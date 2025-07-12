Украина уже в июле получит первые дальнобойные средства, производство которых профинансировала Германия, - генерал Бундесвера Фройдинг

Первые украинские дальнобойные ракеты, профинансированные Германией, должны поступить в Силы обороны уже до конца июля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала ZDF сообщил генерал Бундесвера Кристиан Фройдинг.

Он подчеркнул, что Германия готова предоставить такие системы вооружения, которые "могут проникать далеко вглубь российской территории, атаковать склады, командные пункты, аэродромы и самолеты".

А потом будет поставка в количестве, исчисляемом сотнями единиц", - отметил Фройдинг

Напомним, что соглашение о финансировании украинских дальнобойных ракет заключили в мае этого года.

Он отметил, что это значительно усилит украинскую противовоздушную оборону и потенциал Украины в ближайшие недели и месяцы.

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