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Новини Санкції проти Росії
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Зараз час пошуку дипломатичного вирішення для досягнення тривалого миру в Україні, - Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга

Наразі настав час для пошуку дипломатичного вирішення війни в Україні. Україна заслуговує на тривалий мир.

Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга під час панельної дискусії на Дубровницькому форумі, інформує Цензор.НЕТ.

"Безпека України та трансатлантична безпека - неподільні. Учора минуло 4 місяці з того часу, як Україна безумовно прийняла пропозицію про повне припинення вогню. Зараз час пошуку дипломатичного вирішення для досягнення тривалого миру. Український народ заслуговує на мир", - наголосив Сибіга.

"Рецепт завершення війни складається з трьох елементів: залучення й лідерства Сполучених Штатів, підвищення ціни подальшої агресії для РФ завдяки санкціям та подальшій ізоляції, а також посилення України", - додав він.

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Окрім того, український міністр закликав США запровадити нові санкції проти РФ.

"Потрібно також, щоб 18-й санкційний пакет ЄС був синхронізований з ними. Мета в тому, щоби примусити РФ до припинення вогню на морі, суходолі та в повітрі", - резюмував він.

Автор: 

санкції (12351) Сибіга Андрій (561)


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Топ коментарі
+5
Зелене чмо вже благає про капітуляцію бо не хоче відповідати рашистам ударами на їх удари.
Оманський договорняк зелі та пуйла в дії.
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12.07.2025 11:29 Відповісти
+4
Дибіл, чи підстраюється під шефа, лижачи дупіту рижому пр... ?
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12.07.2025 11:26 Відповісти
+4
Ну да сейчас они остановятся захватывать земли и перейдут к дипломатии)
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12.07.2025 11:33 Відповісти
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Дибіл, чи підстраюється під шефа, лижачи дупіту рижому пр... ?
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12.07.2025 11:26 Відповісти
Зелене чмо вже благає про капітуляцію бо не хоче відповідати рашистам ударами на їх удари.
Оманський договорняк зелі та пуйла в дії.
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12.07.2025 11:29 Відповісти
Он может в любой момент ее подписать , зачем ему капитуляцию просить ?
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12.07.2025 11:36 Відповісти
Чим? Трамповським пж?
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12.07.2025 11:40 Відповісти
Ну да сейчас они остановятся захватывать земли и перейдут к дипломатии)
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12.07.2025 11:33 Відповісти
А як же "справедливий мир", про який постійно говорив "лідер"? Чи вже вистачить просто "миру"?
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12.07.2025 11:34 Відповісти
Як тільки отой, екс-голова Фонду держмайна, та керовнік Міноборони очолить ще і нову, дипломатичну посаду, все одразу в Україні зміниться на краще!!
Оманські, щоденно виконують вказівки, своїх керовнікаф щодо нанесення шкоди, національним інтересам і БЕЗПЕЦІ України!
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12.07.2025 11:35 Відповісти
Трамп тільки пику Умєрова побачить як відразу передумає.
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12.07.2025 12:20 Відповісти
Пізно пити боржомі. Захід не дасть Україні вийти з вйни. Треба було не заходити.
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12.07.2025 11:42 Відповісти
ЗЕбіли 4-й рік ходять по колу! Дайте вже ***** їм ляпаса щоб прийшли до тями! Хоча мабуть недопоможе.....
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12.07.2025 11:44 Відповісти
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12.07.2025 12:07 Відповісти
Ну це він для Западних комісарів. еврогеїв та сраних ковбоїв каже. Прямо казати "дайте зброї" - хер дадуть, ще і відберуть ту, що дали. Ми тіпа за мир, а от санкції потрібні.
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12.07.2025 12:17 Відповісти
Чи буде Сабіга настоювати на Омані ?
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12.07.2025 12:18 Відповісти
Сибіга! Ліпше тобі не розкривати свій отвір в голові, яким ти їжу їси.
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12.07.2025 12:18 Відповісти
Сібіга йде по шляху Сівохо
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12.07.2025 12:22 Відповісти
Сівохо може краще англійську мову знав !
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12.07.2025 12:26 Відповісти
Кацапи перевели економіку на військові рейки та проводять наступ, щоб побалакати. Хіба що ця "дипломатія" передбача виконання умов росії - тоді згоден, зараз саме час.
Поки москалі не відчують всі "прєлісті" розпочатої ними війни, про мир Україні тільки мріяти.
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12.07.2025 12:29 Відповісти
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12.07.2025 12:35 Відповісти
Не треба шукати чорну кішку в темній кімнаті, особливо якщо її там нема. ***** хоче війни! Тому який там "час пошуку дипломатичного вирішення для досягнення тривалого миру в Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3562890
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12.07.2025 12:44 Відповісти
Країна "мрій" і мрійники в країні
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12.07.2025 12:54 Відповісти
https://images.cnscdn.com/2/4/3/2/2432f4f696acdcaa0b39a48a5fd72661/original.jpg

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что дипломатические средства для урегулирования войны в Украине исчерпаны.
Сигиба.
Сейчас настало время для поиска дипломатического решения войны в Украине. Источник: https://censor.net/ru/n3562890
В немецкий уряд дилетантов, по обьявлению, набрали
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12.07.2025 13:08 Відповісти
 
 