АОЗ впервые объявило тендеры на закупку FPV-дронов на основе тактико-технических характеристик, - Минобороны
"Агентство оборонных закупок" Минобороны Украины начало первые закупки FPV-дронов в рамках рамочных соглашений. Общая ожидаемая стоимость двух тендеров - более 3.3 млрд грн.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Соответствующие закупки опубликованы на платформе Prozorro:
- 11 лотов на сумму 2 057 875 582 грн.
- 8 лотов на сумму 1 316 050 650 грн.
"FPV-дроны - это один из ключевых инструментов современной войны. Они позволяют уничтожать технику и живую силу противника с минимальным риском для наших бойцов, эффективно закрывать запросы тактического уровня и оперативно реагировать на динамичную ситуацию на фронте. Чтобы наши военные имели все необходимое, мы строим систему закупок по четким принципам: прозрачность процедур, равный доступ для всех производителей и соблюдение требований к качеству", - отметил руководитель Департамента закупок Минобороны Украины полковник Александр Осадчий.
Привлечено 19 производителей
Благодаря тому, что закупки впервые будут происходить именно на основе тактико-технических характеристик (ТТХ), к процессу удалось привлечь широкий круг производителей - сейчас квалификацию к рамочным соглашениям прошли 19 производителей.
АОЗ закупает FPV-дроны по тактико-техническим характеристикам
"Впервые АОЗ закупает FPV-дроны не по названиям моделей, а по тактико-техническим характеристикам. Это принципиально новый подход, который открывает рынок для более широкого круга производителей, позволяет закупать военным нужное вооружение, сохраняя конкуренцию и прозрачность. А механизм рамочных соглашений позволяет нам проводить закупку быстрее среди уже квалифицированных производителей", - прокомментировал Арсен Жумадилов, директор АОЗ.
Что такое рамочное соглашение?
Рамочное соглашение - это процедура государственных закупок, предусматривающая предварительный отбор поставщиков. Сначала компании проходят квалификацию по базовым критериям. После этого АОЗ проводит среди них конкретные тендеры с четко определенными требованиями к продукции.
Закрытый модуль Prozorro
Закупка FPV-дронов будет происходить в закрытом модуле Prozorro. Это гарантирует защиту чувствительной информации о производителях. Подача предложений возможна как напрямую, так и через официального представителя.
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