Ночью россияне атаковали Николаев "шахедами" - под ударом был объект транспортной инфраструктуры

Ночью 11 июля в Николаеве раздавались взрывы. Российские захватчики атаковали областной центр и Константиновскую громаду ударными БПЛА типа "Shahed 131/136".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Под ударом был объект транспортной инфраструктуры. В результате боевой работы и падения обломков возник пожар сухой травы на открытой территории, который был ликвидирован спасателями. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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