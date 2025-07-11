Глава МИД Литвы Будрис: США и ЕС могут вскоре согласовать усиление санкционного давления на Россию

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что в ближайшие недели США и Европейский Союз могут скоординировать свои действия для значительного усиления санкционного давления на Россию.

Об этом он сказал после завершения Конференции по вопросам восстановления Украины в Риме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

Будрис напомнил, что в мероприятии впервые приняли участие американские сенаторы и спецпредставитель президента США Кит Келлог. В частности, обсуждалось согласование 18-го санкционного пакета ЕС с аналогичными инициативами в США, которые могут охватить также страны, помогающие РФ торговать нефтью.

По его словам, 70% российской нефти сегодня покупают Индия и Китай, в том числе через теневой флот.

"Мы надеемся, что законодательный процесс в США продвинется вперед. Мы знаем, что в Сенате США этот пакет санкций имеет абсолютную и беспрецедентную поддержку - 85 из 100 сенаторов уже поддержали этот пакет, остается только согласовать его с Белым домом и президентом Дональдом Трампом, и мы увидим, какой импульс наберет этот поезд", - добавил Будрис.

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