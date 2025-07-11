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Новости Атака беспилотников на Николаев
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Ночью россияне атаковали Николаев "шахедами" - под ударом был объект транспортной инфраструктуры

пожежа

Ночью 11 июля в Николаеве раздавались взрывы. Российские захватчики атаковали областной центр и Константиновскую громаду ударными БПЛА типа "Shahed 131/136".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Под ударом был объект транспортной инфраструктуры. В результате боевой работы и падения обломков возник пожар сухой травы на открытой территории, который был ликвидирован спасателями. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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Автор: 

беспилотник (3921) Николаев (2172) Николаевская область (2171) Николаевский район (86)


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Вночі на Миколаївщині знищено одинадцять БпЛА типу «Shahed 131/136».
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11.07.2025 07:44 Ответить
многостраждальний, розбитий і непрацюючий аеропорт цивільної авіації навряд можна називати об'єктом транспортної інфраструктури
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11.07.2025 10:59 Ответить
 
 