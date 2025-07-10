ЗМІ повідомили, що Жумаділов може лобіювати виробника дронів "Генерал Черешня": у компанії дали пояснення

Виробник дронів "Генерал Черешня" збільшив продаж дронів по контрактах Агенції оборонних закупівель вдесятеро. Це відбулося, коли закупівельну організацію Міноборони очолив Арсен Жумаділов.

Про це пише видання "Наші гроші", інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти зазначили, що зі структурою Жумаділова був пов'язаний брат виробника дронів.

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"Компанія "Центр досліджень безпілотних систем" різко стала одним з фаворитів "Агенції оборонних закупівель". За даними джерела "Наших грошей", за весь 2024 рік АОЗ законтрактував різних дронів під брендом "Генерал Черешня" на суму трохи більше 400 млн грн. А за перші шість місяців цього року обсяг контрактів виріс у десять разів – до 4,5 млрд грн", - йдеться в матеріалі.

За даними ЗМІ, частина військових мають позитивні враження від дронів, водночас деякі інші підрозділи вважають цей дрон одним з тих, що вимагає доопрацювання після доставки на фронт. Йдеться про заміну VТХ, польотників, частот керування. Тобто військовим доводиться за свої гроші доопрацьовувати дрони.

"Також десятикратне зростання закупівель цього дрону значно випереджає загальне зростання ринку.. Як повідомили "Нашим грошам" в "Агенції оборонних закупівель", за перше півріччя 2025 року законтрактовано будь-яких дронів утричі більше, ніж за весь минулий рік. А це менше злету одного виробника аж до 4,5 мільярдів. І це дуже суттєва цифра", - пише автор.

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Журналісти звернули увагу, що минулого року, коли АОЗ очолювала Марина Безрукова, Ярослав Гришин публічно критикував Агенцію. Проте після призначення головою АОЗ Арсена Жумаділова його риторика змінилася.

"Арсен Жумаділов до "АОЗ" очолював іншу структуру Міноборони — "Державний оператор тилу", яка займається закупівлями одягу, палива і харчів для військових. Брат власника "ЦДБС" Станіслав Гришин також є юристом, і він був добре знайомий з Жумаділовим. Станіслав, як адвокат, торік представляв "Державного оператора тилу" в судовій суперечці з постачальниками харчів.

І не тільки брат є ланцюжком між структурами Жумаділова і Гришина. Торік у "ДОТі" начальником управління кадрового менеджменту та документообігу працював Андрій Лавренович. А в кінці січня цього року він перейшов HR-директором у "ЦБДС". Саме в ті дні Міноборони вирішило призначити Жумаділова керівником "АОЗ", - йдеться в матеріалі.

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Відповідь компанії "Генерал Черешня"

Компанія, коментуючи інформацію про зростання обсягів контракту зазначила, що не може коментувати цю інформацію, оскільки вона є хибною та неправдивою. Точною інформацією щодо кількості державних замовлень АОЗ там не володіють, оскільки ці дані належать до державної таємниці й наражають на небезпеку як виробника, так і кінцевих споживачів продукції.

"Проте варто зазначити, що зростання обсягів контрактів з АОЗ за перше півріччя 2025 року повʼязане з практично обмеженою кількістю контрактів з АОЗ торік. Збільшення контрактів відбулося поступово в межах затверджених планів Агенції ще у 2024 році. Перші укладені нами контракти з АОЗ було укладено в кінці листопада 2024 року, з надзвичайно короткими термінами постачання продукції (до середини грудня 2024 року). Тож за такий проміжок часу неможливо було б виконати більші обсяги замовлень.

Більшість наших контрактів, які виконуються у 2025 році, були погоджені і ініційовані АОЗ ще за керівництва Марини Безрукової у грудні 2024 – січні 2025 років. За наявної в нас інформації, запити на постачання були направлені в кінці 2024 року, та з невідомих для нас причин, попереднє керівництво АОЗ не встигло підписати відповідні державні контракти", - пояснили там.

