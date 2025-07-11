Росія активізувала штурми на Сумщині малими групами, зростає застосування дронів, - ДПСУ

Російські війська не припиняють обстріли прикордонних районів Сумської області, активно використовують усі види озброєння, дрони і здійснюють штурми малими піхотними групами.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в телеефірі, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, під ударами перебуває вся 550-кілометрова ділянка кордону з РФ. З початку року значно зросла інтенсивність атак дронами - FPV, з підривними зарядами, а також дронами на оптоволокні. Застосовуються також КАБи, артилерія, авіаційні бомби.

Окремо речник ДПСУ відзначив загрозу на ділянці Хотінської та Юнаківської громад, де ворог штурмує позиції малими групами. Проте українські сили стабілізували ситуацію і регулярно знищують ворожу піхоту. За його словами, противнику не вдалося просунутися вперед.

Демченко припускає, що РФ може намагатися активізувати дії в цьому районі, однак наразі немає ознак накопичення техніки чи ресурсів для масштабного наступу.

"Можливо, або не має техніки в достатній кількості, або зберігає для якихось подальших дій. Або ж ворог чудово розуміє, що поява колон техніки на напрямку нашого кордону, це фактично одразу її знищення", - сказав Демченко.

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