СМИ сообщили, что Жумадилов может лоббировать производителя дронов "Генерал Черешня": в компании дали объяснения

Производитель дронов "Генерал Черешня" увеличил продажи дронов по контрактам Агентства оборонных закупок в десять раз. Это произошло, когда закупочную организацию Минобороны возглавил Арсен Жумадилов.

Об этом пишет издание "Наші гроші", информирует Цензор.НЕТ.

Журналисты отметили, что со структурой Жумадилова был связан брат производителя дронов.

Читайте: Минобороны продолжит заказывать оружие у завода, который поставлял некачественные мины, чтобы он не закрылся, - Жумадилов

"Компания "Центр исследований беспилотных систем" резко стала одним из фаворитов "Агентства оборонных закупок". По данным источника "Наших грошей", за весь 2024 год АОЗ законтрактовал различных дронов под брендом "Генерал Черешня" на сумму чуть более 400 млн грн. А за первые шесть месяцев этого года объем контрактов вырос в десять раз - до 4,5 млрд грн", - говорится в материале.

По данным СМИ, часть военных имеют положительные впечатления от дронов, в то же время некоторые другие подразделения считают этот дрон одним из тех, что требует доработки после доставки на фронт. Речь идет о замене ВТХ, полетников, частот управления. То есть военным приходится за свои деньги дорабатывать дроны.

"Также десятикратный рост закупок этого дрона значительно опережает общий рост рынка. Как сообщили "Нашим деньгам" в "Агентстве оборонных закупок", за первое полугодие 2025 года законтрактовано любых дронов втрое больше, чем за весь прошлый год. А это меньше взлета одного производителя до 4,5 миллиардов. И это очень существенная цифра", - пишет автор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Минобороны вводят новую модель закупок дронов

Журналисты обратили внимание, что в прошлом году, когда АОЗ возглавляла Марина Безрукова, Ярослав Гришин публично критиковал Агентство. Однако после назначения главой АОЗ Арсена Жумадилова его риторика изменилась.

"Арсен Жумадилов до "АОЗ" возглавлял другую структуру Минобороны - "Государственный оператор тыла", которая занимается закупками одежды, топлива и продовольствия для военных. Брат владельца "ЦДБС" Станислав Гришин также является юристом, и он был хорошо знаком с Жумадиловым. Станислав, как адвокат, в прошлом году представлял "Государственного оператора тыла" в судебном споре с поставщиками продуктов.

И не только брат является цепочкой между структурами Жумадилова и Гришина. В прошлом году в "ДОТе" начальником управления кадрового менеджмента и документооборота работал Андрей Лавренович. А в конце января этого года он перешел HR-директором в "ЦБДС". Именно в те дни Минобороны решило назначить Жумадилова руководителем "АОЗ", - говорится в материале.

Также читайте: Чиновники АОЗ тормозят серийное производство украинского ЗРК, - Бадрак

Ответ компании "Генерал Черешня"

Компания, комментируя информацию о росте объемов контракта отметила, что не может комментировать эту информацию, поскольку она является ложной и неправдивой. Точной информацией о количестве государственных заказов АОЗ там не владеют, поскольку эти данные относятся к государственной тайне и подвергают опасности как производителя, так и конечных потребителей продукции.

"Однако стоит отметить, что рост объемов контрактов с АОЗ за первое полугодие 2025 года связан с практически ограниченным количеством контрактов с АОЗ в прошлом году. Увеличение контрактов произошло постепенно в рамках утвержденных планов Агентства еще в 2024 году. Первые заключенные нами контракты с АОЗ были заключены в конце ноября 2024 года, с чрезвычайно короткими сроками поставки продукции (до середины декабря 2024 года). Поэтому за такой промежуток времени невозможно было бы выполнить большие объемы заказов.

Большинство наших контрактов, которые выполняются в 2025 году, были согласованы и инициированы АОЗ еще при руководстве Марины Безруковой в декабре 2024 - январе 2025 годов. По имеющейся у нас информации, запросы на поставку были направлены в конце 2024 года, и по неизвестным для нас причинам, предыдущее руководство АОЗ не успело подписать соответствующие государственные контракты", - пояснили там.

