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Новости Санкции против России
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Сейчас время поиска дипломатического решения для достижения длительного мира в Украине, - Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига

Сейчас настало время для поиска дипломатического решения войны в Украине. Украина заслуживает длительного мира.

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига во время панельной дискуссии на Дубровницком форуме, информирует Цензор.НЕТ.

"Безопасность Украины и трансатлантическая безопасность - неделимы. Вчера прошло 4 месяца с тех пор, как Украина безусловно приняла предложение о полном прекращении огня. Сейчас время поиска дипломатического решения для достижения длительного мира. Украинский народ заслуживает мира", - подчеркнул Сибига.

"Рецепт завершения войны состоит из трех элементов: привлечение и лидерства Соединенных Штатов, повышение цены дальнейшей агрессии для РФ благодаря санкциям и дальнейшей изоляции, а также усиление Украины", - добавил он.

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Кроме того, украинский министр призвал США ввести новые санкции против РФ.

"Нужно также, чтобы 18-й санкционный пакет ЕС был синхронизирован с ними. Цель в том, чтобы принудить РФ к прекращению огня на море, суше и в воздухе", - резюмировал он.

Автор: 

санкции (11639) Сибига Андрей (555)


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Топ комментарии
+5
Зелене чмо вже благає про капітуляцію бо не хоче відповідати рашистам ударами на їх удари.
Оманський договорняк зелі та пуйла в дії.
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12.07.2025 11:29 Ответить
+4
Дибіл, чи підстраюється під шефа, лижачи дупіту рижому пр... ?
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12.07.2025 11:26 Ответить
+4
Ну да сейчас они остановятся захватывать земли и перейдут к дипломатии)
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12.07.2025 11:33 Ответить
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Дибіл, чи підстраюється під шефа, лижачи дупіту рижому пр... ?
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12.07.2025 11:26 Ответить
Зелене чмо вже благає про капітуляцію бо не хоче відповідати рашистам ударами на їх удари.
Оманський договорняк зелі та пуйла в дії.
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12.07.2025 11:29 Ответить
Он может в любой момент ее подписать , зачем ему капитуляцию просить ?
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12.07.2025 11:36 Ответить
Чим? Трамповським пж?
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12.07.2025 11:40 Ответить
Ну да сейчас они остановятся захватывать земли и перейдут к дипломатии)
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12.07.2025 11:33 Ответить
А як же "справедливий мир", про який постійно говорив "лідер"? Чи вже вистачить просто "миру"?
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12.07.2025 11:34 Ответить
Як тільки отой, екс-голова Фонду держмайна, та керовнік Міноборони очолить ще і нову, дипломатичну посаду, все одразу в Україні зміниться на краще!!
Оманські, щоденно виконують вказівки, своїх керовнікаф щодо нанесення шкоди, національним інтересам і БЕЗПЕЦІ України!
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12.07.2025 11:35 Ответить
Трамп тільки пику Умєрова побачить як відразу передумає.
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12.07.2025 12:20 Ответить
Пізно пити боржомі. Захід не дасть Україні вийти з вйни. Треба було не заходити.
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12.07.2025 11:42 Ответить
ЗЕбіли 4-й рік ходять по колу! Дайте вже ***** їм ляпаса щоб прийшли до тями! Хоча мабуть недопоможе.....
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12.07.2025 11:44 Ответить
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12.07.2025 12:07 Ответить
Ну це він для Западних комісарів. еврогеїв та сраних ковбоїв каже. Прямо казати "дайте зброї" - хер дадуть, ще і відберуть ту, що дали. Ми тіпа за мир, а от санкції потрібні.
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12.07.2025 12:17 Ответить
Чи буде Сабіга настоювати на Омані ?
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12.07.2025 12:18 Ответить
Сибіга! Ліпше тобі не розкривати свій отвір в голові, яким ти їжу їси.
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12.07.2025 12:18 Ответить
Сібіга йде по шляху Сівохо
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12.07.2025 12:22 Ответить
Сівохо може краще англійську мову знав !
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12.07.2025 12:26 Ответить
Кацапи перевели економіку на військові рейки та проводять наступ, щоб побалакати. Хіба що ця "дипломатія" передбача виконання умов росії - тоді згоден, зараз саме час.
Поки москалі не відчують всі "прєлісті" розпочатої ними війни, про мир Україні тільки мріяти.
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12.07.2025 12:29 Ответить
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12.07.2025 12:35 Ответить
Не треба шукати чорну кішку в темній кімнаті, особливо якщо її там нема. ***** хоче війни! Тому який там "час пошуку дипломатичного вирішення для досягнення тривалого миру в Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3562890
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12.07.2025 12:44 Ответить
Країна "мрій" і мрійники в країні
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12.07.2025 12:54 Ответить
https://images.cnscdn.com/2/4/3/2/2432f4f696acdcaa0b39a48a5fd72661/original.jpg

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что дипломатические средства для урегулирования войны в Украине исчерпаны.
Сигиба.
Сейчас настало время для поиска дипломатического решения войны в Украине. Источник: https://censor.net/ru/n3562890
В немецкий уряд дилетантов, по обьявлению, набрали
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12.07.2025 13:08 Ответить
 
 