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Новости Результат работы ПВО
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ПВО сбила 44 ударных БПЛА из 79, еще 18 - локационно потеряны/подавлены РЭБ, - Воздушные силы

ппо

В ночь на 11 июля Россия атаковала Украину 79 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ. До 60 из них - "шахеды"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 13.00 противовоздушной обороной сбито 44 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны.

Кроме того, 16 дронов - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание 19 БпЛА в 8 локациях, падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне атакуют Украину ударными беспилотниками, - Воздушные Силы

Результат работы ПВО

Автор: 

беспилотник (3910) ПВО (2936) Воздушные силы (2510)


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Шахеди треба збивати ще на території рф, бажано десь над Елабугой.
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11.07.2025 13:46 Ответить
Дивно якось це все, то збивається більше ніж пів тисячі, а тут менше сотні не можуть збити....
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11.07.2025 14:24 Ответить
 
 