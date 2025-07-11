Россия активизировала штурмы на Сумщине небольшими группами, растет применение дронов, - ГПСУ

Российские войска не прекращают обстрелы приграничных районов Сумской области, активно используют все виды вооружения, дроны и осуществляют штурмы малыми пехотными группами.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в телеэфире, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, под ударами находится весь 550-километровый участок границы с РФ. С начала года значительно возросла интенсивность атак дронами - FPV, с подрывными зарядами, а также дронами на оптоволокне. Применяются также КАБы, артиллерия, авиационные бомбы.

Отдельно представитель ГПСУ отметил угрозу на участке Хотинской и Юнаковской громад, где враг штурмует позиции малыми группами. Но украинские силы стабилизировали ситуацию и регулярно уничтожают вражескую пехоту. По его словам, противнику не удалось продвинуться вперед.

Демченко предполагает, что РФ может пытаться активизировать действия в этом районе, однако пока нет признаков накопления техники или ресурсов для масштабного наступления.

"Возможно, или не имеет техники в достаточном количестве, или сохраняет для каких-то дальнейших действий. Или же враг прекрасно понимает, что появление колонн техники на направлении нашей границы, это фактически сразу ее уничтожение", - сказал Демченко.

Смотрите также: Силы обороны поразили 2 бронированных МТЛБ противника и легковой автомобиль на юге Украины. ВИДЕО