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Новости Германия профинансировала производство ракет для Украины
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Украина уже в июле получит первые дальнобойные средства, производство которых профинансировала Германия, - генерал Бундесвера Фройдинг

Кристиан Фройдинг, руководитель специального штаба по вопросам Украины при Минобороны Германии

Первые украинские дальнобойные ракеты, профинансированные Германией, должны поступить в Силы обороны уже до конца июля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала ZDF сообщил генерал Бундесвера Кристиан Фройдинг.

Он подчеркнул, что Германия готова предоставить такие системы вооружения, которые "могут проникать далеко вглубь российской территории, атаковать склады, командные пункты, аэродромы и самолеты".

А потом будет поставка в количестве, исчисляемом сотнями единиц", - отметил Фройдинг

Напомним, что соглашение о финансировании украинских дальнобойных ракет заключили в мае этого года.

Он отметил, что это значительно усилит украинскую противовоздушную оборону и потенциал Украины в ближайшие недели и месяцы.

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Автор: 

Германия (7141) производство (502) ракеты (3652) Украина (45053)


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Топ комментарии
+5
Бла-бла-бла...
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12.07.2025 11:41 Ответить
+5
Ща боти припхають і розкажуть про допомогу .Не таке,мало і взагалі всі козли.Друге діло-потужний відосик і довіра 67%.
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12.07.2025 11:42 Ответить
+3
Дадуть 5 далекобійних дронів з бойовою частиною 30 кг для випробування. Через декілька місяців поставлять ще 100 таких дронів.
За цей час русня зробить і запустить по Україні 500 шахедів на день.
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12.07.2025 11:43 Ответить
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в липні якого року?
коли отримає, і запульне куди треба - тоді й пишіть.
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12.07.2025 11:39 Ответить
Німці порожняк не гонять. Якщо сказали - так і буде. Єдине питання, який % ракет буде збивати парашинське ПРО.
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12.07.2025 11:49 Ответить
Шо там тауруси?

Не цікаво читати казки про те, що буде колись, мабуть.
Краще хай по факту знищення ворожих цілей новини пишуть
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12.07.2025 11:58 Ответить
Наскільки я пам'ятаю, там стояло питання про переробку Таурусів, для обмеження їхньої дальності...перш ніж передати їх нам. Хоча Англія пропонувала надати їх в обмін на їхні Скальпи...тут ще ті танці з бубнами...
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12.07.2025 12:42 Ответить
Бла-бла-бла...
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12.07.2025 11:41 Ответить
Свинокацапи скоро завиють стару пісню про ядєрний удар на Бєрлін.
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12.07.2025 11:42 Ответить
Ща боти припхають і розкажуть про допомогу .Не таке,мало і взагалі всі козли.Друге діло-потужний відосик і довіра 67%.
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12.07.2025 11:42 Ответить
Особливо ексПЕРДти ті шо хочуть дуже виборів. На просте питання, а яким чином їх провести, відповідають, хотіли б то провели.
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12.07.2025 11:55 Ответить
Виьори не потрібні.У нас парламентсько-президенська республіка,але шаріковим марафон про це не говорить!!!
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12.07.2025 11:57 Ответить
коли в новині про німців і ракети, боти пишуть що вибори не потрібні, значить їм дали таку методичку, і найближчі пів року виборів не буде.
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12.07.2025 12:00 Ответить
Так ти ж сам собі протіворечиш. Недовольний владою, а вибори проводити не треба. Ти взагалі Конституцію читав? І до чого тут мараХВон?
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12.07.2025 12:24 Ответить
Ти геть тупий,щоб зрозуміти зміст виразу парламентсько-президенська республіка.На відміну від тебе дятла я конституцію читав і не тільки її
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12.07.2025 12:58 Ответить
Новина не про вибори,а про озброєння .Ти щось перепутав,хотя і не дивно
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12.07.2025 13:00 Ответить
Натомість у нас владу захопив ніким не обраний єлдак
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12.07.2025 11:59 Ответить
Дадуть 5 далекобійних дронів з бойовою частиною 30 кг для випробування. Через декілька місяців поставлять ще 100 таких дронів.
За цей час русня зробить і запустить по Україні 500 шахедів на день.
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12.07.2025 11:43 Ответить
Пиши дадут 2 ракеты с боевой частью в 400 грамм,так больше зрады
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12.07.2025 11:49 Ответить
Ніяка тупа істота,що критикує допомогу не поцікавилась чим озброєні ЗСУ
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12.07.2025 11:44 Ответить
Нащо це розрекламовувати?((Щоб потужно москалів налякати?((((
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12.07.2025 11:45 Ответить
Та не кажи.Яке він мав право сказати раніше за гундосого?
Гундосий вже готовить вечірній виступ.
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12.07.2025 11:48 Ответить
Я б і Лідору б заборонив вечором ляпати язиком,але хто йому порадить((Хіба Лєнка Скумбрія((
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12.07.2025 12:18 Ответить
Зеленському впадлу зробити хоч одну власну балістичну ракету. І влучити в круг діаметром 40 км, як у Москви. Це запредельніє технологии середньовічного аятолли та дікарєй-хусітів. Ми не можемо, бо дурні. П.С. А може тому, що на речке Терек злой чечен точит свой кинжал. І Бубочку нашего порешит.
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12.07.2025 11:48 Ответить
Так начебто це наші ракети. Просто грубі гроші за нас платитимуть німці. А так, ой горенько,зє всьо просрал!
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12.07.2025 11:52 Ответить
І що то за ракети? Просеруни зелені скромно мовчать. Бо то зовсім не те, що потрібно.
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12.07.2025 12:14 Ответить
В мае была как раз 1 отечественная баллистика ) тебе мало ? Осталось масштабировать, это к году 2035 думаю
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12.07.2025 11:54 Ответить
Зброї багато не буває - допомагайте - щоб не було запізно - лізуть кожен день
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12.07.2025 11:51 Ответить
А чому військові тайни ось так усім розповідають ?
Вороги - кацапи, наприклад, мовчки усе роблять
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12.07.2025 11:54 Ответить
слово "повинні" таки очень напрягает
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12.07.2025 12:04 Ответить
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12.07.2025 12:05 Ответить
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12.07.2025 12:06 Ответить
А тут...

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********** Slobodian
· https://www.facebook.com/groups/994047933976293/?multi_permalinks=9407454089302260&hoisted_section_header_type=recently_seen&__cft__[0]=AZU7ZBUkqYFxvzOPIbdCmgTHJuNeXSlbGndxksFGW7u4Pt2SJJYrmn_uXZFgG-nGzOxuYeJVWRg7qt3HO-0ZCTQdFeFNcq_E5bM1Jm5v1Gpsk4ndhGFNsPC8q39s6yGR-2Z85OxSre8M78S43GmmxVt8hlJDKwImk_jHGxVjfrGWpNWHX0DrjjSKHc67TVOuErv9hcSWuaY6mbv3Z-xX-PBahXj7yJo_sJU5xlI-EG-qlQ&__tn__=%2CO%2CP-R 12 березня

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12.07.2025 12:30 Ответить
 
 