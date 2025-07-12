Несмотря на изменение риторики Трампа, вряд ли он займет более проукраинскую позицию, - Financial Times

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп в последние дни изменил риторику в отношении России и диктатора Владимира Путина, в Европе сомневаются, что это является свидетельством того, что администрация США занимает отныне проукраинскую позицию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times со ссылкой на мнение двух высокопоставленных чиновников, участвовавших в переговорах с Вашингтоном по вопросам обороны и безопасности.

По их словам, союзники на Западе по-прежнему склонны предполагать, что в Путине Трамп видит партнера в любом урегулировании, а Зеленского воспринимает как "главное препятствие" на пути к достижению работоспособного мирного соглашения.

"Изменение тона вызывает некоторое излишнее волнение. Но мы не видим, чтобы это переросло в серьезные действия", - сказал один из чиновников.

Старший научный сотрудник Европейского центра Атлантического совета Рейчел Риццо заявила, что новая риторика Трампа связана скорее с разочарованием в Путине, чем с его симпатией к Зеленскому или поддержкой Украины

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