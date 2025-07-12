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Новости Отношение к Трампу в Европе
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Несмотря на изменение риторики Трампа, вряд ли он займет более проукраинскую позицию, - Financial Times

Президент США Дональд Трамп

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп в последние дни изменил риторику в отношении России и диктатора Владимира Путина, в Европе сомневаются, что это является свидетельством того, что администрация США занимает отныне проукраинскую позицию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times со ссылкой на мнение двух высокопоставленных чиновников, участвовавших в переговорах с Вашингтоном по вопросам обороны и безопасности.

По их словам, союзники на Западе по-прежнему склонны предполагать, что в Путине Трамп видит партнера в любом урегулировании, а Зеленского воспринимает как "главное препятствие" на пути к достижению работоспособного мирного соглашения.

"Изменение тона вызывает некоторое излишнее волнение. Но мы не видим, чтобы это переросло в серьезные действия", - сказал один из чиновников.

Старший научный сотрудник Европейского центра Атлантического совета Рейчел Риццо заявила, что новая риторика Трампа связана скорее с разочарованием в Путине, чем с его симпатией к Зеленскому или поддержкой Украины

Читайте также: Трамп рассматривает возможность передать Украине пакет помощи на сотни миллионов долларов, - Politico

Автор: 

путин владимир (31700) россия (96568) США (27467) Украина (45053) Трамп Дональд (5947)


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Топ комментарии
+6
Лол ты чучело мокшанское, у ******** твоей пол бюджета на войну идет. Вы уже меньше жрете и дальше будет только хуже.
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12.07.2025 12:48 Ответить
+5
Тут дятли вже голови порозбивали дякуючи трампуші.
А в сухому залишку ми маємо припинення майже всіх поставок Байдена, за винятком оборонної зброї...
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12.07.2025 12:52 Ответить
+2
Це було очевидно всім притомним. трамп (відомий в сша як TACO) не піде проти пуйла ні в якому разі. Максимум - ппо і закінчити байденівську допомогу. Це все, на жаль.

Далі - дай Бог щоб ЄС на ділі почало закупати зброю у сша
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12.07.2025 12:49 Ответить
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Лол ты чучело мокшанское, у ******** твоей пол бюджета на войну идет. Вы уже меньше жрете и дальше будет только хуже.
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12.07.2025 12:48 Ответить
Це було очевидно всім притомним. трамп (відомий в сша як TACO) не піде проти пуйла ні в якому разі. Максимум - ппо і закінчити байденівську допомогу. Це все, на жаль.

Далі - дай Бог щоб ЄС на ділі почало закупати зброю у сша
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12.07.2025 12:49 Ответить
В США еще есть американцы и выборы в следующем году. Как бы рыжему ****** не хотелось отсасывать у ***** - он не сможет.
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12.07.2025 12:52 Ответить
Адмірал Ясєн Хрен. Трамп -такий же маразматичний рюрік, як ото *****. Нада двіжуха, чужі землі, чужі ресурси і щоб добре і качєствєнно цілували в дупу. Ми дійсно для США ті самі індіанці, чиї проблеми шерифа не хвилюють. А от коли полетить балістика по Москві, що *****, що Тампону одразу буде дуже цікаво домовлятись. Но маємо не ракети, а тількі тупе зелене чмо.
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12.07.2025 12:50 Ответить
Тут дятли вже голови порозбивали дякуючи трампуші.
А в сухому залишку ми маємо припинення майже всіх поставок Байдена, за винятком оборонної зброї...
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12.07.2025 12:52 Ответить
І чия це заслуга?
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12.07.2025 13:06 Ответить
Я тільки вибрали Трампона, пуйло сказав за яких умов він згоден на закінчення війни, як тільки так зразу буде мир, правда ось такий...
https://censor.net/ua/news/3521003/********************************************************************
Трамп усіляко старається змусити Україну погодитись на цей "мир".
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12.07.2025 12:56 Ответить
"...Рейчел Ріццо заявила, що нова риторика Трампа пов'язана швидше з розчаруванням у Путіні." Джерело: https://censor.net/ua/n3562900

Мовою оригіналу:
"Я возвращаю Ваш Свой портрет,
за все я Вас благодарю.
Претензий у меня к Вам нет,
Вас очень я боготворю.

Свою любовь я предлагал,
но Вы не любите меня.
Отказ всегда я получал,
но жить так дальше мне нельзя.

Моя любовь - не струйка дыма..."
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12.07.2025 13:06 Ответить
Ненадовго маятника стало(((
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12.07.2025 13:09 Ответить
В епоху постмодерну з гаслом "Какая разніца?!" "холодильник" завжди перемагає "телевізор" і в Америці, і в ********** або Україні. Все що говорять очільники цих країн нічого не варте. Значення мають лише конкретні дії. Саме дії "наповнюють холодильник". Все інше це "білий шум". ... Америка має 1800 установок "петріот". З 2022 року американці поставили в Україну всього 4 (чотири) одиниці і шантажують Україну поставками ракет до них вимагаючи негайної зупинки бойових дій (капітуляції) та необмеженого доступу США до національних природних ресурсів України. "Мир в Україні" потрібен Трампу як стартова умова для грабунку України. Він такий самий чужинець як і зєлєнскій, єрмак або ... *****. Довіряти американцям те ж саме що довіряти *****, вірити що зєлнський з єрмаком врятують Україну взагалі ознака ідіотизму - їх дії демонструють їх справжні наміри. Не забувайте хто здав Маріуполь, вбив там від 80 до 120 тисяч свої виборці яких закликав "на шашлики"...
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12.07.2025 13:19 Ответить
А Україна вже зайняла протрампівську позицію?
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12.07.2025 13:53 Ответить
Дивився відео на ютюб...про Другу світову війну ,знято 15- 20 років тому.
США нас***рати на все...абсолютно...їх цікавлять тільки гроші.
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12.07.2025 15:11 Ответить
 
 