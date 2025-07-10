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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США Американско-Украинский фонд восстановления
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Трамп возглавил Инвестиционный фонд восстановления Украины в рамках ресурсного соглашения с США, - Бессент

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп лично возглавил американский Инвестиционный фонд для восстановления Украины, созданный в рамках ресурсного соглашения.

Об этом сказал министр финансов США Скотт Бессент, который по видеосвязи присоединился к Конференции по восстановлению Украины в Риме, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что фонд создан с целью мобилизации американских компаний, ресурсов и специалистов для восстановления Украины.

"Благодаря рациональному макроэкономическому управлению и мощным иностранным инвестициям, экономическое будущее Украины будет намного сильнее, чем прошлое. Инвестиционный фонд реконструкции является ключом к открытию этого успешного будущего", - подчеркнул Бессент.

Он добавил, что США будут работать над тем, чтобы ни одно лицо, государство или компания, которые финансируют российскую военную машину или обеспечивают поставки для нее, не получили выгоды от восстановления Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конференция по восстановлению Украины в Риме: Зеленский объявил о подписании 200 соглашений на 10 миллиардов евро

Автор: 

инвестиции (1167) США (27442) Трамп Дональд (5935) восстановление (218) Скотт Бессент (48)


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Топ комментарии
+3
Для того, щоб менше відбудовувати, треба не дати кацапам більше нищити. Чи здогадується про це деменційний дід?
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10.07.2025 19:28 Ответить
+2
Нічого особливого тут - не перший очільник-ідіот.
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10.07.2025 19:25 Ответить
+2
Хєра лисого тепер що вкрадуть ішак і єлдака
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10.07.2025 19:37 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
не можеш перемогти злочинність- очоль її!
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10.07.2025 19:19 Ответить
Бліііін! Він вже Америку очолив...
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10.07.2025 19:57 Ответить
Πi3ΔÁ фонду.
Πi3ΔÁ копалинам.
Πi3ΔÁ відбудові.
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10.07.2025 20:01 Ответить
Обана...оце поворот... ну-ну
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10.07.2025 19:20 Ответить
Не зрозумів....

А що, в вашій уяві війна закінчилася? І що, касапи вже звільнили окуповані території?
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10.07.2025 19:23 Ответить
Так - походя - поміж сетами в гру гольф
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10.07.2025 19:24 Ответить
Мабуть, через це, шмигаль, так швидко та гидко, вимазав себе лайном щодо невизнання результатів конкурсу в БЕБ??
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10.07.2025 19:25 Ответить
Нічого особливого тут - не перший очільник-ідіот.
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10.07.2025 19:25 Ответить
Це рівень "довіри" до ОПи зєзидента!
Ніякого прямого фінансуваня. Тотальний контроль. Зє&к° таке не сподобається!
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10.07.2025 19:26 Ответить
Кажуть Земля пришвидшує оберти. У найслабіших на голову її їм просто зносить.
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10.07.2025 19:27 Ответить
Для того, щоб менше відбудовувати, треба не дати кацапам більше нищити. Чи здогадується про це деменційний дід?
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10.07.2025 19:28 Ответить
Не здогадується, а знає напевно.
Чим більше прокачати - тим більше по дорозі осяде.
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10.07.2025 20:20 Ответить
Нічого не дав, зате вже став керівником фонду з пограбунку українських надр. Отак і буде голову морочити, роблячи обіцянки, які ніколи не виконуватиме.
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10.07.2025 19:30 Ответить
Більше марафєт дивись.
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10.07.2025 19:38 Ответить
Молодца!
Будет требовать отчет за каждый цент
Мне понравилось ,как он про ЦЕНУ НА ПЭТРИОТ сказал
Ну это О- о- очень дорого!
А то наш - то ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ совсем оборзел
Триллион сюда- триллион туда
А триллион - то ведь чужой!!!!
Не надо борзеть....
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10.07.2025 19:32 Ответить
От чого ви Валотьку-чужинця цькуєте?! Він же чужинець, і пох йому ваша Україна!
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10.07.2025 20:29 Ответить
Хєра лисого тепер що вкрадуть ішак і єлдака
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10.07.2025 19:37 Ответить
тянет на нобелевскую премию по очолюванню
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10.07.2025 19:40 Ответить
ШАХРАЙ очолів грошовий фонд!
Це теж саме як шоб цапа допустити до капусти.
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10.07.2025 19:44 Ответить
Трамп очолив Інвестиційний фонд відбудови України у рамках ресурсної угоди зі США, - Бессент"
Зелебоби рвуть і мечуть: як це, супроти їхнього бачення,агенткраснов,таневже?
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10.07.2025 19:50 Ответить
Трамп все робить заради піару, як Зеленський.
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10.07.2025 19:52 Ответить
Няню, йому, не забудьте надати! Йому, подобаються молоденькі...
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10.07.2025 20:11 Ответить
Ну, усе ясно...
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10.07.2025 20:24 Ответить
трумп..фонд..
в степах України..
замість кавунів...
будуть гольфові ямки..
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10.07.2025 20:27 Ответить
Дякуємо товаришу Трампюку за наше щасливе майбутнє!
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10.07.2025 20:42 Ответить
 
 