Украина уже в июле получит первые дальнобойные средства, производство которых профинансировала Германия, - генерал Бундесвера Фройдинг
Первые украинские дальнобойные ракеты, профинансированные Германией, должны поступить в Силы обороны уже до конца июля.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала ZDF сообщил генерал Бундесвера Кристиан Фройдинг.
Он подчеркнул, что Германия готова предоставить такие системы вооружения, которые "могут проникать далеко вглубь российской территории, атаковать склады, командные пункты, аэродромы и самолеты".
А потом будет поставка в количестве, исчисляемом сотнями единиц", - отметил Фройдинг
Напомним, что соглашение о финансировании украинских дальнобойных ракет заключили в мае этого года.
Он отметил, что это значительно усилит украинскую противовоздушную оборону и потенциал Украины в ближайшие недели и месяцы.
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+5 Jim Hawkins #551630
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+5 Prof #608516
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+3 Дефіцит Потужності
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коли отримає, і запульне куди треба - тоді й пишіть.
Не цікаво читати казки про те, що буде колись, мабуть.
Краще хай по факту знищення ворожих цілей новини пишуть
За цей час русня зробить і запустить по Україні 500 шахедів на день.
Гундосий вже готовить вечірній виступ.
Вороги - кацапи, наприклад, мовчки усе роблять
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********** Slobodian
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