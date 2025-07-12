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Новини Німеччина профінансувала виробництво ракет для України
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Україна вже у липні отримає перші далекобійні засоби, виробництво яких профінансувала Німеччина, - генерал Бундесверу Фройдінг

Крістіан Фройдінг, керівник спеціального штабу з питань України при міноборони Німеччини

Перші українські далекобійні ракети, профінансовані Німеччиною, повинні надійти до Сил оборони вже до кінця липня.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це  в ефірі телеканалу ZDF повідомив генерал Бундесверу Крістіан Фройдінг.

Він наголосив, що Німеччина готова надати такі системи озброєння, які "можуть проникати далеко вглиб російської території, атакувати склади, командні пункти, аеродроми та літаки".

А потім буде поставка в кількості, що обчислюється сотнями одиниць", – зазначив Фройдінг

Нагадаємо, що угоду про фінансування українських далекобійних ракет уклали у травні цього року.

Він зауважив, що це значно посилить українську протиповітряну оборону і потенціал України в найближчі тижні і місяці.

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Автор: 

Німеччина (7565) виробництво (1687) ракети (4111) Україна (6001)


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Топ коментарі
+5
Бла-бла-бла...
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12.07.2025 11:41 Відповісти
+5
Ща боти припхають і розкажуть про допомогу .Не таке,мало і взагалі всі козли.Друге діло-потужний відосик і довіра 67%.
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12.07.2025 11:42 Відповісти
+3
Дадуть 5 далекобійних дронів з бойовою частиною 30 кг для випробування. Через декілька місяців поставлять ще 100 таких дронів.
За цей час русня зробить і запустить по Україні 500 шахедів на день.
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12.07.2025 11:43 Відповісти
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в липні якого року?
коли отримає, і запульне куди треба - тоді й пишіть.
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12.07.2025 11:39 Відповісти
Німці порожняк не гонять. Якщо сказали - так і буде. Єдине питання, який % ракет буде збивати парашинське ПРО.
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12.07.2025 11:49 Відповісти
Шо там тауруси?

