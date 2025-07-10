Конгрес США готує "закон Грема" з 500% митами проти РФ, - ЗМІ
У Конгресі США активізували обговорення санкційного законопроєкту сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який передбачає безпрецедентні заходи тиску на Росію, зокрема 500% мита та блокування ключових банків.
Про це повідомляє РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Документ може бути винесений на голосування до серпневих канікул, але в разі затримки - не раніше вересня.
Як зазначається, законопроєкт Sanctioning Russia Act of 2025 передбачає:
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заморожування активів та санкції проти керівництва РФ, військових, олігархів;
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блокування Центробанку РФ, Сбербанку і Газпромбанку, заборону операцій з ними для установ США;
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повну заборону на експорт енергоресурсів до РФ та інвестиції в її енергетику;
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вторинні санкції проти компаній з третіх країн, які співпрацюють з Росією у нафтогазовій сфері;
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500% мита на всі товари і послуги російського походження, а також такі ж мита проти країн, які допомагають Росії обходити обмеження.
Попри широку підтримку у Сенаті (85 зі 100), голосування затримувалося через очікування згоди президента Дональда Трампа. Після зміни його позиції наприкінці червня, законопроект доопрацьовують, зокрема з урахуванням повноважень президента відтерміновувати санкції.
У законі передбачено механізм відстрочки на 180 днів, а також можливість повторної відстрочки - за схваленням Конгресу. Водночас Трамп матиме право самостійно вирішувати, коли і які пункти санкцій вводити - за умови, що РФ не демонструє бажання укладати мирну угоду або порушує вже досягнуті домовленості.
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180х2 = 360 днів, цілий рік може гальмувати
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Можуть прийняти красивий текст як було за Байдена, а в кінці припис що кожна компанія має право індивідуального розгляду або оскарження санкцій.
В результаті купа американських компаній дальше працюють з рашею як та Nvidia яка поставляє оркам jetson orin. Або як їх мінфін тихо зняв санкції за старої адміністрації проти урану, титану та платежів за енергоресурси.
В результаті санкції вроді і є але вони ніх... не працюють, тому що немає штрафів за їх порушення, і можна порішати дозвіл через чиновників або суд.
А за Трампа, не виділено жодного патрону …
Як у тому анекдоті про видати простого сибірського хлопа за дочку самого Рокфеллера: парубок хоче мати дочку Рокфеллера - 50%, залишилися дві дрібниці - отримати згоду у дочки Рокфеллера і її батька...