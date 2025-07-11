РФ повинна виплатити Україні €500 млрд збитків, - Мерц

Канцер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія зобов’язана компенсувати Україні збитки, завдані під час повномасштабної війни, у розмірі близько €500 млрд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на сайт Федерального уряду Німеччини.

Росія повинна відшкодувати цю матеріальну шкоду. Поки цього не станеться, вона не отримає і не повинна отримати доступ до заморожених активів", - наголосив Мерц.

За словами канцлера, державні активи РФ на сотні мільярдів євро, переважно розміщені у країнах Європейського Союзу, залишатимуться замороженими. Доходи з цих активів, як і раніше, спрямовуватимуться на забезпечення кредитної підтримки України.

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