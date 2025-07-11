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Новини Використання заморожених активів РФ
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РФ повинна виплатити Україні €500 млрд збитків, - Мерц

Мерц про відшкодування збитків Росією

Канцер Німеччини Фрідріх Мерц  заявив, що Росія зобов’язана компенсувати Україні збитки, завдані під час повномасштабної війни, у розмірі близько €500 млрд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  Інтерфакс-Україна із посиланням на сайт Федерального уряду Німеччини.

Росія повинна відшкодувати цю матеріальну шкоду. Поки цього не станеться, вона не отримає і не повинна отримати доступ до заморожених активів", - наголосив Мерц.

За словами канцлера, державні активи РФ на сотні мільярдів євро, переважно розміщені у країнах Європейського Союзу, залишатимуться замороженими. Доходи з цих активів, як і раніше, спрямовуватимуться на забезпечення кредитної підтримки України.

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Автор: 

війна (1448) росія (66662) збитки (1450) Мерц Фрідріх (186)


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Топ коментарі
+13
Иди отсюда нахер, кацапское рыло.
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11.07.2025 06:46 Відповісти
+9
маловато буде
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11.07.2025 06:35 Відповісти
+8
Ну враховуючи, що ці компенсації можуть бути виплачені (теоретично) державі, то можу вас заспокоїти, по 16 666 євро пересічні не отримають. Дехто щось отримає, звичайно, але більшість коштів освоять державні мужі.
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11.07.2025 09:12 Відповісти
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на 10 трильонов - тебя обманули
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11.07.2025 06:43 Відповісти
Ты себя явно переоцениваешь.
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11.07.2025 07:26 Відповісти
Давно з дурки відпустили? )))
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11.07.2025 07:38 Відповісти
ні, так не підійде кацапка, не пропетляєте, 3 трийльярда заплатите.
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11.07.2025 07:59 Відповісти
маловато буде
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11.07.2025 06:35 Відповісти
Цікава математика:
500 000 000 000 / 30 000 000 (на 25-й рік) = €16 666.
Така собі "компенсація"...
Особливо для тих, хто втратив все.
А якщо порахувати з тими, хто зараз за кордоном (≈10 млн), то ця сума ще зменшиться.
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11.07.2025 07:49 Відповісти
Ну враховуючи, що ці компенсації можуть бути виплачені (теоретично) державі, то можу вас заспокоїти, по 16 666 євро пересічні не отримають. Дехто щось отримає, звичайно, але більшість коштів освоять державні мужі.
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11.07.2025 09:12 Відповісти
Написано - компенсація Україні, а не українцям..то в мене підозри, що зе!влада ці гроші прихватизує..
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11.07.2025 14:18 Відповісти
ще по півтрильйона винні США і брити за невиконання зобов'язань по Будапештському меморандуму - коаліція трьох брала спільні зобов'язання і невиконання їх лише одним з партнерів не знімає відповідальності з двох інших. Бритів ще можна пробачити зважаючи на те, що перші кинулись на допомогу та підтягнули для цього інші країни, а також на значно обмеженіші можливості ніж в США, але штати повинні нести матеріальну та фінансову відповідальність нарівні з рашкою.
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11.07.2025 12:59 Відповісти
Поки цього не станеться, вона не отримає і не повинна отримати доступ до заморожених активів

Я правильно зрозумів? Щоб отримати доступ до 300 млрд заморожених активів, ерефія має виплатити 500 млрд репарацій? Хтось підкаже Мерцу де він прорахувався і спитає, нащо нести цю дурню?
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11.07.2025 06:38 Відповісти
Иди отсюда нахер, кацапское рыло.
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11.07.2025 06:46 Відповісти
Пан шуткує, чи просто кацапський длб?
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11.07.2025 06:47 Відповісти
Санітарив дупці забули двері зачинити, якесь дурне до компа добралося ))
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11.07.2025 07:40 Відповісти
Ольга Хлынина шлюха кацапская - сдохнешь от ботокса
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11.07.2025 06:48 Відповісти
Закони сраліна і «балалайкового» болота путкіна?
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11.07.2025 06:51 Відповісти
Пнх бот
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11.07.2025 06:54 Відповісти
*********?
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11.07.2025 06:57 Відповісти
Ольга Хлынина , перепрошую, але все ж ....

