Конгресс США готовит "закон Грэма" с 500% пошлинами против РФ, - СМИ

В Конгрессе США активизировали обсуждение санкционного законопроекта сенатора-республиканца Линдси Грэма, который предусматривает беспрецедентные меры давления на Россию, в частности 500% пошлины и блокировку ключевых банков.

Об этом сообщает РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Документ может быть вынесен на голосование до августовских каникул, но в случае задержки - не раньше сентября.

Как отмечается, законопроект Sanctioning Russia Act of 2025 предусматривает:

замораживание активов и санкции против руководства РФ, военных, олигархов;

блокировка Центробанка РФ, Сбербанка и Газпромбанка, запрет операций с ними для учреждений США;

полный запрет на экспорт энергоресурсов в РФ и инвестиции в ее энергетику;

вторичные санкции против компаний из третьих стран, сотрудничающих с Россией в нефтегазовой сфере;

500% пошлины на все товары и услуги российского происхождения, а также такие же пошлины против стран, которые помогают России обходить ограничения.

Несмотря на широкую поддержку в Сенате (85 из 100), голосование задерживалось из-за ожидания согласия президента Дональда Трампа. После изменения его позиции в конце июня, законопроект дорабатывают, в частности с учетом полномочий президента откладывать санкции.

В законе предусмотрен механизм отсрочки на 180 дней, а также возможность повторной отсрочки - с одобрения Конгресса. В то же время Трамп будет иметь право самостоятельно решать, когда и какие пункты санкций вводить - при условии, что РФ не демонстрирует желание заключать мирное соглашение или нарушает уже достигнутые договоренности.

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