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Новини Санкції США проти Росії
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Конгрес США готує "закон Грема" з 500% митами проти РФ, - ЗМІ

сенатор-республіканець Ліндсі Грем

У Конгресі США активізували обговорення санкційного законопроєкту сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який передбачає безпрецедентні заходи тиску на Росію, зокрема 500% мита та блокування ключових банків.

Про це повідомляє РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Документ може бути винесений на голосування до серпневих канікул, але в разі затримки - не раніше вересня.

Як зазначається, законопроєкт Sanctioning Russia Act of 2025 передбачає:

  • заморожування активів та санкції проти керівництва РФ, військових, олігархів;

  • блокування Центробанку РФ, Сбербанку і Газпромбанку, заборону операцій з ними для установ США;

  • повну заборону на експорт енергоресурсів до РФ та інвестиції в її енергетику;

  • вторинні санкції проти компаній з третіх країн, які співпрацюють з Росією у нафтогазовій сфері;

  • 500% мита на всі товари і послуги російського походження, а також такі ж мита проти країн, які допомагають Росії обходити обмеження.

Попри широку підтримку у Сенаті (85 зі 100), голосування затримувалося через очікування згоди президента Дональда Трампа. Після зміни його позиції наприкінці червня, законопроект доопрацьовують, зокрема з урахуванням повноважень президента відтерміновувати санкції.

У законі передбачено механізм відстрочки на 180 днів, а також можливість повторної відстрочки - за схваленням Конгресу. Водночас Трамп матиме право самостійно вирішувати, коли і які пункти санкцій вводити - за умови, що РФ не демонструє бажання укладати мирну угоду або порушує вже досягнуті домовленості.

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Автор: 

росія (66629) санкції (12340) Грем Ліндсі (101)


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Топ коментарі
+6
За переліком звучить, як дійсно вбивчі...але ж це тільки звук
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10.07.2025 18:05 Відповісти
+5
Фуфло. Немає віри цим підарам.
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10.07.2025 18:05 Відповісти
+3
Дай Боже щоб в США прийняли цей закон. Якраз це змусить кацапа піти геть з України і прижати свого хвоста на довгий період.
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10.07.2025 18:05 Відповісти
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За переліком звучить, як дійсно вбивчі...але ж це тільки звук
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10.07.2025 18:05 Відповісти
180 днів, а також можливість повторної відстрочки

180х2 = 360 днів, цілий рік може гальмувати

.
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10.07.2025 18:13 Відповісти
...авжеж, крючкотвори-толерасти помірковані...Так ні - самі ж констатують, що лякалки не діють...
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10.07.2025 18:17 Відповісти
Фуфло. Немає віри цим підарам.
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10.07.2025 18:05 Відповісти
Звичайно, у таких як Ви є віра героям антимайданівцям пороновимтатаровимзеленськимєрмакам.
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10.07.2025 18:07 Відповісти
Звичайно ви перднули в калюжу і кола по воді.
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10.07.2025 18:41 Відповісти
Дай Боже щоб в США прийняли цей закон. Якраз це змусить кацапа піти геть з України і прижати свого хвоста на довгий період.
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10.07.2025 18:05 Відповісти
Треба дивитись текст закону, механізми штрафів і чи будуть в законі треті сторони.

Можуть прийняти красивий текст як було за Байдена, а в кінці припис що кожна компанія має право індивідуального розгляду або оскарження санкцій.
В результаті купа американських компаній дальше працюють з рашею як та Nvidia яка поставляє оркам jetson orin. Або як їх мінфін тихо зняв санкції за старої адміністрації проти урану, титану та платежів за енергоресурси.

