Зараз час пошуку дипломатичного вирішення для досягнення тривалого миру в Україні, - Сибіга
Наразі настав час для пошуку дипломатичного вирішення війни в Україні. Україна заслуговує на тривалий мир.
Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга під час панельної дискусії на Дубровницькому форумі, інформує Цензор.НЕТ.
"Безпека України та трансатлантична безпека - неподільні. Учора минуло 4 місяці з того часу, як Україна безумовно прийняла пропозицію про повне припинення вогню. Зараз час пошуку дипломатичного вирішення для досягнення тривалого миру. Український народ заслуговує на мир", - наголосив Сибіга.
"Рецепт завершення війни складається з трьох елементів: залучення й лідерства Сполучених Штатів, підвищення ціни подальшої агресії для РФ завдяки санкціям та подальшій ізоляції, а також посилення України", - додав він.
Окрім того, український міністр закликав США запровадити нові санкції проти РФ.
"Потрібно також, щоб 18-й санкційний пакет ЄС був синхронізований з ними. Мета в тому, щоби примусити РФ до припинення вогню на морі, суходолі та в повітрі", - резюмував він.
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Оманський договорняк зелі та пуйла в дії.
Оманські, щоденно виконують вказівки, своїх керовнікаф щодо нанесення шкоди, національним інтересам і БЕЗПЕЦІ України!
Поки москалі не відчують всі "прєлісті" розпочатої ними війни, про мир Україні тільки мріяти.
Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что дипломатические средства для урегулирования войны в Украине исчерпаны.
Сигиба.
Сейчас настало время для поиска дипломатического решения войны в Украине. Источник: https://censor.net/ru/n3562890
В немецкий уряд дилетантов, по обьявлению, набрали