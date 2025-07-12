Україна вже у липні отримає перші далекобійні засоби, виробництво яких профінансувала Німеччина, - генерал Бундесверу Фройдінг
Перші українські далекобійні ракети, профінансовані Німеччиною, повинні надійти до Сил оборони вже до кінця липня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу ZDF повідомив генерал Бундесверу Крістіан Фройдінг.
Він наголосив, що Німеччина готова надати такі системи озброєння, які "можуть проникати далеко вглиб російської території, атакувати склади, командні пункти, аеродроми та літаки".
А потім буде поставка в кількості, що обчислюється сотнями одиниць", – зазначив Фройдінг
Нагадаємо, що угоду про фінансування українських далекобійних ракет уклали у травні цього року.
Він зауважив, що це значно посилить українську протиповітряну оборону і потенціал України в найближчі тижні і місяці.
Топ коментарі
+5 Jim Hawkins #551630
показати весь коментар12.07.2025 11:41 Відповісти Посилання
+5 Prof #608516
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+3 Дефіцит Потужності
показати весь коментар12.07.2025 11:43 Відповісти Посилання
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коли отримає, і запульне куди треба - тоді й пишіть.
Не цікаво читати казки про те, що буде колись, мабуть.
Краще хай по факту знищення ворожих цілей новини пишуть
За цей час русня зробить і запустить по Україні 500 шахедів на день.
Гундосий вже готовить вечірній виступ.
Вороги - кацапи, наприклад, мовчки усе роблять
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********** Slobodian
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