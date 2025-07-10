Трамп очолив Інвестиційний фонд відбудови України у рамках ресурсної угоди зі США, - Бессент
Президент США Дональд Трамп особисто очолив американський Інвестиційний фонд для відбудови України, створений у рамках ресурсної угоди.
Про це сказав міністр фінансів США Скотт Бессент, який по відеозв'язку долучився до Конференції з відновлення України у Римі, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що фонд створений з метою мобілізації американських компаній, ресурсів і фахівців для відновлення України.
"Завдяки раціональному макроекономічному управлінню та потужним іноземним інвестиціям, економічне майбутнє України буде набагато сильнішим, ніж минуле. Інвестиційний фонд реконструкції є ключем до відкриття цього успішного майбутнього", - наголосив Бессент.
Він додав, що США працюватимуть над тим, щоб жодна особа, держава або компанія, які фінансують російську військову машину або забезпечують постачання для неї, не отримали вигоди від відбудови України.
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Πi3ΔÁ копалинам.
Πi3ΔÁ відбудові.
А що, в вашій уяві війна закінчилася? І що, касапи вже звільнили окуповані території?
Ніякого прямого фінансуваня. Тотальний контроль. Зє&к° таке не сподобається!
Чим більше прокачати - тим більше по дорозі осяде.
Будет требовать отчет за каждый цент
Мне понравилось ,как он про ЦЕНУ НА ПЭТРИОТ сказал
Ну это О- о- очень дорого!
А то наш - то ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ совсем оборзел
Триллион сюда- триллион туда
А триллион - то ведь чужой!!!!
Не надо борзеть....
Це теж саме як шоб цапа допустити до капусти.
Зелебоби рвуть і мечуть: як це, супроти їхнього бачення,агенткраснов,таневже?
в степах України..
замість кавунів...
будуть гольфові ямки..