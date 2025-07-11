Ночью россияне атаковали Николаев "шахедами" - под ударом был объект транспортной инфраструктуры
Ночью 11 июля в Николаеве раздавались взрывы. Российские захватчики атаковали областной центр и Константиновскую громаду ударными БПЛА типа "Shahed 131/136".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Под ударом был объект транспортной инфраструктуры. В результате боевой работы и падения обломков возник пожар сухой травы на открытой территории, который был ликвидирован спасателями. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий11.07.2025 07:44 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
MrStepanovM
показать весь комментарий11.07.2025 10:59 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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