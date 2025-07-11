Росія сама вирішила, що вона є ворогом Заходу, - Сікорський

Польща не хотіла війни та прагнула "жити в гармонії" із сусідами. Проте виходячи з дій і політики Росії, Польща має всі підстави побоюватися країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі RMF FM заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Якщо сусід нападає на іншого сусіда, який розташований поряд з нами, це тягне за собою наслідки. Якщо Росія шпигує, засилає сюди паліїв, погрожує нам, у тому числі ядерною зброєю, то Росія вирішила, що вона є ворогом Заходу", – сказав Сікорський.

Він додав, що росіяни пропагують "фашистську та імперську ідеологію", готують суспільство до агресії. Тому Польща має всі підстави побоюватися Росії.

Сікорський прокоментував і останні заяви президента США Дональда Трампа щодо важливої заяви щодо Росії 14 липня.

"Приємно, що президент США починає говорити про те, про що європейські лідери говорили йому протягом пів року, але справжнім випробуванням стане те, чи приймуть США новий пакет санкцій", – заявив глава МЗС.

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