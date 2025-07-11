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Новости Использование замороженных активов РФ
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РФ должна выплатить Украине €500 млрд убытков, - Мерц

Мерц о возмещении убытков Россией

Канцер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия обязана компенсировать Украине ущерб, нанесенный во время полномасштабной войны, в размере около €500 млрд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сайт Федерального правительства Германии.

Россия должна возместить этот материальный ущерб. Пока этого не произойдет, она не получит и не должна получить доступ к замороженным активам", - подчеркнул Мерц.

По словам канцлера, государственные активы РФ на сотни миллиардов евро, преимущественно размещенные в странах Европейского Союза, будут оставаться замороженными. Доходы с этих активов, как и раньше, будут направляться на обеспечение кредитной поддержки Украины.

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Автор: 

война (1419) россия (96572) убытки (398) Фридрих Мерц (183)


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Топ комментарии
+13
Иди отсюда нахер, кацапское рыло.
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11.07.2025 06:46 Ответить
+9
маловато буде
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11.07.2025 06:35 Ответить
+8
Ну враховуючи, що ці компенсації можуть бути виплачені (теоретично) державі, то можу вас заспокоїти, по 16 666 євро пересічні не отримають. Дехто щось отримає, звичайно, але більшість коштів освоять державні мужі.
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11.07.2025 09:12 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
на 10 трильонов - тебя обманули
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11.07.2025 06:43 Ответить
Ты себя явно переоцениваешь.
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11.07.2025 07:26 Ответить
Давно з дурки відпустили? )))
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11.07.2025 07:38 Ответить
ні, так не підійде кацапка, не пропетляєте, 3 трийльярда заплатите.
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11.07.2025 07:59 Ответить
маловато буде
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11.07.2025 06:35 Ответить
Цікава математика:
500 000 000 000 / 30 000 000 (на 25-й рік) = €16 666.
Така собі "компенсація"...
Особливо для тих, хто втратив все.
А якщо порахувати з тими, хто зараз за кордоном (≈10 млн), то ця сума ще зменшиться.
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11.07.2025 07:49 Ответить
Ну враховуючи, що ці компенсації можуть бути виплачені (теоретично) державі, то можу вас заспокоїти, по 16 666 євро пересічні не отримають. Дехто щось отримає, звичайно, але більшість коштів освоять державні мужі.
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11.07.2025 09:12 Ответить
Написано - компенсація Україні, а не українцям..то в мене підозри, що зе!влада ці гроші прихватизує..
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11.07.2025 14:18 Ответить
ще по півтрильйона винні США і брити за невиконання зобов'язань по Будапештському меморандуму - коаліція трьох брала спільні зобов'язання і невиконання їх лише одним з партнерів не знімає відповідальності з двох інших. Бритів ще можна пробачити зважаючи на те, що перші кинулись на допомогу та підтягнули для цього інші країни, а також на значно обмеженіші можливості ніж в США, але штати повинні нести матеріальну та фінансову відповідальність нарівні з рашкою.
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11.07.2025 12:59 Ответить
Поки цього не станеться, вона не отримає і не повинна отримати доступ до заморожених активів

Я правильно зрозумів? Щоб отримати доступ до 300 млрд заморожених активів, ерефія має виплатити 500 млрд репарацій? Хтось підкаже Мерцу де він прорахувався і спитає, нащо нести цю дурню?
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11.07.2025 06:38 Ответить
Иди отсюда нахер, кацапское рыло.
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11.07.2025 06:46 Ответить
Пан шуткує, чи просто кацапський длб?
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11.07.2025 06:47 Ответить
Санітарив дупці забули двері зачинити, якесь дурне до компа добралося ))
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11.07.2025 07:40 Ответить
Ольга Хлынина шлюха кацапская - сдохнешь от ботокса
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11.07.2025 06:48 Ответить
Закони сраліна і «балалайкового» болота путкіна?
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11.07.2025 06:51 Ответить
Пнх бот
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11.07.2025 06:54 Ответить
*********?
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11.07.2025 06:57 Ответить
Ольга Хлынина , перепрошую, але все ж ....

