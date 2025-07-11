Сибіга зустрівся із Гремом та Блюменталем: Сильні рішення можуть змінити ситуацію
Міністр закордонних справ зустрівся з американськими сенаторами Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем в Римі.
Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"Їх участь у Конференції з питань відновлення України та зустрічі Коаліції рішучих надіслала важливий сигнал трансатлантичної єдності та підтримки стійкості, відновлення та оборони України. Ми високо цінуємо зусилля Сенату США, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру. Росія і ті, хто підтримує її воєнні дії, повинні зіткнутися з реальним тиском" ,- розповів глава МЗС.
Сибіга заявив, що наголосив на важливості зниження граничної ціни на нафту, щоб позбавити Росію нафтових доходів, які вона перетворює на воєнні злочини.
"Ми перебуваємо на вирішальному етапі, коли сильне лідерство і рішення можуть змінити ситуацію в досягненні миру через силу", - підсумував він.
Законопроєкт Грема-Блюменталя щодо санкцій проти РФ
1 квітня стало відомо, що до Сенату США внесено законопроєкт про нові санкційні заходи проти Росії. Згідно з документом, може бути запроваджено 500% тариф на імпорт товарів із країн, які продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину.
Пропоновані заходи спрямовані на посилення економічного тиску на Росію і створення додаткових перешкод для країн, які продовжують торгівлю російськими енергоресурсами.
Ініціатива представлена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і сенатором-демократом Річардом Блюменталем. Наразі відомо, законопроєкт підтримує 82 сенатори США зі 100.
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"Головною проблемою війни на виснаження - удари з повітря по цивільній та військовій інфраструктурі. Масове застосування противником ударних БПЛА в поєднанні з ударами балістичних та крилатих ракет, КАБів потребує створення абсолютно нової єдиної системи протиповітряної оборони на всій території країни. Вона повинна бути розподілена територіально та ешелонована за висотою і засобами ППО.
Очевидно, що головний принцип ******** війни - коли дешеві та масові озброєння здатні виснажувати дуже дорогу та потужну зброю. Саме протиповітряна оборона потребує кардинальних рішень, які без залучення передових і вже відомих технологій просто неможливі.
Під таку кількість засобів нападу просто неможливо будувати систему ППО з надто дорогих у виробництві засобів. Звісно, терміни виробництва такого озброєння залишилися в парадигмі швидкоплинної війни з партизанами.
Усе це, мабуть, ще не зовсім розуміють у США, проте судячи з останніх наслідків російських ударів, це добре розуміють у росії."
"Наприклад, на кінець 2023 року в США виготовлено понад 170 000 ракет Hellfire різноманітних модифікацій. Значна частина цих *********** випущена ще в 1998-2018 роках, а строк їхньої експлуатації зазвичай становить 20-25 років, після чого вони потребують офіційного списання або утилізації.
Крім того, в рамках багаторічної програми Пентагону здійснюється поступовий перехід на нову систему JAGM, яка витісняє Hellfire виробничо й операційно. А отже, значна частина застарілого озброєння буде утилізована або передана іншим країнам-союзникам. Україна може скористатись цим шансом, системно надсилаючи офіційні запити в рамках різноманітних програм, аргументуючи потреби в оперативному посиленні обороноздатності та гарантуючи США раціональне розпорядження запасами."