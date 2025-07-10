Зеленський і Мерц обговорили збільшення інвестицій в українське виробництво дронів
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Канцлер Німеччини зазначив, що успішна європейська інтеграція України також сприятиме відбудові, і запевнив у повній підтримці з боку ФРН на цьому шляху. Крім того, він закликав Словаччину припинити блокування 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії.
Сторони обговорили розширення оборонної співпраці між країнами. Зеленський розповів про застосування дронів-перехоплювачів, за допомогою яких під час однієї російської атаки вже вдається збивати десятки "шахедів", і закликав до збільшення інвестицій у їх виробництво.
Окремо йшлося про ситуацію на полі бою. Зеленський наголосив, що російські окупанти зараз не мають просування на фронті та платять високу ціну за свої наступальні спроби.
Як зазначається, Зеленський і Мерц також обговорили важливість посилення трансатлантичної єдності, скоординували наступні кроки в дипломатії та домовилися бути в постійному контакті.
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Зеленський і Мерц, а не мерц та якесь там гундоса нікчемна зе!шмаркля.
де речі, мерц знає, що він щось обговорював з зе!скоморохом?
Стіснітєльна написали, шо перемога Трампа непередбаченого винна ...
а справжнє пояснення нижче
а ось тут ПАДРОБНА!!! як мародерня "отримувала" інвестиції в попередні три таких форуми зі слугам на виїзді пошопіть
а це про трильйон запиту від Єрмакшмигалки у Римі СЬОГОДНІ
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо повідомив, що його країна візьме на себе координацію міжнародної допомоги для будівництва 10 тисяч бомбосховищ по всій Україні. Про це він https://www.youtube.com/watch?v=Rtlck2FTFo8&t=9974s оголосив 10 липня під час Міжнародної конференції з питань відновлення України, яка відбулася в Римі.
ЛАРЬЧНИК БУДЕ ПРи владі?