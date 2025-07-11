ППО збила 44 ударні БпЛА з 79, ще 18 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ, - Повітряні сили
ІУ ніч проти 11 липня Росія атакувала Україну 79 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ. До 60 із них – "шахеди"
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 13.00 протиповітряною обороною збито 44 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Крім того, 16 дронів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Зафіксовано влучання 19 БпЛА у 8 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
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Dic Dolovo #609559
показати весь коментар11.07.2025 13:46 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Олександр Гуменюк #582028
показати весь коментар11.07.2025 14:24 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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