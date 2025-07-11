Сибіга зустрівся із Гремом та Блюменталем: Сильні рішення можуть змінити ситуацію

Міністр закордонних справ зустрівся з американськими сенаторами Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем в Римі.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Їх участь у Конференції з питань відновлення України та зустрічі Коаліції рішучих надіслала важливий сигнал трансатлантичної єдності та підтримки стійкості, відновлення та оборони України. Ми високо цінуємо зусилля Сенату США, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру. Росія і ті, хто підтримує її воєнні дії, повинні зіткнутися з реальним тиском" ,- розповів глава МЗС.

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Сибіга заявив, що наголосив на важливості зниження граничної ціни на нафту, щоб позбавити Росію нафтових доходів, які вона перетворює на воєнні злочини.

"Ми перебуваємо на вирішальному етапі, коли сильне лідерство і рішення можуть змінити ситуацію в досягненні миру через силу", - підсумував він.

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Законопроєкт Грема-Блюменталя щодо санкцій проти РФ

1 квітня стало відомо, що до Сенату США внесено законопроєкт про нові санкційні заходи проти Росії. Згідно з документом, може бути запроваджено 500% тариф на імпорт товарів із країн, які продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину.

Пропоновані заходи спрямовані на посилення економічного тиску на Росію і створення додаткових перешкод для країн, які продовжують торгівлю російськими енергоресурсами.

Ініціатива представлена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і сенатором-демократом Річардом Блюменталем. Наразі відомо, законопроєкт підтримує 82 сенатори США зі 100.

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