Зараз час пошуку дипломатичного вирішення для досягнення тривалого миру в Україні, - Сибіга

Наразі настав час для пошуку дипломатичного вирішення війни в Україні. Україна заслуговує на тривалий мир.

Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга під час панельної дискусії на Дубровницькому форумі, інформує Цензор.НЕТ.

"Безпека України та трансатлантична безпека - неподільні. Учора минуло 4 місяці з того часу, як Україна безумовно прийняла пропозицію про повне припинення вогню. Зараз час пошуку дипломатичного вирішення для досягнення тривалого миру. Український народ заслуговує на мир", - наголосив Сибіга.

"Рецепт завершення війни складається з трьох елементів: залучення й лідерства Сполучених Штатів, підвищення ціни подальшої агресії для РФ завдяки санкціям та подальшій ізоляції, а також посилення України", - додав він.

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Окрім того, український міністр закликав США запровадити нові санкції проти РФ.

"Потрібно також, щоб 18-й санкційний пакет ЄС був синхронізований з ними. Мета в тому, щоби примусити РФ до припинення вогню на морі, суходолі та в повітрі", - резюмував він.