Глава МЗС Литви Будріс: США та ЄС можуть незабаром узгодити посилення санкційного тиску на Росію
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що у найближчі тижні США та Європейський Союз можуть скоординувати свої дії для значного посилення санкційного тиску на Росію.
Про це він сказав після завершення Конференції з питань відновлення України в Римі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.
Будріс нагадав, що в заході вперше взяли участь американські сенатори та спецпредставник президента США Кіт Келлог. Зокрема, обговорювалося узгодження 18-го санкційного пакета ЄС із аналогічними ініціативами у США, які можуть охопити також країни, що допомагають РФ торгувати нафтою.
За його словами, 70% російської нафти сьогодні купують Індія та Китай, зокрема через тіньовий флот.
"Ми сподіваємося, що законодавчий процес у США просунеться вперед. Ми знаємо, що в Сенаті США цей пакет санкцій має абсолютну і безпрецедентну підтримку - 85 із 100 сенаторів уже підтримали цей пакет, залишається лише узгодити його з Білим домом і президентом Дональдом Трампом, і ми побачимо, якого імпульсу набере цей потяг", - додав Будріс.
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Монітори пишуть, що летить БпЛА курсом на Пінськ (РБ, кордон з Рівненщиною).
Щось подібне, роблять і стефанчуки з служками у ВРУ щодо припинення перебування в Україні, отого філіалу ФСБШНИКІВ з московії, під рясами!!
Мабуть, узгоджені, їх кволі та нікчемні дії…??