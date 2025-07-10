Зеленский и Мерц обсудили увеличение инвестиций в украинское производство дронов.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Канцлер Германии отметил, что успешная европейская интеграция Украины также будет способствовать восстановлению, и заверил в полной поддержке со стороны ФРГ на этом пути. Кроме того, он призвал Словакию прекратить блокирование 18-го пакета санкций ЕС против России.

Стороны обсудили расширение оборонного сотрудничества между странами. Зеленский рассказал о применении дронов-перехватчиков, с помощью которых во время одной российской атаки уже удается сбивать десятки "Шахедов", и призвал к увеличению инвестиций в их производство.

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Отдельно речь шла о ситуации на поле боя. Зеленский отметил, что российские оккупанты сейчас не имеют продвижения на фронте и платят высокую цену за свои наступательные попытки.

Как отмечается, Зеленский и Мерц также обсудили важность усиления трансатлантического единства, скоординировали следующие шаги в дипломатии и договорились быть в постоянном контакте.