Ночью оккупанты ударили по Чугуеву: повреждена больница, есть пострадавшие

В ночь на 11 июля в Чугуеве прогремела серия взрывов. Враг атаковал город беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов и городской голова Галина Минаева.

Отмечается, что атака продолжалась с 01:09 до 01:20, зафиксировано не менее 7 попаданий.

"В городе, в результате попадания дрона, зафиксировано повреждение жилых домов и медицинского учреждения. Еще шесть БПЛА попали по промышленному предприятию. Возник пожар", - отметил Синегубов.

В центральной части города разрушены 2 частных домовладения, существенно повреждены дома вокруг.

"Также получило значительные повреждения здание Чугуевской центральной больницы. Есть трое пострадавших, которым оказывается медицинская помощь. Еще в одном из микрорайонов города также произошли попадания шахедов, есть повреждения частных домовладений", - рассказала Минаева.

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