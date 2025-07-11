ГУР ідентифікувало ще 20 суден російського "тіньового флоту"

ГУР МО України на порталі War&Sanctions публікує інформацію про 20 нафтових танкерів "тіньового флоту" РФ та 11 суден іранської "армади привидів".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Відтепер розділ "Тіньовий флот" на порталі War&Sanctions містить дані про 626 суден тіньового танкерного флоту рф та Ірану загальним дедвейтом майже 67 млн метричних тонн.

Ідентифіковані 20 танкерів російського "тіньового флоту", не маючи належного західного страхування, забезпечують російські морські експортні потоки нафти та нафтопродуктів із портів у Балтійському та Чорному морях, а також з арктичного та тихоокеанського регіонів до Індії, КНР та інших країн, застосовуючи оманливі й високоризиковані практики судноплавства.

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Щоб забезпечити надходження від експорту викопного палива агресор продовжує розширювати мережу "тіньового флоту", залучаючи нові застарілі танкери, зареєстровані не лише в рф, а й на "примарних" власників та менеджерів у дружніх до рф юрисдикціях (Сейшельські острови, КНР, Сінгапур, Азербайджан, Індія), що ходять під "парасолькою" зручних прапорів Панами, рф, Сьєрра-Леоне тощо.

Частина ідентифікованих танкерів пов’язана з російськими компаніями, у тому числі підсанкційними, зокрема: АТ "волготанкер", ТОВ "волготранс", ТОВ "роузвуд шиппінг", ТОВ "енея", ТОВ "сбк долина", ТОВ "рідні поля", а також ТОВ "стаксель".

ТОВ "стаксель" перевозило мазут танкером "волгонєфть-212", який затонув у грудні минулого року в районі Керченської протоки. Аварія призвела до розливу мазуту та екологічної катастрофи.

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Деякі з ідентифікованих нафтотанкерів заходять до портів тимчасово окупованого українського Криму.

Танкери іранської "армади привидів" забезпечують значні нафтові прибутки, завдяки яким Іран продовжує розробляти та розповсюджувати зброю, а також провадити дестабілізаційну діяльність, зокрема через своїх регіональних проксі.

Іранський уряд щороку виділяє своїм збройним силам мільярди нафтодоларів, фінансуючи розробки БпЛА, сотні яких щоночі атакують мирні українські міста.

Нагадаємо, раніше цього тижня Головне управління розвідки оприлюднило інформацію про 110 культурних цінностей, привласнених росіянами в тимчасово окупованому Криму, а також про підприємства-виробники ракет Х-101, однією з яких рік тому росіяни вдарили по дитячій лікарні "Охматдит".