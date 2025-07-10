Зеленский и Мерц обсудили увеличение инвестиций в украинское производство дронов.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Канцлер Германии отметил, что успешная европейская интеграция Украины также будет способствовать восстановлению, и заверил в полной поддержке со стороны ФРГ на этом пути. Кроме того, он призвал Словакию прекратить блокирование 18-го пакета санкций ЕС против России.
Стороны обсудили расширение оборонного сотрудничества между странами. Зеленский рассказал о применении дронов-перехватчиков, с помощью которых во время одной российской атаки уже удается сбивать десятки "Шахедов", и призвал к увеличению инвестиций в их производство.
Отдельно речь шла о ситуации на поле боя. Зеленский отметил, что российские оккупанты сейчас не имеют продвижения на фронте и платят высокую цену за свои наступательные попытки.
Как отмечается, Зеленский и Мерц также обсудили важность усиления трансатлантического единства, скоординировали следующие шаги в дипломатии и договорились быть в постоянном контакте.
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Зеленський і Мерц, а не мерц та якесь там гундоса нікчемна зе!шмаркля.
де речі, мерц знає, що він щось обговорював з зе!скоморохом?
Стіснітєльна написали, шо перемога Трампа непередбаченого винна ...
а справжнє пояснення нижче
а ось тут ПАДРОБНА!!! як мародерня "отримувала" інвестиції в попередні три таких форуми зі слугам на виїзді пошопіть
а це про трильйон запиту від Єрмакшмигалки у Римі СЬОГОДНІ
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо повідомив, що його країна візьме на себе координацію міжнародної допомоги для будівництва 10 тисяч бомбосховищ по всій Україні. Про це він https://www.youtube.com/watch?v=Rtlck2FTFo8&t=9974s оголосив 10 липня під час Міжнародної конференції з питань відновлення України, яка відбулася в Римі.
ЛАРЬЧНИК БУДЕ ПРи владі?