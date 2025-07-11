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Новини Загроза агресії РФ для Європи
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Росія сама вирішила, що вона є ворогом Заходу, - Сікорський

Сікорський про Росію та риторику Трампа

Польща не хотіла війни та прагнула "жити в гармонії" із сусідами. Проте виходячи з дій і політики Росії, Польща має всі підстави побоюватися країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в  ефірі RMF FM заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Якщо сусід нападає на іншого сусіда, який розташований поряд з нами, це тягне за собою наслідки. Якщо Росія шпигує, засилає сюди паліїв, погрожує нам, у тому числі ядерною зброєю, то Росія вирішила, що вона є ворогом Заходу", – сказав Сікорський.

Він додав, що росіяни  пропагують "фашистську та імперську ідеологію", готують суспільство до агресії. Тому Польща має всі підстави побоюватися Росії.

Сікорський прокоментував і останні заяви президента США Дональда Трампа щодо важливої заяви щодо Росії 14 липня.

"Приємно, що президент США починає говорити про те, про що європейські лідери говорили йому протягом пів року, але справжнім випробуванням стане те, чи приймуть США новий пакет санкцій", – заявив глава МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Агресивні наміри РФ – не риторика, а реальність. Європа не може відчувати себе безпечно, - Науседа

Автор: 

росія (66641) Сікорський Радослав (285) Трамп Дональд (6416)


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Топ коментарі
+2
Валерій Залужний:

"Не менш важливо переконати насамперед США врахувати стрімкий розвиток засобів збройної боротьби та технологій їх застосування. Науково-технічний прогрес вже привів на поле бою шалені зміни, які повністю змінили природу війни. Ця нова природа, звісно, стане основою глобальної безпеки, але, на жаль, залишається поки невідомою для США. І це ще одна загроза втрати глобального лідерства.

Тому надважливо залучити саме США не лише в процес озброєння України, а й у процес модернізації власного озброєння, що використовується у війні України проти Росії. Окрім того, треба спонукати США розробляти нове озброєння, використовуючи наш досвід. Та найголовніше - треба залучити США до процесу формування тенденцій розвитку збройної боротьби, щоб унеможливити зупинку технологічних спроможностей."
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11.07.2025 12:30 Відповісти
+2
Рузкіе завжди ними були. Дивують рожеві поні в США, Італії чи Угорщини які сотні років то тут то там говорять "не все так однозначно - з ними можна дружити"

Рузкій - це про "велічіе" і "ті меня уважаешь?" - тільки суть в тому що економіки нема, а значить велічіе і УВАЖЕНІЕ можна добути одним способом - геноцидити, калічити, принижувати.

Це як однокласник-наркоман який ніде не працює, але є спосіб щоб про нього всі говорили і боялись - грабувати, вбивати і калічити людей. І з ним тоді дійсно рахуються

АЛЕ легко "шуками мір в глазах" коли ти НЕ СУСІД РФ. ЯК тепер Угорщина і Уже польща із своїм "мало дякуєте" і важко буде триндіти коли вони будуть прямо коло них
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11.07.2025 12:32 Відповісти
+2
тепер би їм ще дійти такого ж висновку щодо китаю, без якого росія навряд чи могла б виготовляти таку кількість озброєння як зараз… але, мабуть, для цього їм ще знадобиться років десять(
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11.07.2025 12:44 Відповісти
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Валерій Залужний:

"Не менш важливо переконати насамперед США врахувати стрімкий розвиток засобів збройної боротьби та технологій їх застосування. Науково-технічний прогрес вже привів на поле бою шалені зміни, які повністю змінили природу війни. Ця нова природа, звісно, стане основою глобальної безпеки, але, на жаль, залишається поки невідомою для США. І це ще одна загроза втрати глобального лідерства.

Тому надважливо залучити саме США не лише в процес озброєння України, а й у процес модернізації власного озброєння, що використовується у війні України проти Росії. Окрім того, треба спонукати США розробляти нове озброєння, використовуючи наш досвід. Та найголовніше - треба залучити США до процесу формування тенденцій розвитку збройної боротьби, щоб унеможливити зупинку технологічних спроможностей."
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11.07.2025 12:30 Відповісти
з розвитком робототехніки і ШІ в зброї доведеться повернутися до зброї масового знищення
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11.07.2025 12:51 Відповісти
за наявними у ЦРУ даними китайські "суперкомп'ютери" саме цим займаються, на більш високому технологічному рівні
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11.07.2025 12:55 Відповісти
Рузкіе завжди ними були. Дивують рожеві поні в США, Італії чи Угорщини які сотні років то тут то там говорять "не все так однозначно - з ними можна дружити"

Рузкій - це про "велічіе" і "ті меня уважаешь?" - тільки суть в тому що економіки нема, а значить велічіе і УВАЖЕНІЕ можна добути одним способом - геноцидити, калічити, принижувати.

Це як однокласник-наркоман який ніде не працює, але є спосіб щоб про нього всі говорили і боялись - грабувати, вбивати і калічити людей. І з ним тоді дійсно рахуються

АЛЕ легко "шуками мір в глазах" коли ти НЕ СУСІД РФ. ЯК тепер Угорщина і Уже польща із своїм "мало дякуєте" і важко буде триндіти коли вони будуть прямо коло них
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11.07.2025 12:32 Відповісти
тепер би їм ще дійти такого ж висновку щодо китаю, без якого росія навряд чи могла б виготовляти таку кількість озброєння як зараз… але, мабуть, для цього їм ще знадобиться років десять(
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11.07.2025 12:44 Відповісти
воно не вирішувало, воно Завжди їм було.
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11.07.2025 12:52 Відповісти
Зараз на вас лавров поскаржиться шо ви бажаєте смерті русні!
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11.07.2025 12:54 Відповісти
Якою ж паскудою виявився президент Польщі пан А.Дуда! Стільки років співав солодкі пісні Україні та українцям, а зрештою виявився такою ж підлою гнидою як Орбан та Фіця.

Я добре запам*ятав ту частину його виступу на параді з нагоди Дня Війська Польського в Варшаві, яка стосувалась України. Подумав тоді - от який розумний дядько!

https://www.youtube.com/watch?v=_zNQ4t9cSzk&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExWFNzaGRqWG9kejc4OXNFZgEeN-aElnyhZJTIovyKddLBPqcd0RspfzCFNwuNOPV2kpN6z1A1rtXPNHG7HX0_aem_wQISJguqX3wBAveI9JHU_A https://www.youtube.com/watch?v=_zNQ4t9cSzk

(Про Україну з третьої хвилини.)

А тепер, під кінець свого президенства, він, як кажуть, "вивернув кожуха шерстю назовні", тобто перестав лицемірити. Щоб зрозуміти внутрішній світ польского лицемірного шовініста Дуди, напружуватись не треба - достатньо прочитати тексти пари його останніх виступів і порівняти з виступом на параді.
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11.07.2025 12:57 Відповісти
 
 