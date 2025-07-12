Сейчас время поиска дипломатического решения для достижения длительного мира в Украине, - Сибига

Сейчас настало время для поиска дипломатического решения войны в Украине. Украина заслуживает длительного мира.

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига во время панельной дискуссии на Дубровницком форуме, информирует Цензор.НЕТ.

"Безопасность Украины и трансатлантическая безопасность - неделимы. Вчера прошло 4 месяца с тех пор, как Украина безусловно приняла предложение о полном прекращении огня. Сейчас время поиска дипломатического решения для достижения длительного мира. Украинский народ заслуживает мира", - подчеркнул Сибига.

"Рецепт завершения войны состоит из трех элементов: привлечение и лидерства Соединенных Штатов, повышение цены дальнейшей агрессии для РФ благодаря санкциям и дальнейшей изоляции, а также усиление Украины", - добавил он.

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Кроме того, украинский министр призвал США ввести новые санкции против РФ.

"Нужно также, чтобы 18-й санкционный пакет ЕС был синхронизирован с ними. Цель в том, чтобы принудить РФ к прекращению огня на море, суше и в воздухе", - резюмировал он.