Шизофренія - це психічний розлад. Він важкий, поліморфний, тобто багатоформовий, хронічний, прогредієнтний (поступово наростає симптоматика) і мультифакторіальний, тобто є багато причин розладу.

Симптоми хвороби:

Галюцинації - люди чують в голові діалоги, коментарі.
Хибні думки, що не відповідають істинності, наприклад, характерні думки переслідування (якщо хвороба тільки себе проявляє, то простіше діагностувати ці маячні думки).
Порушення мислення. Вони бувають різні, наприклад, немає логіки в розмові людини, для пересічного громадянина така людина говорить казна-що.
Збуджена поведінка.
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11.07.2025 07:31 Ответить
Забула пігулки прийняти? Якщо такі "працюють" у банку то треба негайно забирати з нього 💰
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11.07.2025 07:45 Ответить
Зїбись звідси, свинособака ******, це так, по доброму.
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11.07.2025 08:08 Ответить
ты идиот ватный Мерц правильно говорит - рашка должна сама определить каким образом она будет выплачивать репарации , если захочет сама официально отдаст те 300 млрд + еще сверху недостаяющие - хотя по судебным искам за смерти украинцев можна будет ободрать русню до липки на три поколения вперед .. но это будет потом ..
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11.07.2025 06:46 Ответить
Ідіот той, хто вважає, що 500 - то є достатньо. Я навіть уявити не можу, скільки повинно бути. А втрати людей, в тому числі емігрантами, а розруха в економіці, а екологія, а моральні збитки за страждання всієї нації - це все влізе в 500? Не думаю. Не така вже це величезна сума.
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11.07.2025 06:55 Ответить
Це кешбек. 500 витратив - 300 отримав взад.
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11.07.2025 09:35 Ответить
Репарації виплачують країні, яка перемогла. Ми поки що постійно відступаємо.
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11.07.2025 06:47 Ответить
так але ми не одні - а "відступаємо" тимчасово , тому що народ на виборах шмальнул себе в мозг
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11.07.2025 06:50 Ответить
а от щодо того, що 30 років всі готувалися до війни, можна список оціих всіх?
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11.07.2025 08:38 Ответить
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11.07.2025 08:49 Ответить
Ось Вам список 😃
«Фигура https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_III_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ивана Великого на памятнике «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Тысячелетие России» в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4 Великом Новгороде. У его ног (слева направо) поверженные литовец, татарин и ливонский немец»

кацапи себе позиціонують як СОБИРАТЕЛІ РУСКИХ ЗЕМЕЛЬ . Руские землі в них і в Сирії і в Лівії і во Франції і на Місяці

