АОЗ вперше оголосила тендери на закупівлю FPV-дронів на основі тактико-технічних характеристик, - Міноборони

"Агенція оборонних закупівель" Міноборони України розпочала перші закупівлі FPV-дронів у межах рамкових угод. Загальна очікувана вартість двох тендерів – понад 3.3 млрд грн.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України.

Відповідні закупівлі опубліковано на платформі Prozorro:

11 лотів на суму 2 057 875 582 грн

8 лотів на суму 1 316 050 650 грн

"FPV-дрони – це один із ключових інструментів сучасної війни. Вони дозволяють знищувати техніку та живу силу противника з мінімальним ризиком для наших бійців, ефективно закривати запити тактичного рівня та оперативно реагувати на динамічну ситуацію на фронті. Щоб наші військові мали все необхідне, ми будуємо систему закупівель за чіткими принципами: прозорість процедур, рівний доступ для всіх виробників та дотримання вимог до якості", – зазначив керівник Департаменту закупівель Міноборони України полковник Олександр Осадчий.

Також читайте: ЗМІ повідомили, що Жумаділов може лобіювати виробника дронів "Генерал Черешня": у компанії дали пояснення

Залучено 19 виробників

Завдяки тому, що закупівлі вперше відбуватимуться саме на основі тактико-технічних характеристик (ТТХ), до процесу вдалось залучити широке коло виробників – наразі кваліфікацію до рамкових угод пройшли 19 виробників.

АОЗ закуповує FPV-дрони за тактико-технічними характеристиками

"Вперше АОЗ закуповує FPV-дрони не за назвами моделей, а за тактико-технічними характеристиками. Це принципово новий підхід, який відкриває ринок для ширшого кола виробників, дозволяє закуповувати військовим потрібне озброєння, зберігаючи конкуренцію і прозорість. А механізм рамкових угод дозволяє нам проводити закупівлю швидше серед вже кваліфікованих виробників", – прокоментував Арсен Жумаділов, директор АОЗ.

Також читайте: За неповні півроку АОЗ поставила ЗСУ вдвічі більше FPV-дронів, ніж за весь минулий рік, — Жумаділов

Що таке рамкова угода?

Рамкова угода – це процедура державних закупівель, що передбачає попередній відбір постачальників. Спочатку компанії проходять кваліфікацію за базовими критеріями. Після цього АОЗ проводить серед них конкретні тендери з чітко визначеними вимогами до продукції.

Закритий модуль Prozorro

Закупівля FPV-дронів відбуватиметься в закритому модулі Prozorro. Це гарантує захист чутливої інформації про виробників. Подання пропозицій можливе як напряму, так і через офіційного представника.