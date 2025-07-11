Россия сама решила, что она является врагом Запада, - Сикорский

Польша не хотела войны и стремилась "жить в гармонии" с соседями. Однако исходя из действий и политики России, Польша имеет все основания опасаться страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире RMF FM заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Если сосед нападает на другого соседа, который находится рядом с нами, это влечет за собой последствия. Если Россия шпионит, засылает сюда поджигателей, угрожает нам, в том числе ядерным оружием, то Россия решила, что она является врагом Запада", - сказал Сикорский.

Он добавил, что россияне пропагандируют "фашистскую и имперскую идеологию", готовят общество к агрессии. Поэтому Польша имеет все основания опасаться России.

Сикорский прокомментировал и последние заявления президента США Дональда Трампа относительно важного заявления по России 14 июля.

"Приятно, что президент США начинает говорить о том, о чем европейские лидеры говорили ему в течение полугода, но настоящим испытанием станет то, примут ли США новый пакет санкций", - заявил глава МИД.

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