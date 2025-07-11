Сибига встретился с Гремом и Блюменталем: Сильные решения могут изменить ситуацию

Министр иностранных дел встретился с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем в Риме.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Их участие в Конференции по вопросам восстановления Украины и встречи Коалиции решительных направила важный сигнал трансатлантического единства и поддержки устойчивости, восстановления и обороны Украины. Мы высоко ценим усилия Сената США, направленные на достижение справедливого и прочного мира. Россия и те, кто поддерживает ее военные действия, должны столкнуться с реальным давлением" ,- рассказал глава МИД.

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Сибига заявил, что подчеркнул важность снижения предельной цены на нефть, чтобы лишить Россию нефтяных доходов, которые она превращает в военные преступления.

"Мы находимся на решающем этапе, когда сильное лидерство и решения могут изменить ситуацию в достижении мира через силу", - подытожил он.

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Законопроект Грэма-Блюменталя о санкциях против РФ

1 апреля стало известно, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.

Предлагаемые меры направлены на усиление экономического давления на Россию и создание дополнительных препятствий для стран, которые продолжают торговлю российскими энергоресурсами.

Инициатива представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем. На данный момент известно, что законопроект поддерживает 82 сенатора США из 100.

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