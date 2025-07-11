Вночі росіяни атакували Миколаїв "шахедами" - під ударом був об’єкт транспортної інфраструктури

Вночі 11 липня у Миколаєві лунали вибухи. Російські загарбники атакували обласний центр та Костянтинівську громаду ударними БпЛА типу "Shahed 131/136".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Під ударом був об'єкт транспортної інфраструктури. Внаслідок бойової роботи та падіння уламків виникла пожежа сухої трави на відкритій території, яка була ліквідована рятувальниками. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

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