З часом, зазначили в "Генерал Черешня", у компанії розширилася номенклатура кодифікованого товару, що вплинуло на можливість збільшення загальних обсягів поставок:

"Позаяк ми кодифікуємо нашу продукцію поступово залежно від роботи Кодифікаційної комісії при Міністерстві оборони України. З часом в нас розширилася номенклатура кодифікованого товару, що вплинуло на можливість збільшення загальних обсягів поставок. Постачати за держзамовленнями дрони, що не отримали кодифікацію неможливо".

Там звернули увагу, що "Генерал Черешня" не має протермінування з жодним замовником, зокрема із АОЗ.

"Також ми беремося за контракти без передплати, на власний фінансовий ризик. Це робить нас зручним і надійним контрагентом для держави. Ми не відмовляємося від таких контрактів, бо усвідомлюємо, що від регулярності поставок залежить спроможність Сил Оборони знищувати окупантів.

В цілому відбувається стрімке збільшення ринку FPV-дронів, потреби військових частин в різних модифікаціях ростуть в геометричній прогресії. Збільшення обсягів постачань з року в рік відбувається у всіх без виключень якісних виробників, чия продукція має попит", - пояснили в компанії.

Також в компанії прокоментували твердження видання "Наші Гроші", що після зміни керівництва АОЗ Гришин різко перейшов від критики Агенції до "позитивно-конструктивного тону".

Там назвали твердження маніпулятивним, оскільки "публічні висловлювання торік про АОЗ були об'єктивними та обґрунтованими".

"АОЗ мали певні проблеми з погляду операційної роботи, вони справді над усуненням цих проблем. Ми діємо заради спільної цілі – покращення процесів та взаємодії між виробниками та державними структурами. Тому маючи достатньо компетенцій, як виробник дронів, ми раді ділитись фідбеком, що дозволяє організаціям ставати кращими.

Після публікації на УП, підхід АОЗ змінився, нас та інших виробників БпЛА запросили для конструктивної розмови. Вони також створили проєктний офіс, що значно покращило взаємодію між держзамовником та бізнесом, почали працювати над усуненням бюрократичних перепон. Про це було написано в колонці у вашому медіа, ще за попереднього керівництва АОЗ", - зазначили там.

У компанії заявили, що про причини зміни керівництва АОЗ їм невідомо, проте після цього компанія відчула зміни в роботі.

Також у "Генерал Черешня" відповіли, чи має вплив на стосунки з АОЗ те, що Станіслав Гришин раніше надавав правничу допомогу ДОТ, а Андрій Лавренович у ДОТ був начальником управління кадрового менеджменту та документообігу.

"Ні Станіслав, ні Андрій не були дотичні до прийняття жодних управлінських рішень, не знали й не могли знати, що ДОТ в будь-якій формі буде приймати управлінські рішення щодо закупівлі БпЛА в майбутньому", - відповіли там.

Станіслав Гришин надавав правничу допомогу ДОТ до травня 2024 року та "фізично не міг бути долученим до державного замовлення у сфері БпЛА, оскільки не знав і не міг знати, що керівник ДОТ в майбутньому буде призначений на відповідну посаду в АОЗ".

Андрій Лавренович був директором з оргрозвитку та начальником управління кадрового менеджменту. В ДОТ та в ЦБДС він займається виключно питанням персоналу. Свою роботу в "Генерал Черешня" він розпочав 22 січня 2025 року, а укладання державних контрактів АОЗ із компанією "Генерал Черешня" розпочалось, ще в листопаді 2024 року.

Нагадаємо, наприкінці січня Наглядова рада Агенції оборонних закупівель МО уклала додаткову угоду до контракту з чинною директоркою АОЗ терміном на 1 рік.

Однак згодом міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Агенція оборонних закупівель провалила свою роботу за останні пів року та анонсував звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова та зміну керівництва Агенції оборонних закупівель.

Арсен Жумаділов заявив, що проблема з АОЗ обговорювалася вже давно. Безруковій не вдалося побудувати роботу

Згодом очільник ДП "Державний оператор тилу" Арсен Жумаділов, підтвердив, що обійме і другу посаду - керівника Агенції оборонних закупівель.

6 березня 2025 року в Міноборони повідомили, що Арсен Жумаділов обійме посаду директора АОЗ. Він залишив посаду в ДОТ.