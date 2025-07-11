РФ должна выплатить Украине €500 млрд убытков, - Мерц
Канцер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия обязана компенсировать Украине ущерб, нанесенный во время полномасштабной войны, в размере около €500 млрд.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сайт Федерального правительства Германии.
Россия должна возместить этот материальный ущерб. Пока этого не произойдет, она не получит и не должна получить доступ к замороженным активам", - подчеркнул Мерц.
По словам канцлера, государственные активы РФ на сотни миллиардов евро, преимущественно размещенные в странах Европейского Союза, будут оставаться замороженными. Доходы с этих активов, как и раньше, будут направляться на обеспечение кредитной поддержки Украины.
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+13 Gary Grant
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+9 Yriii Yriii #538882
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+8 Yurii_S
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500 000 000 000 / 30 000 000 (на 25-й рік) = €16 666.
Така собі "компенсація"...
Особливо для тих, хто втратив все.
А якщо порахувати з тими, хто зараз за кордоном (≈10 млн), то ця сума ще зменшиться.
Я правильно зрозумів? Щоб отримати доступ до 300 млрд заморожених активів, ерефія має виплатити 500 млрд репарацій? Хтось підкаже Мерцу де він прорахувався і спитає, нащо нести цю дурню?
Шизофренія - це психічний розлад. Він важкий, поліморфний, тобто багатоформовий, хронічний, прогредієнтний (поступово наростає симптоматика) і мультифакторіальний, тобто є багато причин розладу.
Симптоми хвороби:
Галюцинації - люди чують в голові діалоги, коментарі.
Хибні думки, що не відповідають істинності, наприклад, характерні думки переслідування (якщо хвороба тільки себе проявляє, то простіше діагностувати ці маячні думки).
Порушення мислення. Вони бувають різні, наприклад, немає логіки в розмові людини, для пересічного громадянина така людина говорить казна-що.
Збуджена поведінка.
«Фигура https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_III_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ивана Великого на памятнике «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Тысячелетие России» в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4 Великом Новгороде. У его ног (слева направо) поверженные литовец, татарин и ливонский немец»
кацапи себе позиціонують як СОБИРАТЕЛІ РУСКИХ ЗЕМЕЛЬ . Руские землі в них і в Сирії і в Лівії і во Франції і на Місяці
рашу треба знищити щоб припинити роз повзання цієї болячки
А зараз рахунок вже йде на багато трильйонів доларів, і це лише інфраструктупюрні, економічні збитки, це не рахуючи збитків від втрати найцінеішого людського "ресурсу", генофонду, кадрів, компетентних працівників, не рахуючи компенсацій родинам загиблих та постраждалих від війни українців.
Україні головне після перемоги не допустити потім ресурсних крадіїв/олігархів до присвоєння природних ресурсів і відмивання коштів в офшори...
Понабирали Московіти, лайна в рота, і плюють, Українцям в борщ??
Видно, добре видресовані московіти, кувалдою, отого, з харчеблока прутіна!?! Гадять, на все, що кажуть словами ПРАВДИ їм в очі!