Шизофренія - це психічний розлад. Він важкий, поліморфний, тобто багатоформовий, хронічний, прогредієнтний (поступово наростає симптоматика) і мультифакторіальний, тобто є багато причин розладу.

Симптоми хвороби:

Галюцинації - люди чують в голові діалоги, коментарі.
Хибні думки, що не відповідають істинності, наприклад, характерні думки переслідування (якщо хвороба тільки себе проявляє, то простіше діагностувати ці маячні думки).
Порушення мислення. Вони бувають різні, наприклад, немає логіки в розмові людини, для пересічного громадянина така людина говорить казна-що.
Збуджена поведінка.
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11.07.2025 07:31 Відповісти
Забула пігулки прийняти? Якщо такі "працюють" у банку то треба негайно забирати з нього 💰
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11.07.2025 07:45 Відповісти
Зїбись звідси, свинособака ******, це так, по доброму.
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11.07.2025 08:08 Відповісти
ты идиот ватный Мерц правильно говорит - рашка должна сама определить каким образом она будет выплачивать репарации , если захочет сама официально отдаст те 300 млрд + еще сверху недостаяющие - хотя по судебным искам за смерти украинцев можна будет ободрать русню до липки на три поколения вперед .. но это будет потом ..
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11.07.2025 06:46 Відповісти
Ідіот той, хто вважає, що 500 - то є достатньо. Я навіть уявити не можу, скільки повинно бути. А втрати людей, в тому числі емігрантами, а розруха в економіці, а екологія, а моральні збитки за страждання всієї нації - це все влізе в 500? Не думаю. Не така вже це величезна сума.
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11.07.2025 06:55 Відповісти
Це кешбек. 500 витратив - 300 отримав взад.
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11.07.2025 09:35 Відповісти
Репарації виплачують країні, яка перемогла. Ми поки що постійно відступаємо.
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11.07.2025 06:47 Відповісти
так але ми не одні - а "відступаємо" тимчасово , тому що народ на виборах шмальнул себе в мозг
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11.07.2025 06:50 Відповісти
а от щодо того, що 30 років всі готувалися до війни, можна список оціих всіх?
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11.07.2025 08:38 Відповісти
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11.07.2025 08:49 Відповісти
Ось Вам список 😃
«Фигура https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_III_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ивана Великого на памятнике «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Тысячелетие России» в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4 Великом Новгороде. У его ног (слева направо) поверженные литовец, татарин и ливонский немец»

кацапи себе позиціонують як СОБИРАТЕЛІ РУСКИХ ЗЕМЕЛЬ . Руские землі в них і в Сирії і в Лівії і во Франції і на Місяці

