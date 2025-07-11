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Новости Угроза агрессии рф для Европы
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Россия сама решила, что она является врагом Запада, - Сикорский

Сикорский о России и риторике Трампа

Польша не хотела войны и стремилась "жить в гармонии" с соседями. Однако исходя из действий и политики России, Польша имеет все основания опасаться страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире RMF FM заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Если сосед нападает на другого соседа, который находится рядом с нами, это влечет за собой последствия. Если Россия шпионит, засылает сюда поджигателей, угрожает нам, в том числе ядерным оружием, то Россия решила, что она является врагом Запада", - сказал Сикорский.

Он добавил, что россияне пропагандируют "фашистскую и имперскую идеологию", готовят общество к агрессии. Поэтому Польша имеет все основания опасаться России.

Сикорский прокомментировал и последние заявления президента США Дональда Трампа относительно важного заявления по России 14 июля.

"Приятно, что президент США начинает говорить о том, о чем европейские лидеры говорили ему в течение полугода, но настоящим испытанием станет то, примут ли США новый пакет санкций", - заявил глава МИД.

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Автор: 

россия (96557) Сикорский Радослав (443) Трамп Дональд (5941)


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Топ комментарии
+2
Валерій Залужний:

"Не менш важливо переконати насамперед США врахувати стрімкий розвиток засобів збройної боротьби та технологій їх застосування. Науково-технічний прогрес вже привів на поле бою шалені зміни, які повністю змінили природу війни. Ця нова природа, звісно, стане основою глобальної безпеки, але, на жаль, залишається поки невідомою для США. І це ще одна загроза втрати глобального лідерства.

Тому надважливо залучити саме США не лише в процес озброєння України, а й у процес модернізації власного озброєння, що використовується у війні України проти Росії. Окрім того, треба спонукати США розробляти нове озброєння, використовуючи наш досвід. Та найголовніше - треба залучити США до процесу формування тенденцій розвитку збройної боротьби, щоб унеможливити зупинку технологічних спроможностей."
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11.07.2025 12:30 Ответить
+2
Рузкіе завжди ними були. Дивують рожеві поні в США, Італії чи Угорщини які сотні років то тут то там говорять "не все так однозначно - з ними можна дружити"

Рузкій - це про "велічіе" і "ті меня уважаешь?" - тільки суть в тому що економіки нема, а значить велічіе і УВАЖЕНІЕ можна добути одним способом - геноцидити, калічити, принижувати.

Це як однокласник-наркоман який ніде не працює, але є спосіб щоб про нього всі говорили і боялись - грабувати, вбивати і калічити людей. І з ним тоді дійсно рахуються

АЛЕ легко "шуками мір в глазах" коли ти НЕ СУСІД РФ. ЯК тепер Угорщина і Уже польща із своїм "мало дякуєте" і важко буде триндіти коли вони будуть прямо коло них
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11.07.2025 12:32 Ответить
+2
тепер би їм ще дійти такого ж висновку щодо китаю, без якого росія навряд чи могла б виготовляти таку кількість озброєння як зараз… але, мабуть, для цього їм ще знадобиться років десять(
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11.07.2025 12:44 Ответить
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Валерій Залужний:

"Не менш важливо переконати насамперед США врахувати стрімкий розвиток засобів збройної боротьби та технологій їх застосування. Науково-технічний прогрес вже привів на поле бою шалені зміни, які повністю змінили природу війни. Ця нова природа, звісно, стане основою глобальної безпеки, але, на жаль, залишається поки невідомою для США. І це ще одна загроза втрати глобального лідерства.

Тому надважливо залучити саме США не лише в процес озброєння України, а й у процес модернізації власного озброєння, що використовується у війні України проти Росії. Окрім того, треба спонукати США розробляти нове озброєння, використовуючи наш досвід. Та найголовніше - треба залучити США до процесу формування тенденцій розвитку збройної боротьби, щоб унеможливити зупинку технологічних спроможностей."
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11.07.2025 12:30 Ответить
з розвитком робототехніки і ШІ в зброї доведеться повернутися до зброї масового знищення
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11.07.2025 12:51 Ответить
за наявними у ЦРУ даними китайські "суперкомп'ютери" саме цим займаються, на більш високому технологічному рівні
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11.07.2025 12:55 Ответить
Рузкіе завжди ними були. Дивують рожеві поні в США, Італії чи Угорщини які сотні років то тут то там говорять "не все так однозначно - з ними можна дружити"

Рузкій - це про "велічіе" і "ті меня уважаешь?" - тільки суть в тому що економіки нема, а значить велічіе і УВАЖЕНІЕ можна добути одним способом - геноцидити, калічити, принижувати.

Це як однокласник-наркоман який ніде не працює, але є спосіб щоб про нього всі говорили і боялись - грабувати, вбивати і калічити людей. І з ним тоді дійсно рахуються

АЛЕ легко "шуками мір в глазах" коли ти НЕ СУСІД РФ. ЯК тепер Угорщина і Уже польща із своїм "мало дякуєте" і важко буде триндіти коли вони будуть прямо коло них
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11.07.2025 12:32 Ответить
тепер би їм ще дійти такого ж висновку щодо китаю, без якого росія навряд чи могла б виготовляти таку кількість озброєння як зараз… але, мабуть, для цього їм ще знадобиться років десять(
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11.07.2025 12:44 Ответить
воно не вирішувало, воно Завжди їм було.
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11.07.2025 12:52 Ответить
Зараз на вас лавров поскаржиться шо ви бажаєте смерті русні!
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11.07.2025 12:54 Ответить
Якою ж паскудою виявився президент Польщі пан А.Дуда! Стільки років співав солодкі пісні Україні та українцям, а зрештою виявився такою ж підлою гнидою як Орбан та Фіця.

Я добре запам*ятав ту частину його виступу на параді з нагоди Дня Війська Польського в Варшаві, яка стосувалась України. Подумав тоді - от який розумний дядько!

https://www.youtube.com/watch?v=_zNQ4t9cSzk&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExWFNzaGRqWG9kejc4OXNFZgEeN-aElnyhZJTIovyKddLBPqcd0RspfzCFNwuNOPV2kpN6z1A1rtXPNHG7HX0_aem_wQISJguqX3wBAveI9JHU_A https://www.youtube.com/watch?v=_zNQ4t9cSzk

(Про Україну з третьої хвилини.)

А тепер, під кінець свого президенства, він, як кажуть, "вивернув кожуха шерстю назовні", тобто перестав лицемірити. Щоб зрозуміти внутрішній світ польского лицемірного шовініста Дуди, напружуватись не треба - достатньо прочитати тексти пари його останніх виступів і порівняти з виступом на параді.
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11.07.2025 12:57 Ответить
 
 