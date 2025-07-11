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Новини Санкції проти Росії
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Глава МЗС Литви Будріс: США та ЄС можуть незабаром узгодити посилення санкційного тиску на Росію

Кястутіс Будріс про вимоги РФ щодо припинення війни

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що у найближчі тижні США та Європейський Союз можуть скоординувати свої дії для значного посилення санкційного тиску на Росію.

Про це він сказав після завершення Конференції з питань відновлення України в Римі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

Будріс нагадав, що в заході вперше взяли участь американські сенатори та спецпредставник президента США Кіт Келлог. Зокрема, обговорювалося узгодження 18-го санкційного пакета ЄС із аналогічними ініціативами у США, які можуть охопити також країни, що допомагають РФ торгувати нафтою.

За його словами, 70% російської нафти сьогодні купують Індія та Китай, зокрема через тіньовий флот. 

"Ми сподіваємося, що законодавчий процес у США просунеться вперед. Ми знаємо, що в Сенаті США цей пакет санкцій має абсолютну і безпрецедентну підтримку - 85 із 100 сенаторів уже підтримали цей пакет, залишається лише узгодити його з Білим домом і президентом Дональдом Трампом, і ми побачимо, якого імпульсу набере цей потяг", - додав Будріс.

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санкції (12346) США (23750) Євросоюз (13842)


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Фіцо знову заблокує 🤣🤣🤣🤣
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11.07.2025 11:14 Відповісти
❗️Захід України! Увага! Росія може атакувати Шахедами з Білорусі найближчим часом!

Монітори пишуть, що летить БпЛА курсом на Пінськ (РБ, кордон з Рівненщиною).
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11.07.2025 11:22 Відповісти
білорусю не забудьте !
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11.07.2025 11:34 Відповісти
Трамп, з своїм ********** ХРИСТИЯН у Білому Домі, мабуть, таки до Різдва і родупляться з консультаціями та переговорами, по санкціям проти убивці Українців, прутіна і московії!?!.
Щось подібне, роблять і стефанчуки з служками у ВРУ щодо припинення перебування в Україні, отого філіалу ФСБШНИКІВ з московії, під рясами!!
Мабуть, узгоджені, їх кволі та нікчемні дії…??
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11.07.2025 11:29 Відповісти
Як там в польщі??
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11.07.2025 11:43 Відповісти
 
 