рашу треба знищити щоб припинити роз повзання цієї болячки
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11.07.2025 08:53 Відповісти
це база. але я того питав, хто ті всі, що готувалися до війни, бо готувалася тільки парашка, а решта булки розслабила.
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11.07.2025 09:29 Відповісти
війна готувалась колективним заходом, а може рептилоїдами і масонами?
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11.07.2025 12:01 Відповісти
Хіба не кацапи на нас напали? Чи при іншому президентові було б щось інакше? Яким чином?
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11.07.2025 08:14 Відповісти
справедливості ради, то кацапи напали б при всіх розкладах, хто б не був президентом, питання тільки готовності до війним.
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11.07.2025 08:37 Відповісти
Для мерца війна закінчилася?
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11.07.2025 06:55 Відповісти
Схоже, й не починалася. Чувак прокинувся.
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11.07.2025 06:58 Відповісти
З усім вже тягне на три трильйони.
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11.07.2025 07:01 Відповісти
500 млрд доларів- це лише недоотримані прибутки в бюджет України за перші кілька років після анексії росією Криму та ОРДЛО в України. Достатьно лише подивитися падіння ВВП України з 2014 року і порівняти, по роках, з тим ВВП (та його динамікою), які мала б Україна, якби не було російської агресії.
А зараз рахунок вже йде на багато трильйонів доларів, і це лише інфраструктупюрні, економічні збитки, це не рахуючи збитків від втрати найцінеішого людського "ресурсу", генофонду, кадрів, компетентних працівників, не рахуючи компенсацій родинам загиблих та постраждалих від війни українців.
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11.07.2025 09:17 Відповісти
Подобається мені цей дядька )))
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11.07.2025 07:42 Відповісти
Віддадуть нашими землями які незаконно окупували - Кубань, Стародубщина , Білгородщина .
Україні головне після перемоги не допустити потім ресурсних крадіїв/олігархів до присвоєння природних ресурсів і відмивання коштів в офшори...
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11.07.2025 08:00 Відповісти
Ви шо! Ні в якому разі. Земля - це не головне. Головне це люди. А землі державі взагалі не потрібно. Ну, так кажуть.
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11.07.2025 09:47 Відповісти
Головне земля! Наша земля(все що ******** московити потрібно вертати!) , а люди живуть на землі ,а не земля на людях!
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11.07.2025 10:12 Відповісти
Чому тоді пишуть прямо протилежне?
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11.07.2025 10:48 Відповісти
-...кожному!
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11.07.2025 08:11 Відповісти
ділять шкіру невбитого ведмедя...
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11.07.2025 08:36 Відповісти
Звичайно, ще далеко до цього, але те, що почало лунати від лідера Німеччини та генсека НАТО є добрим сигналом.
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11.07.2025 08:47 Відповісти
Порахувати нанесену кацапами шкоду зараз взагалі неможливо. Навіть приблизно. Виплачувати мають до повного відшкодування збитків в усії сферах - від людей до екології. Років 100. Не менше.
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11.07.2025 09:00 Відповісти
Маловать щось. Тільки матеріальних збитків Сосія нанесла Україні більш ніж на 1,5 трильйона доларів. А ще компенсації жертвам і покаліченим
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11.07.2025 09:24 Відповісти
слава Мерцу!
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11.07.2025 09:39 Відповісти
Так. Торги розпочалися.
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11.07.2025 09:42 Відповісти
Смішно, ну серйозно це смішно. Ніхто зараз не буде виплачувати репарації без того, щоб програти у війні. Якщо війну плануєш виграти через місяць, рік, десятиліття, то не будеш думати, щоб платити репарації. Ну і потім: хто змусить? Німеччина "захотіла" платити репарації, бо програла і була "відносно окупована" військами союзників. Без цих 2х факторів, ніхто не платитиме репарації. Отже, Росія планує виграти= не буде платити репарації. Росія не буде окупована ніколи демократичними країнами= не захоче сама платити репарації. І ось розуміючи це, дивитись на цю заяву Мерца, на інші заяви європолітиків, приходить розуміння, що українці вибрали не тільки клаунів, але і образ Європи, як прикладу для наслідування, аля "шашечки". Замість того, щоб "їхати", замість того, щоб стати незалежною в реальності, а не словах.
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11.07.2025 10:17 Відповісти
по крайней мере, много денег ********* у союзников
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11.07.2025 16:01 Відповісти
Вірус балабольства не оминув мерца. Ну як завжди прийнято у цій псевдопотужників
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11.07.2025 10:20 Відповісти
отлично, что поднял тему репараций, сумму можно потом поднять
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11.07.2025 10:46 Відповісти
А німці продовжують купляти енергоросіїї у росіян ?
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11.07.2025 11:15 Відповісти
Пану Мерцу подяка!!!!!!!!!!!!!!! Серед німців є, хто співпрацює з фсб, а є нормальні люди. Дуже добре, що пан Мерц з Україною і українцями.
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11.07.2025 11:37 Відповісти
Як одразу забулькало лайном, з вигрібної ********* прутіна!!
Понабирали Московіти, лайна в рота, і плюють, Українцям в борщ??
Видно, добре видресовані московіти, кувалдою, отого, з харчеблока прутіна!?! Гадять, на все, що кажуть словами ПРАВДИ їм в очі!
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11.07.2025 11:42 Відповісти
Заплатять, як німці заплатили полякам
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11.07.2025 12:01 Відповісти
Мерц має мужність ,озвучити ,шо русня винна Україні , це добрий початок , дякуємо пан Мерц ❤️🇩🇪 !...
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11.07.2025 12:53 Відповісти
Він має мужність локшину вішати на вуха. Набирає політичні бали на євроарені? Віддайте 500 млрд. €, для того, щоб ми віддали вам (розблокували) 300 млрд. Це на кого розраховано? На дебілів?
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11.07.2025 13:22 Відповісти
 
 