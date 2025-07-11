ПВО сбила 44 ударных БПЛА из 79, еще 18 - локационно потеряны/подавлены РЭБ, - Воздушные силы
В ночь на 11 июля Россия атаковала Украину 79 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ. До 60 из них - "шахеды"
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 13.00 противовоздушной обороной сбито 44 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны.
Кроме того, 16 дронов - локально потеряны/подавлены РЭБ.
Зафиксировано попадание 19 БпЛА в 8 локациях, падение сбитых (обломки) на 3 локациях.
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Dic Dolovo #609559
показать весь комментарий11.07.2025 13:46 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Олександр Гуменюк #582028
показать весь комментарий11.07.2025 14:24 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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