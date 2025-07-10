Зеленський і Мерц обговорили збільшення інвестицій в українське виробництво дронів

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Канцлер Німеччини зазначив, що успішна європейська інтеграція України також сприятиме відбудові, і запевнив у повній підтримці з боку ФРН на цьому шляху. Крім того, він закликав Словаччину припинити блокування 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Сторони обговорили розширення оборонної співпраці між країнами. Зеленський розповів про застосування дронів-перехоплювачів, за допомогою яких під час однієї російської атаки вже вдається збивати десятки "шахедів", і закликав до збільшення інвестицій у їх виробництво.

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Окремо йшлося про ситуацію на полі бою. Зеленський наголосив, що російські окупанти зараз не мають просування на фронті та платять високу ціну за свої наступальні спроби.

Як зазначається, Зеленський і Мерц також обговорили важливість посилення трансатлантичної єдності, скоординували наступні кроки в дипломатії та домовилися бути в постійному контакті.