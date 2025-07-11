ГУР идентифицировало еще 20 судов российского "теневого флота"

ГУР МО Украины на портале War&Sanctions публикует информацию о 20 нефтяных танкерах "теневого флота" РФ и 11 судах иранской "армады призраков".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отныне раздел "Теневой флот" на портале War&Sanctions содержит данные о 626 судах теневого танкерного флота РФ и Ирана общим дедвейтом почти 67 млн метрических тонн.

Идентифицированные 20 танкеров российского "теневого флота", не имея надлежащего западного страхования, обеспечивают российские морские экспортные потоки нефти и нефтепродуктов из портов в Балтийском и Черном морях, а также из арктического и тихоокеанского регионов в Индию, КНР и другие страны, применяя обманчивые и высокорискованные практики судоходства.

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Чтобы обеспечить поступления от экспорта ископаемого топлива агрессор продолжает расширять сеть "теневого флота", привлекая новые устаревшие танкеры, зарегистрированные не только в рф, но и на "призрачных" владельцев и менеджеров в дружественных рф юрисдикциях (Сейшельские острова, КНР, Сингапур, Азербайджан, Индия), которые ходят под "зонтиком" удобных флагов Панамы, рф, Сьерра-Леоне и т.д.

Часть идентифицированных танкеров связана с российскими компаниями, в том числе подсанкционными, в частности: АО "волготанкер", ООО "волготранс", ООО "роузвуд шиппинг", ООО "энея", ООО "сбк долина", ООО "родные поля", а также ООО "стаксель".

ООО "стаксель" перевозило мазут танкером "Волгонефть-212", который затонул в декабре прошлого года в районе Керченского пролива. Авария привела к разливу мазута и экологической катастрофе.

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Некоторые из идентифицированных нефтетанкеров заходят в порты временно оккупированного украинского Крыма.

Танкеры иранской "армады призраков" обеспечивают значительные нефтяные доходы, благодаря которым Иран продолжает разрабатывать и распространять оружие, а также осуществлять дестабилизационную деятельность, в частности через своих региональных прокси.

Иранское правительство ежегодно выделяет своим вооруженным силам миллиарды нефтедолларов, финансируя разработки БпЛА, сотни которых каждую ночь атакуют мирные украинские города.

Напомним, ранее на этой неделе Главное управление разведки обнародовало информацию о 110 культурных ценностях, присвоенных россиянами во временно оккупированном Крыму, а также о предприятиях-производителях ракет Х-101, одной из которых год назад россияне ударили по детской больнице "Охматдет".