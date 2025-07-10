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Новости
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Зеленский и Мерц обсудили увеличение инвестиций в украинское производство дронов.

Встреча Зеленского и Мерца в Риме

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Канцлер Германии отметил, что успешная европейская интеграция Украины также будет способствовать восстановлению, и заверил в полной поддержке со стороны ФРГ на этом пути. Кроме того, он призвал Словакию прекратить блокирование 18-го пакета санкций ЕС против России.

Стороны обсудили расширение оборонного сотрудничества между странами. Зеленский рассказал о применении дронов-перехватчиков, с помощью которых во время одной российской атаки уже удается сбивать десятки "Шахедов", и призвал к увеличению инвестиций в их производство.

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Отдельно речь шла о ситуации на поле боя. Зеленский отметил, что российские оккупанты сейчас не имеют продвижения на фронте и платят высокую цену за свои наступательные попытки.

Как отмечается, Зеленский и Мерц также обсудили важность усиления трансатлантического единства, скоординировали следующие шаги в дипломатии и договорились быть в постоянном контакте.

Автор: 

Зеленский Владимир (21183) Фридрих Мерц (178)


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А ракети? Схоже, що всі місця виробництва наших ракет щедро накриваються Іскандерами і Кинжалами.
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10.07.2025 18:51 Ответить
Коли мова заходить про дрони, то не забувайте, як міністр Рєзнік сказав, що йому тих весільних мавіків не треба. Ця "компетентна" фраза надовго спинила розвиток українського дроноводства. А вояки з фронту просили, а вся зелена зграя мовчала...
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10.07.2025 19:01 Ответить
бачите як?
Зеленський і Мерц, а не мерц та якесь там гундоса нікчемна зе!шмаркля.
де речі, мерц знає, що він щось обговорював з зе!скоморохом?
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10.07.2025 19:03 Ответить
Один із найбільших у світі інвестиційних гігантів, компанія BlackRock, призупинив переговори зі створення міжнародного фонду для відбудови України.Про це пише https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-05/blackrock-halted-ukraine-fund-talks-after-trump-s-election-win Bloomberg.

Стіснітєльна написали, шо перемога Трампа непередбаченого винна ...

а справжнє пояснення нижче
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10.07.2025 19:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tgC75EPXSSo

а ось тут ПАДРОБНА!!! як мародерня "отримувала" інвестиції в попередні три таких форуми зі слугам на виїзді пошопіть
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10.07.2025 19:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=F9G3c0YmmBI
а це про трильйон запиту від Єрмакшмигалки у Римі СЬОГОДНІ
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10.07.2025 19:07 Ответить
Фінські підприємства братимуть участь у післявоєнному відновленні України.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо повідомив, що його країна візьме на себе координацію міжнародної допомоги для будівництва 10 тисяч бомбосховищ по всій Україні. Про це він https://www.youtube.com/watch?v=Rtlck2FTFo8&t=9974s оголосив 10 липня під час Міжнародної конференції з питань відновлення України, яка відбулася в Римі.

ЛАРЬЧНИК БУДЕ ПРи владі?
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10.07.2025 19:08 Ответить
 
 