В результаті санкції вроді і є але вони ніх... не працюють, тому що немає штрафів за їх порушення, і можна порішати дозвіл через чиновників або суд.
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10.07.2025 18:15 Відповісти
Треба Господа молить за те. А так да, на сраних ковбоїв надії мало. Воно собі хрест на лобі намалює, а потім забирає в тебе зброю для самозахисту.
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10.07.2025 18:06 Відповісти
господь введе санкції ?
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10.07.2025 18:10 Відповісти
Треба писать з великої букви, поганець. Так, Господь кожному воздасть, тим паче цим російським содомлянам, скажімо так.
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10.07.2025 18:23 Відповісти
Як багато розвелося ботів єрмака-подоляка на Цензорі. Вони вперто застувляють нарід розглядати проблему під кутом, що винні американці і європейці. В США все нормально, навіщо їм вирішувати проблеми корупціонерів-узурпаторів?. А подивіться з кута, що винен Зеленський і його команда, яка сьомий рік нічого не зробила для ЗСУ і нуль на дипломатичній арені. Впевнений, що при попередниках США давно ввели б потужні санкції проти кацапів.
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10.07.2025 18:10 Відповісти
Так Зелька ясен пень дебіл та саботажнік. Но і реально те, що демократи, що республіканці, їм глибоко похрін на проблеми нерозумних туземців. Це реальність, можно почитати веб-архів Сенату США, про діяльність сенаторів Лугара та Обами по роззброєнню України. А я читав. І читаю американські СМІ роками. Це такий милий та звичайний шовінізм, а подекуди фашизм. Не давати нам право жити. Бо дікарі.
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10.07.2025 18:18 Відповісти
А навіщо Ви там заглибилися в політику США? Наскільки я розумію, то Сенат це частина американського парламенту, а Обама, Байден, Трамп це американські президенти. Ми вибирали собі свого президента і свій парламент, який зветься Верховна Рада. Я так розумію, що наш президент і наш парламент зробили найбільший максимум для ЗСУ і людей, що сьогодні ми слідкуємо за корумпованими конгресменами і Сенатом США і піддаємо їх критики?
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10.07.2025 18:24 Відповісти
Якщо тебе лупціють два хитрожопі кенти з двох боків, то не можна казати, що один з них хароший, бо американець, а другий поганець, бо свій, слуга народу. Читав книгу Обами, де він описував свій візіт на Донбасс і як він чісто як фашист ставився до українських унтерменшей? Рекомендую. Це коли він ще був сенатором.
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10.07.2025 18:33 Відповісти
Почекайте ....ще два тижні
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10.07.2025 18:07 Відповісти
Только сейчас?? Война уже 11 лет идёт придурки!
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10.07.2025 18:07 Відповісти
Хоч мільйон %. Бо рф нічого практично не продає до США. Валянки і балалайки не поїдуть до штатів так, а щодо урану та титану який американці постійно купують у них то зроблять виняток, як завжди..
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10.07.2025 18:09 Відповісти
Скоро вже рік буде, як готують та обговорюють. На виході, як завжди - пшик
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10.07.2025 18:10 Відповісти
Пук, пук, пук...
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10.07.2025 18:10 Відповісти
Нехай тільки, не так поспішають в Конгресі, щоб хоть, десь там, до Різдва, встигли…. Прутін з маляром, ще якусь картину зварганить для Трампа … Прутін, несеТрампу, якусь галіматню перед ЗМІ, а Трамп, теж саме, робить для Українців… Допомога для України ,ОВТ з США, надходить ривками, ще та, яку Конгрес затвердив, до виборів Трампа…
А за Трампа, не виділено жодного патрону …
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10.07.2025 18:11 Відповісти
Корисні для ВВХ санкції
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10.07.2025 18:15 Відповісти
США ніколи особливо не торгували з рашкою з ідеологічних міркувань. А тепер напевно взагалі нуль. Дурний спектакль в стилі Трампа.
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10.07.2025 18:24 Відповісти
Може пора переходити від велічайзнішого занебопокоєння та величайнизшого співчуття кожноі доби загибели мирних громадян України до реального знищення ниньшого "третього рейху на чолі з маньяком путлером, котрий вже на третьому місці по кількості вбитих завдяки його бредней. Вже скоро буде на другому.
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10.07.2025 18:25 Відповісти
Впродовж довгого часу, з Конгресу і від Трампа, чутно одне слово, ХАЛВА=САНКЦІЇ, від якого, аж у роті гірко, але виключно Українцям!
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10.07.2025 18:45 Відповісти
Республіканці з'ясували, що Рашки з США майже не торгує, тому й наважилися "грюпнути капцем" - показати свою незаперечність та силу.
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10.07.2025 18:46 Відповісти
Тільки наміри, виключно одні наміри - нездійсненні мрії. Залишилося отримати згоду Трампа і прийняти - тільки і всього.

Як у тому анекдоті про видати простого сибірського хлопа за дочку самого Рокфеллера: парубок хоче мати дочку Рокфеллера - 50%, залишилися дві дрібниці - отримати згоду у дочки Рокфеллера і її батька...
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10.07.2025 19:23 Відповісти
 
 