Не цікаво читати казки про те, що буде колись, мабуть.
Краще хай по факту знищення ворожих цілей новини пишуть
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12.07.2025 11:58 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю, там стояло питання про переробку Таурусів, для обмеження їхньої дальності...перш ніж передати їх нам. Хоча Англія пропонувала надати їх в обмін на їхні Скальпи...тут ще ті танці з бубнами...
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12.07.2025 12:42 Відповісти
Бла-бла-бла...
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12.07.2025 11:41 Відповісти
Свинокацапи скоро завиють стару пісню про ядєрний удар на Бєрлін.
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12.07.2025 11:42 Відповісти
Ща боти припхають і розкажуть про допомогу .Не таке,мало і взагалі всі козли.Друге діло-потужний відосик і довіра 67%.
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12.07.2025 11:42 Відповісти
Особливо ексПЕРДти ті шо хочуть дуже виборів. На просте питання, а яким чином їх провести, відповідають, хотіли б то провели.
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12.07.2025 11:55 Відповісти
Виьори не потрібні.У нас парламентсько-президенська республіка,але шаріковим марафон про це не говорить!!!
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12.07.2025 11:57 Відповісти
коли в новині про німців і ракети, боти пишуть що вибори не потрібні, значить їм дали таку методичку, і найближчі пів року виборів не буде.
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12.07.2025 12:00 Відповісти
Так ти ж сам собі протіворечиш. Недовольний владою, а вибори проводити не треба. Ти взагалі Конституцію читав? І до чого тут мараХВон?
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12.07.2025 12:24 Відповісти
Ти геть тупий,щоб зрозуміти зміст виразу парламентсько-президенська республіка.На відміну від тебе дятла я конституцію читав і не тільки її
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12.07.2025 12:58 Відповісти
Новина не про вибори,а про озброєння .Ти щось перепутав,хотя і не дивно
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12.07.2025 13:00 Відповісти
Натомість у нас владу захопив ніким не обраний єлдак
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12.07.2025 11:59 Відповісти
Дадуть 5 далекобійних дронів з бойовою частиною 30 кг для випробування. Через декілька місяців поставлять ще 100 таких дронів.
За цей час русня зробить і запустить по Україні 500 шахедів на день.
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12.07.2025 11:43 Відповісти
Пиши дадут 2 ракеты с боевой частью в 400 грамм,так больше зрады
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12.07.2025 11:49 Відповісти
Ніяка тупа істота,що критикує допомогу не поцікавилась чим озброєні ЗСУ
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12.07.2025 11:44 Відповісти
Нащо це розрекламовувати?((Щоб потужно москалів налякати?((((
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12.07.2025 11:45 Відповісти
Та не кажи.Яке він мав право сказати раніше за гундосого?
Гундосий вже готовить вечірній виступ.
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12.07.2025 11:48 Відповісти
Я б і Лідору б заборонив вечором ляпати язиком,але хто йому порадить((Хіба Лєнка Скумбрія((
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12.07.2025 12:18 Відповісти
Зеленському впадлу зробити хоч одну власну балістичну ракету. І влучити в круг діаметром 40 км, як у Москви. Це запредельніє технологии середньовічного аятолли та дікарєй-хусітів. Ми не можемо, бо дурні. П.С. А може тому, що на речке Терек злой чечен точит свой кинжал. І Бубочку нашего порешит.
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12.07.2025 11:48 Відповісти
Так начебто це наші ракети. Просто грубі гроші за нас платитимуть німці. А так, ой горенько,зє всьо просрал!
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12.07.2025 11:52 Відповісти
І що то за ракети? Просеруни зелені скромно мовчать. Бо то зовсім не те, що потрібно.
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12.07.2025 12:14 Відповісти
В мае была как раз 1 отечественная баллистика ) тебе мало ? Осталось масштабировать, это к году 2035 думаю
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12.07.2025 11:54 Відповісти
Зброї багато не буває - допомагайте - щоб не було запізно - лізуть кожен день
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12.07.2025 11:51 Відповісти
А чому військові тайни ось так усім розповідають ?
Вороги - кацапи, наприклад, мовчки усе роблять
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12.07.2025 11:54 Відповісти
слово "повинні" таки очень напрягает
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12.07.2025 12:04 Відповісти
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12.07.2025 12:05 Відповісти
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12.07.2025 12:06 Відповісти
А тут...

https://www.facebook.com/groups/994047933976293/?hoisted_section_header_type=recently_seen&multi_permalinks=9407454089302260&__cft__[0]=AZU7ZBUkqYFxvzOPIbdCmgTHJuNeXSlbGndxksFGW7u4Pt2SJJYrmn_uXZFgG-nGzOxuYeJVWRg7qt3HO-0ZCTQdFeFNcq_E5bM1Jm5v1Gpsk4ndhGFNsPC8q39s6yGR-2Z85OxSre8M78S43GmmxVt8hlJDKwImk_jHGxVjfrGWpNWHX0DrjjSKHc67TVOuErv9hcSWuaY6mbv3Z-xX-PBahXj7yJo_sJU5xlI-EG-qlQ&__tn__=-UC%2CP-R Шлях України до ЄС через НАТО

********** Slobodian
· https://www.facebook.com/groups/994047933976293/?multi_permalinks=9407454089302260&hoisted_section_header_type=recently_seen&__cft__[0]=AZU7ZBUkqYFxvzOPIbdCmgTHJuNeXSlbGndxksFGW7u4Pt2SJJYrmn_uXZFgG-nGzOxuYeJVWRg7qt3HO-0ZCTQdFeFNcq_E5bM1Jm5v1Gpsk4ndhGFNsPC8q39s6yGR-2Z85OxSre8M78S43GmmxVt8hlJDKwImk_jHGxVjfrGWpNWHX0DrjjSKHc67TVOuErv9hcSWuaY6mbv3Z-xX-PBahXj7yJo_sJU5xlI-EG-qlQ&__tn__=%2CO%2CP-R 12 березня

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https://www.facebook.com/groups/994047933976293/posts/9407454089302260/
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12.07.2025 12:30 Відповісти
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12.07.2025 13:11 Відповісти
 
 