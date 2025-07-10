Финляндия возглавит инициативу по строительству 10 тысяч укрытий в Украине

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что его страна возьмет на себя координацию международной помощи для строительства 10 тысяч бомбоубежищ по всей Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом он объявил 10 июля во время Международной конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоялась в Риме.

Финляндия стала главным государством в Коалиции гражданской защиты, которая должна обеспечить реализацию долгосрочного плана по созданию эффективной и масштабной системы защитной инфраструктуры. Согласно заявлению Орпо, эти меры должны соответствовать внутренним стандартам безопасности Украины.

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В рамках конференции также была представлена обновленная программа сотрудничества между Финляндией и Украиной до 2028 года. Премьер Орпо вспомнил свой недавний визит в Киев, отметив, что, несмотря на продолжающуюся войну, украинцы демонстрируют веру в лучшее будущее и решимость к обновлению.

"Речь не только о восстановлении разрушенного, а о перезапуске - создании новых возможностей для страны и ее граждан", - сказал он.

Также глава правительства Финляндии рассказал, что уже реализовано несколько инструментов для привлечения финских предприятий к участию в послевоенном восстановлении. В рамках этого процесса вводятся новые стандарты качества и поддерживается курс Украины на евроинтеграцию.

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"Мы уже видим первые примеры инвестиций со стороны финских компаний, и этот интерес только растет", - подытожил Орпо.

Напомним, в мае Украина и Финляндия подписали совместное заявление о создании Коалиции укрытий. Планируется привлечь около 14 млрд евро ресурса на развитие укрытий.

Финляндия имеет значительный опыт в этой сфере, ведь еще с 1950-х годов страна активно развивает гражданскую оборону, включая строительство укрытий, которые могут вместить до 4 миллионов человек в густонаселенных районах. Эти укрытия предназначены для защиты от военных угроз, взрывов, радиации и других опасностей, а также могут использоваться в мирное время как многофункциональные объекты (паркинги, спортзалы и т.д.).