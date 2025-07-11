РФ должна выплатить Украине €500 млрд убытков, - Мерц

Канцер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия обязана компенсировать Украине ущерб, нанесенный во время полномасштабной войны, в размере около €500 млрд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сайт Федерального правительства Германии.

Россия должна возместить этот материальный ущерб. Пока этого не произойдет, она не получит и не должна получить доступ к замороженным активам", - подчеркнул Мерц.

По словам канцлера, государственные активы РФ на сотни миллиардов евро, преимущественно размещенные в странах Европейского Союза, будут оставаться замороженными. Доходы с этих активов, как и раньше, будут направляться на обеспечение кредитной поддержки Украины.

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