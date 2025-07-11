Сибига встретился с Гремом и Блюменталем: Сильные решения могут изменить ситуацию
Министр иностранных дел встретился с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем в Риме.
Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"Их участие в Конференции по вопросам восстановления Украины и встречи Коалиции решительных направила важный сигнал трансатлантического единства и поддержки устойчивости, восстановления и обороны Украины. Мы высоко ценим усилия Сената США, направленные на достижение справедливого и прочного мира. Россия и те, кто поддерживает ее военные действия, должны столкнуться с реальным давлением" ,- рассказал глава МИД.
Сибига заявил, что подчеркнул важность снижения предельной цены на нефть, чтобы лишить Россию нефтяных доходов, которые она превращает в военные преступления.
"Мы находимся на решающем этапе, когда сильное лидерство и решения могут изменить ситуацию в достижении мира через силу", - подытожил он.
Законопроект Грэма-Блюменталя о санкциях против РФ
1 апреля стало известно, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.
Предлагаемые меры направлены на усиление экономического давления на Россию и создание дополнительных препятствий для стран, которые продолжают торговлю российскими энергоресурсами.
Инициатива представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем. На данный момент известно, что законопроект поддерживает 82 сенатора США из 100.
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"Головною проблемою війни на виснаження - удари з повітря по цивільній та військовій інфраструктурі. Масове застосування противником ударних БПЛА в поєднанні з ударами балістичних та крилатих ракет, КАБів потребує створення абсолютно нової єдиної системи протиповітряної оборони на всій території країни. Вона повинна бути розподілена територіально та ешелонована за висотою і засобами ППО.
Очевидно, що головний принцип ******** війни - коли дешеві та масові озброєння здатні виснажувати дуже дорогу та потужну зброю. Саме протиповітряна оборона потребує кардинальних рішень, які без залучення передових і вже відомих технологій просто неможливі.
Під таку кількість засобів нападу просто неможливо будувати систему ППО з надто дорогих у виробництві засобів. Звісно, терміни виробництва такого озброєння залишилися в парадигмі швидкоплинної війни з партизанами.
Усе це, мабуть, ще не зовсім розуміють у США, проте судячи з останніх наслідків російських ударів, це добре розуміють у росії."
"Наприклад, на кінець 2023 року в США виготовлено понад 170 000 ракет Hellfire різноманітних модифікацій. Значна частина цих *********** випущена ще в 1998-2018 роках, а строк їхньої експлуатації зазвичай становить 20-25 років, після чого вони потребують офіційного списання або утилізації.
Крім того, в рамках багаторічної програми Пентагону здійснюється поступовий перехід на нову систему JAGM, яка витісняє Hellfire виробничо й операційно. А отже, значна частина застарілого озброєння буде утилізована або передана іншим країнам-союзникам. Україна може скористатись цим шансом, системно надсилаючи офіційні запити в рамках різноманітних програм, аргументуючи потреби в оперативному посиленні обороноздатності та гарантуючи США раціональне розпорядження запасами."