рашу треба знищити щоб припинити роз повзання цієї болячки
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11.07.2025 08:53 Ответить
це база. але я того питав, хто ті всі, що готувалися до війни, бо готувалася тільки парашка, а решта булки розслабила.
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11.07.2025 09:29 Ответить
війна готувалась колективним заходом, а може рептилоїдами і масонами?
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11.07.2025 12:01 Ответить
Хіба не кацапи на нас напали? Чи при іншому президентові було б щось інакше? Яким чином?
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11.07.2025 08:14 Ответить
справедливості ради, то кацапи напали б при всіх розкладах, хто б не був президентом, питання тільки готовності до війним.
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11.07.2025 08:37 Ответить
Для мерца війна закінчилася?
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11.07.2025 06:55 Ответить
Схоже, й не починалася. Чувак прокинувся.
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11.07.2025 06:58 Ответить
З усім вже тягне на три трильйони.
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11.07.2025 07:01 Ответить
500 млрд доларів- це лише недоотримані прибутки в бюджет України за перші кілька років після анексії росією Криму та ОРДЛО в України. Достатьно лише подивитися падіння ВВП України з 2014 року і порівняти, по роках, з тим ВВП (та його динамікою), які мала б Україна, якби не було російської агресії.
А зараз рахунок вже йде на багато трильйонів доларів, і це лише інфраструктупюрні, економічні збитки, це не рахуючи збитків від втрати найцінеішого людського "ресурсу", генофонду, кадрів, компетентних працівників, не рахуючи компенсацій родинам загиблих та постраждалих від війни українців.
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11.07.2025 09:17 Ответить
Подобається мені цей дядька )))
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11.07.2025 07:42 Ответить
Віддадуть нашими землями які незаконно окупували - Кубань, Стародубщина , Білгородщина .
Україні головне після перемоги не допустити потім ресурсних крадіїв/олігархів до присвоєння природних ресурсів і відмивання коштів в офшори...
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11.07.2025 08:00 Ответить
Ви шо! Ні в якому разі. Земля - це не головне. Головне це люди. А землі державі взагалі не потрібно. Ну, так кажуть.
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11.07.2025 09:47 Ответить
Головне земля! Наша земля(все що ******** московити потрібно вертати!) , а люди живуть на землі ,а не земля на людях!
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11.07.2025 10:12 Ответить
Чому тоді пишуть прямо протилежне?
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11.07.2025 10:48 Ответить
-...кожному!
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11.07.2025 08:11 Ответить
ділять шкіру невбитого ведмедя...
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11.07.2025 08:36 Ответить
Звичайно, ще далеко до цього, але те, що почало лунати від лідера Німеччини та генсека НАТО є добрим сигналом.
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11.07.2025 08:47 Ответить
Порахувати нанесену кацапами шкоду зараз взагалі неможливо. Навіть приблизно. Виплачувати мають до повного відшкодування збитків в усії сферах - від людей до екології. Років 100. Не менше.
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11.07.2025 09:00 Ответить
Маловать щось. Тільки матеріальних збитків Сосія нанесла Україні більш ніж на 1,5 трильйона доларів. А ще компенсації жертвам і покаліченим
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11.07.2025 09:24 Ответить
слава Мерцу!
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11.07.2025 09:39 Ответить
Так. Торги розпочалися.
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11.07.2025 09:42 Ответить
Смішно, ну серйозно це смішно. Ніхто зараз не буде виплачувати репарації без того, щоб програти у війні. Якщо війну плануєш виграти через місяць, рік, десятиліття, то не будеш думати, щоб платити репарації. Ну і потім: хто змусить? Німеччина "захотіла" платити репарації, бо програла і була "відносно окупована" військами союзників. Без цих 2х факторів, ніхто не платитиме репарації. Отже, Росія планує виграти= не буде платити репарації. Росія не буде окупована ніколи демократичними країнами= не захоче сама платити репарації. І ось розуміючи це, дивитись на цю заяву Мерца, на інші заяви європолітиків, приходить розуміння, що українці вибрали не тільки клаунів, але і образ Європи, як прикладу для наслідування, аля "шашечки". Замість того, щоб "їхати", замість того, щоб стати незалежною в реальності, а не словах.
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11.07.2025 10:17 Ответить
по крайней мере, много денег ********* у союзников
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11.07.2025 16:01 Ответить
Вірус балабольства не оминув мерца. Ну як завжди прийнято у цій псевдопотужників
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11.07.2025 10:20 Ответить
отлично, что поднял тему репараций, сумму можно потом поднять
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11.07.2025 10:46 Ответить
А німці продовжують купляти енергоросіїї у росіян ?
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11.07.2025 11:15 Ответить
Пану Мерцу подяка!!!!!!!!!!!!!!! Серед німців є, хто співпрацює з фсб, а є нормальні люди. Дуже добре, що пан Мерц з Україною і українцями.
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11.07.2025 11:37 Ответить
Як одразу забулькало лайном, з вигрібної ********* прутіна!!
Понабирали Московіти, лайна в рота, і плюють, Українцям в борщ??
Видно, добре видресовані московіти, кувалдою, отого, з харчеблока прутіна!?! Гадять, на все, що кажуть словами ПРАВДИ їм в очі!
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11.07.2025 11:42 Ответить
Заплатять, як німці заплатили полякам
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11.07.2025 12:01 Ответить
Мерц має мужність ,озвучити ,шо русня винна Україні , це добрий початок , дякуємо пан Мерц ❤️🇩🇪 !...
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11.07.2025 12:53 Ответить
Він має мужність локшину вішати на вуха. Набирає політичні бали на євроарені? Віддайте 500 млрд. €, для того, щоб ми віддали вам (розблокували) 300 млрд. Це на кого розраховано? На дебілів?
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11.07.2025 13:22 Ответить
 
 