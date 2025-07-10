Трамп возглавил Инвестиционный фонд восстановления Украины в рамках ресурсного соглашения с США, - Бессент

Президент США Дональд Трамп лично возглавил американский Инвестиционный фонд для восстановления Украины, созданный в рамках ресурсного соглашения.

Об этом сказал министр финансов США Скотт Бессент, который по видеосвязи присоединился к Конференции по восстановлению Украины в Риме, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что фонд создан с целью мобилизации американских компаний, ресурсов и специалистов для восстановления Украины.

"Благодаря рациональному макроэкономическому управлению и мощным иностранным инвестициям, экономическое будущее Украины будет намного сильнее, чем прошлое. Инвестиционный фонд реконструкции является ключом к открытию этого успешного будущего", - подчеркнул Бессент.

Он добавил, что США будут работать над тем, чтобы ни одно лицо, государство или компания, которые финансируют российскую военную машину или обеспечивают поставки для нее, не получили выгоды от восстановления Украины.

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