вторичные санкции против компаний из третьих стран, сотрудничающих с Россией в нефтегазовой сфере;

  • 500% пошлины на все товары и услуги российского происхождения, а также такие же пошлины против стран, которые помогают России обходить ограничения.

Несмотря на широкую поддержку в Сенате (85 из 100), голосование задерживалось из-за ожидания согласия президента Дональда Трампа. После изменения его позиции в конце июня, законопроект дорабатывают, в частности с учетом полномочий президента откладывать санкции.

В законе предусмотрен механизм отсрочки на 180 дней, а также возможность повторной отсрочки - с одобрения Конгресса. В то же время Трамп будет иметь право самостоятельно решать, когда и какие пункты санкций вводить - при условии, что РФ не демонстрирует желание заключать мирное соглашение или нарушает уже достигнутые договоренности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США хотят видеть "дорожную карту" для завершения войны РФ против Украины, - Рубио

Автор: 

россия (96548) санкции (11630) Линдси Грэм (92)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
За переліком звучить, як дійсно вбивчі...але ж це тільки звук
показать весь комментарий
10.07.2025 18:05 Ответить
+6
Фуфло. Немає віри цим підарам.
показать весь комментарий
10.07.2025 18:05 Ответить
+5
Дай Боже щоб в США прийняли цей закон. Якраз це змусить кацапа піти геть з України і прижати свого хвоста на довгий період.
показать весь комментарий
10.07.2025 18:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За переліком звучить, як дійсно вбивчі...але ж це тільки звук
показать весь комментарий
10.07.2025 18:05 Ответить
180 днів, а також можливість повторної відстрочки

180х2 = 360 днів, цілий рік може гальмувати

.
показать весь комментарий
10.07.2025 18:13 Ответить
...авжеж, крючкотвори-толерасти помірковані...Так ні - самі ж констатують, що лякалки не діють...
показать весь комментарий
10.07.2025 18:17 Ответить
Фуфло. Немає віри цим підарам.
показать весь комментарий
10.07.2025 18:05 Ответить
Звичайно, у таких як Ви є віра героям антимайданівцям пороновимтатаровимзеленськимєрмакам.
показать весь комментарий
10.07.2025 18:07 Ответить
Звичайно ви перднули в калюжу і кола по воді.
показать весь комментарий
10.07.2025 18:41 Ответить
Дай Боже щоб в США прийняли цей закон. Якраз це змусить кацапа піти геть з України і прижати свого хвоста на довгий період.
показать весь комментарий
10.07.2025 18:05 Ответить
Треба дивитись текст закону, механізми штрафів і чи будуть в законі треті сторони.

Можуть прийняти красивий текст як було за Байдена, а в кінці припис що кожна компанія має право індивідуального розгляду або оскарження санкцій.
В результаті купа американських компаній дальше працюють з рашею як та Nvidia яка поставляє оркам jetson orin. Або як їх мінфін тихо зняв санкції за старої адміністрації проти урану, титану та платежів за енергоресурси.

