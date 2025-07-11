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Новини Обстріли Харківщини
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Вночі окупанти вдарили по Чугуєву: пошкоджена лікарня, є постраждалі

Росіяни атакували Чугуїв

У ніч проти 11 липня у Чугуєві пролунала серія вибухів. Ворог атакував місто безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Галина Мінаєва.

Зазначається, що атака тривала з 01:09 до 01:20, зафіксовано щонайменше 7 влучань.

"У місті, внаслідок влучання дрона, зафіксовано пошкодження житлових будинків та медичного закладу. Ще шість БпЛА влучили по промисловому підприємству. Виникла пожежа", - зазначив Синєгубов.

У центральній частині міста зруйновано 2 приватних домоволодіння, суттєво пошкоджені будинки навколо.

"Також зазнала значних пошкоджень будівля Чугуївської центральної лікарні. Маємо трьох постраждалих, яким надається медична допомога. Ще в одному з мікрорайонів міста також відбулися влучання шахедів, є пошкодження приватних домоволодінь", - розповіла Мінаєва.

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обстріл (29833) Харківська область (1275) Чугуївський район (170) Чугуїв (13)


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