Со временем, отметили в "Генерал Черешня", у компании расширилась номенклатура кодифицированного товара, что повлияло на возможность увеличения общих объемов поставок:

"Так как мы кодифицируем нашу продукцию постепенно в зависимости от работы Кодификационной комиссии при Министерстве обороны Украины. Со временем у нас расширилась номенклатура кодифицированного товара, что повлияло на возможность увеличения общих объемов поставок. Поставлять по госзаказам дроны, которые не получили кодификацию невозможно".

Там обратили внимание, что "Генерал Черешня" не имеет просрочки ни с одним заказчиком, в том числе с АОЗ.

"Также мы беремся за контракты без предоплаты, на собственный финансовый риск. Это делает нас удобным и надежным контрагентом для государства. Мы не отказываемся от таких контрактов, потому что осознаем, что от регулярности поставок зависит способность Сил Обороны уничтожать оккупантов.

В целом происходит стремительное увеличение рынка FPV-дронов, потребности воинских частей в различных модификациях растут в геометрической прогрессии. Увеличение объемов поставок из года в год происходит у всех без исключений качественных производителей, чья продукция пользуется спросом", - пояснили в компании.

Также в компании прокомментировали утверждение издания "Наші Гроші", что после смены руководства АОЗ Гришин резко перешел от критики Агентства к "позитивно-конструктивному тону".

Там назвали утверждение манипулятивным, поскольку "публичные высказывания в прошлом году об АОЗ были объективными и обоснованными".

"АОЗ имели определенные проблемы с точки зрения операционной работы, они действительно над устранением этих проблем. Мы действуем ради общей цели - улучшение процессов и взаимодействия между производителями и государственными структурами. Поэтому имея достаточно компетенций, как производитель дронов, мы рады делиться фидбеком, что позволяет организациям становиться лучше.

После публикации на УП, подход АОЗ изменился, нас и других производителей БпЛА пригласили для конструктивного разговора. Они также создали проектный офис, что значительно улучшило взаимодействие между госзаказчиком и бизнесом, начали работать над устранением бюрократических преград. Об этом было написано в колонке в вашем медиа, еще при предыдущем руководстве АОЗ", - отметили там.

В компании заявили, что о причинах смены руководства АОЗ им неизвестно, однако после этого компания почувствовала изменения в работе.

Также в "Генерал Черешня" ответили, имеет ли влияние на отношения с АОЗ то, что Станислав Гришин ранее оказывал юридическую помощь ГОТ, а Андрей Лавренович в ГОТ был начальником управления кадрового менеджмента и документооборота.

"Ни Станислав, ни Андрей не были причастны к принятию никаких управленческих решений, не знали и не могли знать, что ГОТ в любой форме будет принимать управленческие решения по закупке БпЛА в будущем", - ответили там.

Станислав Гришин оказывал юридическую помощь ГОТ до мая 2024 года и "физически не мог быть приобщенным к государственному заказу в сфере БпЛА, поскольку не знал и не мог знать, что руководитель ДОТ в будущем будет назначен на соответствующую должность в АОЗ".

Андрей Лавренович был директором по оргразвитию и начальником управления кадрового менеджмента. В ГОТ и в ЦБДС он занимается исключительно вопросами персонала. Свою работу в "Генерал Черешня" он начал 22 января 2025 года, а заключение государственных контрактов АОЗ с компанией "Генерал Черешня" началось еще в ноябре 2024 года.

Напомним, в конце января Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок МО заключил дополнительное соглашение к контракту с действующим директором АОЗ сроком на 1 год.

Однако впоследствии министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Агентство оборонных закупок провалило свою работу за последние полгода и анонсировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и смену руководства Агентства оборонных закупок.

Арсен Жумадилов заявил, что проблема с АОЗ обсуждалась уже давно. Безруковой не удалось построить работу

Впоследствии глава ГП "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов, подтвердил, что займет и вторую должность - руководителя Агентства оборонных закупок.

6 марта 2025 года в Минобороны сообщили, что Арсен Жумадилов займет должность директора АОЗ. Он оставил должность в ГОТ.