В результаті санкції вроді і є але вони ніх... не працюють, тому що немає штрафів за їх порушення, і можна порішати дозвіл через чиновників або суд.
показать весь комментарий
10.07.2025 18:15 Ответить
Треба Господа молить за те. А так да, на сраних ковбоїв надії мало. Воно собі хрест на лобі намалює, а потім забирає в тебе зброю для самозахисту.
показать весь комментарий
10.07.2025 18:06 Ответить
господь введе санкції ?
показать весь комментарий
10.07.2025 18:10 Ответить
Треба писать з великої букви, поганець. Так, Господь кожному воздасть, тим паче цим російським содомлянам, скажімо так.
показать весь комментарий
10.07.2025 18:23 Ответить
Як багато розвелося ботів єрмака-подоляка на Цензорі. Вони вперто застувляють нарід розглядати проблему під кутом, що винні американці і європейці. В США все нормально, навіщо їм вирішувати проблеми корупціонерів-узурпаторів?. А подивіться з кута, що винен Зеленський і його команда, яка сьомий рік нічого не зробила для ЗСУ і нуль на дипломатичній арені. Впевнений, що при попередниках США давно ввели б потужні санкції проти кацапів.
показать весь комментарий
10.07.2025 18:10 Ответить
Так Зелька ясен пень дебіл та саботажнік. Но і реально те, що демократи, що республіканці, їм глибоко похрін на проблеми нерозумних туземців. Це реальність, можно почитати веб-архів Сенату США, про діяльність сенаторів Лугара та Обами по роззброєнню України. А я читав. І читаю американські СМІ роками. Це такий милий та звичайний шовінізм, а подекуди фашизм. Не давати нам право жити. Бо дікарі.
показать весь комментарий
10.07.2025 18:18 Ответить
А навіщо Ви там заглибилися в політику США? Наскільки я розумію, то Сенат це частина американського парламенту, а Обама, Байден, Трамп це американські президенти. Ми вибирали собі свого президента і свій парламент, який зветься Верховна Рада. Я так розумію, що наш президент і наш парламент зробили найбільший максимум для ЗСУ і людей, що сьогодні ми слідкуємо за корумпованими конгресменами і Сенатом США і піддаємо їх критики?
показать весь комментарий
10.07.2025 18:24 Ответить
Якщо тебе лупціють два хитрожопі кенти з двох боків, то не можна казати, що один з них хароший, бо американець, а другий поганець, бо свій, слуга народу. Читав книгу Обами, де він описував свій візіт на Донбасс і як він чісто як фашист ставився до українських унтерменшей? Рекомендую. Це коли він ще був сенатором.
показать весь комментарий
10.07.2025 18:33 Ответить
Почекайте ....ще два тижні
показать весь комментарий
10.07.2025 18:07 Ответить
Только сейчас?? Война уже 11 лет идёт придурки!
показать весь комментарий
10.07.2025 18:07 Ответить
Хоч мільйон %. Бо рф нічого практично не продає до США. Валянки і балалайки не поїдуть до штатів так, а щодо урану та титану який американці постійно купують у них то зроблять виняток, як завжди..
показать весь комментарий
10.07.2025 18:09 Ответить
Скоро вже рік буде, як готують та обговорюють. На виході, як завжди - пшик
показать весь комментарий
10.07.2025 18:10 Ответить
Пук, пук, пук...
показать весь комментарий
10.07.2025 18:10 Ответить
Нехай тільки, не так поспішають в Конгресі, щоб хоть, десь там, до Різдва, встигли…. Прутін з маляром, ще якусь картину зварганить для Трампа … Прутін, несеТрампу, якусь галіматню перед ЗМІ, а Трамп, теж саме, робить для Українців… Допомога для України ,ОВТ з США, надходить ривками, ще та, яку Конгрес затвердив, до виборів Трампа…
А за Трампа, не виділено жодного патрону …
показать весь комментарий
10.07.2025 18:11 Ответить
Корисні для ВВХ санкції
показать весь комментарий
10.07.2025 18:15 Ответить
США ніколи особливо не торгували з рашкою з ідеологічних міркувань. А тепер напевно взагалі нуль. Дурний спектакль в стилі Трампа.
показать весь комментарий
10.07.2025 18:24 Ответить
Може пора переходити від велічайзнішого занебопокоєння та величайнизшого співчуття кожноі доби загибели мирних громадян України до реального знищення ниньшого "третього рейху на чолі з маньяком путлером, котрий вже на третьому місці по кількості вбитих завдяки його бредней. Вже скоро буде на другому.
показать весь комментарий
10.07.2025 18:25 Ответить
Впродовж довгого часу, з Конгресу і від Трампа, чутно одне слово, ХАЛВА=САНКЦІЇ, від якого, аж у роті гірко, але виключно Українцям!
показать весь комментарий
10.07.2025 18:45 Ответить
Республіканці з'ясували, що Рашки з США майже не торгує, тому й наважилися "грюпнути капцем" - показати свою незаперечність та силу.
показать весь комментарий
10.07.2025 18:46 Ответить
Тільки наміри, виключно одні наміри - нездійсненні мрії. Залишилося отримати згоду Трампа і прийняти - тільки і всього.

Як у тому анекдоті про видати простого сибірського хлопа за дочку самого Рокфеллера: парубок хоче мати дочку Рокфеллера - 50%, залишилися дві дрібниці - отримати згоду у дочки Рокфеллера і її батька...
показать весь комментарий
10.07.2025 19:23 Ответить
 
 