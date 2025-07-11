УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8101 відвідувач онлайн
Новини Атака безпілотників на Миколаїв
865 2

Вночі росіяни атакували Миколаїв "шахедами" - під ударом був об’єкт транспортної інфраструктури

пожежа

Вночі 11 липня у Миколаєві лунали вибухи. Російські загарбники атакували обласний центр та Костянтинівську громаду ударними БпЛА типу "Shahed 131/136".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Під ударом був об'єкт транспортної інфраструктури. Внаслідок бойової роботи та падіння уламків виникла пожежа сухої трави на відкритій території, яка була ліквідована рятувальниками. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі ворог атакував Миколаїв: у передмісті сталася пожежа, є поранений

Автор: 

безпілотник (4507) Миколаїв (1829) Миколаївська область (2323) Миколаївський район (92)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вночі на Миколаївщині знищено одинадцять БпЛА типу «Shahed 131/136».
показати весь коментар
11.07.2025 07:44 Відповісти
многостраждальний, розбитий і непрацюючий аеропорт цивільної авіації навряд можна називати об'єктом транспортної інфраструктури
показати весь коментар
11.07.2025 10:59 Відповісти
 
 