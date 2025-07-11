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Новини Результат роботи ППО
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ППО збила 44 ударні БпЛА з 79, ще 18 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ, - Повітряні сили

ппо

ІУ ніч проти 11 липня Росія атакувала Україну 79 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ. До 60 із них – "шахеди"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 13.00 протиповітряною обороною збито 44 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Крім того, 16 дронів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання 19 БпЛА у 8 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакують Україну ударними безпілотниками, - Повітряні Сили

Результат роботи ППО

Автор: 

безпілотник (4494) ППО (3379) Повітряні сили (2851)


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Шахеди треба збивати ще на території рф, бажано десь над Елабугой.
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11.07.2025 13:46 Відповісти
Дивно якось це все, то збивається більше ніж пів тисячі, а тут менше сотні не можуть збити....
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11.07.2025 14:24 Відповісти
 
 