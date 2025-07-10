Конгрес США готує "закон Грема" з 500% митами проти РФ, - ЗМІ

У Конгресі США активізували обговорення санкційного законопроєкту сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який передбачає безпрецедентні заходи тиску на Росію, зокрема 500% мита та блокування ключових банків.

Про це повідомляє РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Документ може бути винесений на голосування до серпневих канікул, але в разі затримки - не раніше вересня.

Як зазначається, законопроєкт Sanctioning Russia Act of 2025 передбачає:

заморожування активів та санкції проти керівництва РФ, військових, олігархів;

блокування Центробанку РФ, Сбербанку і Газпромбанку, заборону операцій з ними для установ США;

повну заборону на експорт енергоресурсів до РФ та інвестиції в її енергетику;

вторинні санкції проти компаній з третіх країн, які співпрацюють з Росією у нафтогазовій сфері;

500% мита на всі товари і послуги російського походження, а також такі ж мита проти країн, які допомагають Росії обходити обмеження.

Попри широку підтримку у Сенаті (85 зі 100), голосування затримувалося через очікування згоди президента Дональда Трампа. Після зміни його позиції наприкінці червня, законопроект доопрацьовують, зокрема з урахуванням повноважень президента відтерміновувати санкції.

У законі передбачено механізм відстрочки на 180 днів, а також можливість повторної відстрочки - за схваленням Конгресу. Водночас Трамп матиме право самостійно вирішувати, коли і які пункти санкцій вводити - за умови, що РФ не демонструє бажання укладати мирну угоду або порушує вже досягнуті домовленості.

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