УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9177 відвідувачів онлайн
Новини Угода про корисні копалини зі США Американсько-Український фонд відбудови
2 112 30

Трамп очолив Інвестиційний фонд відбудови України у рамках ресурсної угоди зі США, - Бессент

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп особисто очолив американський Інвестиційний фонд для відбудови України, створений у рамках ресурсної угоди.

Про це сказав міністр фінансів США Скотт Бессент, який по відеозв'язку долучився до Конференції з відновлення України у Римі, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що фонд створений з метою мобілізації американських компаній, ресурсів і фахівців для відновлення України.

"Завдяки раціональному макроекономічному управлінню та потужним іноземним інвестиціям, економічне майбутнє України буде набагато сильнішим, ніж минуле. Інвестиційний фонд реконструкції є ключем до відкриття цього успішного майбутнього", - наголосив Бессент.

Він додав, що США працюватимуть над тим, щоб жодна особа, держава або компанія, які фінансують російську військову машину або забезпечують постачання для неї, не отримали вигоди від відбудови України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конференція з відновлення України у Римі: Зеленський оголосив про підписання 200 угод на 10 мільярдів євро

Автор: 

інвестиції (2109) США (23737) Трамп Дональд (6408) відбудова (364) Бессент Скот (52)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+3
Для того, щоб менше відбудовувати, треба не дати кацапам більше нищити. Чи здогадується про це деменційний дід?
показати весь коментар
10.07.2025 19:28 Відповісти
+2
Нічого особливого тут - не перший очільник-ідіот.
показати весь коментар
10.07.2025 19:25 Відповісти
+2
Хєра лисого тепер що вкрадуть ішак і єлдака
показати весь коментар
10.07.2025 19:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не можеш перемогти злочинність- очоль її!
показати весь коментар
10.07.2025 19:19 Відповісти
Бліііін! Він вже Америку очолив...
показати весь коментар
10.07.2025 19:57 Відповісти
Πi3ΔÁ фонду.
Πi3ΔÁ копалинам.
Πi3ΔÁ відбудові.
показати весь коментар
10.07.2025 20:01 Відповісти
Обана...оце поворот... ну-ну
показати весь коментар
10.07.2025 19:20 Відповісти
Не зрозумів....

А що, в вашій уяві війна закінчилася? І що, касапи вже звільнили окуповані території?
показати весь коментар
10.07.2025 19:23 Відповісти
Так - походя - поміж сетами в гру гольф
показати весь коментар
10.07.2025 19:24 Відповісти
Мабуть, через це, шмигаль, так швидко та гидко, вимазав себе лайном щодо невизнання результатів конкурсу в БЕБ??
показати весь коментар
10.07.2025 19:25 Відповісти
Нічого особливого тут - не перший очільник-ідіот.
показати весь коментар
10.07.2025 19:25 Відповісти
Це рівень "довіри" до ОПи зєзидента!
Ніякого прямого фінансуваня. Тотальний контроль. Зє&к° таке не сподобається!
показати весь коментар
10.07.2025 19:26 Відповісти
Це бажання самому вкрасти.
показати весь коментар
10.07.2025 21:07 Відповісти
Кажуть Земля пришвидшує оберти. У найслабіших на голову її їм просто зносить.
показати весь коментар
10.07.2025 19:27 Відповісти
Для того, щоб менше відбудовувати, треба не дати кацапам більше нищити. Чи здогадується про це деменційний дід?
показати весь коментар
10.07.2025 19:28 Відповісти
Не здогадується, а знає напевно.
Чим більше прокачати - тим більше по дорозі осяде.
показати весь коментар
10.07.2025 20:20 Відповісти
Нічого не дав, зате вже став керівником фонду з пограбунку українських надр. Отак і буде голову морочити, роблячи обіцянки, які ніколи не виконуватиме.
показати весь коментар
10.07.2025 19:30 Відповісти
Більше марафєт дивись.
показати весь коментар
10.07.2025 19:38 Відповісти
Молодца!
Будет требовать отчет за каждый цент
Мне понравилось ,как он про ЦЕНУ НА ПЭТРИОТ сказал
Ну это О- о- очень дорого!
А то наш - то ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ совсем оборзел
Триллион сюда- триллион туда
А триллион - то ведь чужой!!!!
Не надо борзеть....
показати весь коментар
10.07.2025 19:32 Відповісти
От чого ви Валотьку-чужинця цькуєте?! Він же чужинець, і пох йому ваша Україна!
показати весь коментар
10.07.2025 20:29 Відповісти
Хєра лисого тепер що вкрадуть ішак і єлдака
показати весь коментар
10.07.2025 19:37 Відповісти
тянет на нобелевскую премию по очолюванню
показати весь коментар
10.07.2025 19:40 Відповісти
ШАХРАЙ очолів грошовий фонд!
Це теж саме як шоб цапа допустити до капусти.
показати весь коментар
10.07.2025 19:44 Відповісти
Трамп очолив Інвестиційний фонд відбудови України у рамках ресурсної угоди зі США, - Бессент"
Зелебоби рвуть і мечуть: як це, супроти їхнього бачення,агенткраснов,таневже?
показати весь коментар
10.07.2025 19:50 Відповісти
Трамп все робить заради піару, як Зеленський.
показати весь коментар
10.07.2025 19:52 Відповісти
Няню, йому, не забудьте надати! Йому, подобаються молоденькі...
показати весь коментар
10.07.2025 20:11 Відповісти
Ну, усе ясно...
показати весь коментар
10.07.2025 20:24 Відповісти
трумп..фонд..
в степах України..
замість кавунів...
будуть гольфові ямки..
показати весь коментар
10.07.2025 20:27 Відповісти
Дякуємо товаришу Трампюку за наше щасливе майбутнє!
показати весь коментар
10.07.2025 20:42 Відповісти
якщо що, я в костюмі.
показати весь коментар
10.07.2025 21:13 Відповісти
А той фонд не збанкрутує не почавши роботу?
показати весь коментар
10.07.2025 21:19 Відповісти
 
 