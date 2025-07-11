Глава МЗС Литви Будріс: США та ЄС можуть незабаром узгодити посилення санкційного тиску на Росію

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що у найближчі тижні США та Європейський Союз можуть скоординувати свої дії для значного посилення санкційного тиску на Росію.

Про це він сказав після завершення Конференції з питань відновлення України в Римі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

Будріс нагадав, що в заході вперше взяли участь американські сенатори та спецпредставник президента США Кіт Келлог. Зокрема, обговорювалося узгодження 18-го санкційного пакета ЄС із аналогічними ініціативами у США, які можуть охопити також країни, що допомагають РФ торгувати нафтою.

За його словами, 70% російської нафти сьогодні купують Індія та Китай, зокрема через тіньовий флот.

"Ми сподіваємося, що законодавчий процес у США просунеться вперед. Ми знаємо, що в Сенаті США цей пакет санкцій має абсолютну і безпрецедентну підтримку - 85 із 100 сенаторів уже підтримали цей пакет, залишається лише узгодити його з Білим домом і президентом Дональдом Трампом, і ми побачимо, якого імпульсу набере цей потяг", - додав Будріс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга зустрівся із Гремом та Блюменталем: Сильні рішення можуть змінити ситуацію