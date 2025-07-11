РФ повинна виплатити Україні €500 млрд збитків, - Мерц
Канцер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія зобов’язана компенсувати Україні збитки, завдані під час повномасштабної війни, у розмірі близько €500 млрд.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на сайт Федерального уряду Німеччини.
Росія повинна відшкодувати цю матеріальну шкоду. Поки цього не станеться, вона не отримає і не повинна отримати доступ до заморожених активів", - наголосив Мерц.
За словами канцлера, державні активи РФ на сотні мільярдів євро, переважно розміщені у країнах Європейського Союзу, залишатимуться замороженими. Доходи з цих активів, як і раніше, спрямовуватимуться на забезпечення кредитної підтримки України.
Топ коментарі
+13 Gary Grant
показати весь коментар11.07.2025 06:46 Відповісти Посилання
+9 Yriii Yriii #538882
показати весь коментар11.07.2025 06:35 Відповісти Посилання
+8 Yurii_S
показати весь коментар11.07.2025 09:12 Відповісти Посилання
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500 000 000 000 / 30 000 000 (на 25-й рік) = €16 666.
Така собі "компенсація"...
Особливо для тих, хто втратив все.
А якщо порахувати з тими, хто зараз за кордоном (≈10 млн), то ця сума ще зменшиться.
Я правильно зрозумів? Щоб отримати доступ до 300 млрд заморожених активів, ерефія має виплатити 500 млрд репарацій? Хтось підкаже Мерцу де він прорахувався і спитає, нащо нести цю дурню?
Шизофренія - це психічний розлад. Він важкий, поліморфний, тобто багатоформовий, хронічний, прогредієнтний (поступово наростає симптоматика) і мультифакторіальний, тобто є багато причин розладу.
Симптоми хвороби:
Галюцинації - люди чують в голові діалоги, коментарі.
Хибні думки, що не відповідають істинності, наприклад, характерні думки переслідування (якщо хвороба тільки себе проявляє, то простіше діагностувати ці маячні думки).
Порушення мислення. Вони бувають різні, наприклад, немає логіки в розмові людини, для пересічного громадянина така людина говорить казна-що.
Збуджена поведінка.
«Фигура https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_III_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ивана Великого на памятнике «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Тысячелетие России» в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4 Великом Новгороде. У его ног (слева направо) поверженные литовец, татарин и ливонский немец»
кацапи себе позиціонують як СОБИРАТЕЛІ РУСКИХ ЗЕМЕЛЬ . Руские землі в них і в Сирії і в Лівії і во Франції і на Місяці
рашу треба знищити щоб припинити роз повзання цієї болячки
А зараз рахунок вже йде на багато трильйонів доларів, і це лише інфраструктупюрні, економічні збитки, це не рахуючи збитків від втрати найцінеішого людського "ресурсу", генофонду, кадрів, компетентних працівників, не рахуючи компенсацій родинам загиблих та постраждалих від війни українців.
Україні головне після перемоги не допустити потім ресурсних крадіїв/олігархів до присвоєння природних ресурсів і відмивання коштів в офшори...
Понабирали Московіти, лайна в рота, і плюють, Українцям в борщ??
Видно, добре видресовані московіти, кувалдою, отого, з харчеблока прутіна!?! Гадять, на все, що кажуть словами ПРАВДИ їм в очі!